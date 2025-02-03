الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة الشركات الخليجية ويقودها نحو الابتكار

وتشير الدراسة التي أجرتها مجموعة "بوسطن" الاستشارية إلى أن 47% من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد العديد منها كفاءة تشغيلية محسنة من خلال تكامله. والجدير بالذكر أن القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة يقود الجهود، متفوقاً على نظرائه العالميين في الجاهزية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل المبادرات الحكومية الطموحة والتحولات الرقمية الناجحة التي بدأت منذ عام 2021.