الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة الشركات الخليجية ويقودها نحو الابتكار
كشفت دراسة أن ما يقارب نصف المنظمات في دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لخلق قيمة قابلة للقياس، وتضمينها في وظائف الأعمال الأساسية.
وتشير الدراسة التي أجرتها مجموعة "بوسطن" الاستشارية إلى أن 47% من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد العديد منها كفاءة تشغيلية محسنة من خلال تكامله. والجدير بالذكر أن القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة يقود الجهود، متفوقاً على نظرائه العالميين في الجاهزية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل المبادرات الحكومية الطموحة والتحولات الرقمية الناجحة التي بدأت منذ عام 2021.
وبحسب النتائج، فإن المنظمات العاملة في القطاعات المالية، والتكنولوجية، والرعاية الصحية تحدد وتيرة النضج الرقمي والذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتمتع هذه الكيانات الناضجة بمزايا تنافسية، مثل حصة سوقية أعلى بنحو 2.1 مرة من نظيراتها الأقل نضجاً ووقت أسرع بنسبة 25% لطرح المنتجات الرقمية والذكاء الاصطناعي في السوق. وهذا يؤكد على الإمكانات الكبيرة للتحول القائم على الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة لها، وفقاً للدراسة التي حملت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات: الاستراتيجيات التي تقود نضج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي".
ومع ذلك، في حين وصلت 25% من المنظمات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مراحل متقدمة من النضج الرقمي والذكاء الاصطناعي ــ مقارنة بنحو 31% على مستوى العالم ــ فإن التحديات لا تزال قائمة. وتعوق قضايا مثل محدودية الوصول إلى البيانات عالية الجودة، والصعوبات في دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية، ونقص المواهب الماهرة التحولات التنظيمية الأوسع نطاقاً.
وأكّد "رامي مرتضى"، الشريك ومدير التحول الرقمي في مجموعة بوسطن الاستشارية، على أهمية إعادة تشكيل وظائف الأعمال الأساسية من خلال التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. وقال: "تعمل العديد من شركات دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في القطاع العام والمؤسسات المالية، على توسيع نطاق نشر الذكاء الاصطناعي بسرعة. ويكمن مفتاح النجاح في تحقيق التوازن بين الابتكار والتطبيق العملي".
ولسد فجوة النضج وتعزيز التأثير، يقدم التقرير خمس توصيات استراتيجية لمنظمات دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه التوصيات مواءمة الاستراتيجية التنظيمية مع رؤية رقمية أولاً للتغلب على الحواجز التي تحول دون المرونة التشغيلية وتنمية المواهب.
ومع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير المشهد الرقمي، يؤكد التقرير على ضرورة تركيز المؤسسات على المبادرات ذات التأثير العالي التي تحقق عوائد قابلة للقياس على الاستثمار. ومن خلال الاستثمار في قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتبني استراتيجية رقمية في المقام الأول، يمكن للمؤسسات إطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة وتأمين مواقعها في السوق العالمية.
يقول الدكتور "لارس ليتيج"، مدير إداري وشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية: "لا يعتمد مستقبل المشهد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي على البنية التحتية فحسب، بل يعتمد أيضاً على تطوير القدرات التنظيمية العميقة. تشير أبحاثنا إلى أن المنظمات الناضجة رقمياً تحقق عوائد مضاعفة على استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. ولتحويل الرؤى الطموحة إلى قيمة ملموسة، يجب على منظمات دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على العناصر الأساسية مثل بنية البيانات وتنمية المواهب".
وبينما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة إلى تحقيق النضج الرقمي والذكاء الاصطناعي، فإن المنطقة على أهبة الاستعداد لتصبح رائدة عالمية في عصر الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من نقاط قوتها الفريدة لتحفيز الابتكار والنمو.