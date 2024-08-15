الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة الشبكات بنسبة 40%

وبشكل عام، تشير أبحاث شركة "سيينا" على أهمية الخدمات السحابية في دعم واستخدام الذكاء الاصطناعي عبر الشبكات. و يعتقد 40% من المشاركين في الاستطلاع في جميع أنحاء الشرق الأوسط أن شركات الاتصالات ستستخدم مزيجاً من مزودي الخدمات السحابية الخاصة والعامة لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي لعملائها. وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في القرار بين استخدام السحابة الخاصة أو العامة، مثل حساسية البيانات وقابلية التوسع وتوافر الخدمات، لكن المشاركين في المنطقة فضلوا النهج المختلط.

كما أظهرت أبحاث "سيينا" أن حوالي 95% من المشاركين في الاستطلاع في الشرق الأوسط واثقون من قدرتهم على تحقيق الأرباح من خلال الذكاء الاصطناعي. وقال "هول": "سلطت الأبحاث بشكل خاص الضوء على أن مزودي خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط من المرجح أن يستفيدوا من الذكاء الاصطناعي لفتح شبكاتهم ليتم دمجها مع أطراف ثالثة، وإطلاق عروض منتجات جديدة، بالإضافة إلى تقديم تميز في جودة الخدمة للاتصال. كل هذه العوامل لديها القدرة على زيادة الإيرادات."