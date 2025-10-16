الذكاء الاصطناعي يعالج طلبات تصاريح العمل في الإمارات

يُطلب من المتقدمين تقديم عدة وثائق، بما في ذلك جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل، وصور شخصية بحجم صور جواز السفر، وتصريح دخول، ونسخة من عقد العمل، وشهادات دراسية موثقة إن وجدت. وتشمل المتطلبات الإضافية نتائج الفحص الطبي، ووثائق الشركة من صاحب العمل، مثل رخصة تجارية سارية المفعول وبطاقة منشأة.