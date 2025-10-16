الذكاء الاصطناعي يعالج طلبات تصاريح العمل في الإمارات

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام "العين" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يعمل على أتمتة معالجة طلبات تصاريح العمل ويقلل بشكل كبير الحاجة إلى التدخل البشري "إلا في حالات استثنائية".
يستخدم النظام وكيل ذكاء اصطناعي للتحقق من مستندات مثل الصور الشخصية وجوازات السفر والشهادات الأكاديمية، مما يضمن دقتها وصحتها. ومن خلال تحليل المعلومات ومقارنتها آليًا، يُبسط النظام الإجراءات الإدارية، ويُسرّع الموافقات، ويُقلل من الأخطاء البشرية.
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن النظام خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي 2025، ووصفته بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
تُصدر وزارة الموارد البشرية والتوطين حاليًا 13 نوعًا من تصاريح العمل للمنشآت المسجلة لديها، وذلك حسب طبيعة العمل. تُعد هذه التصاريح شرطًا قانونيًا لكل من يرغب في العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بموجب قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُحظر على أي فرد العمل في الدولة دون تصريح عمل ساري المفعول صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين. كما يُحظر على أصحاب العمل توظيف أو استقدام أي عامل دون الحصول على التصريح اللازم.
يُطلب من المتقدمين تقديم عدة وثائق، بما في ذلك جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل، وصور شخصية بحجم صور جواز السفر، وتصريح دخول، ونسخة من عقد العمل، وشهادات دراسية موثقة إن وجدت. وتشمل المتطلبات الإضافية نتائج الفحص الطبي، ووثائق الشركة من صاحب العمل، مثل رخصة تجارية سارية المفعول وبطاقة منشأة.
ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في هذه العملية، تهدف وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى جعل عملية التحقق من الوثائق وإصدار التصاريح أسرع وأكثر دقة وكفاءة، بما يتماشى مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نحو خدمات الحكومة الذكية.