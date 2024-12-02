الذكاء الاصطناعي يضاعف عائدات "سيكسث ستريت" للأزياء

يقول "هيتيش مالهوترا"، رئيس التسويق في "سيكسث ستريت": "لقد أحدث التسويق التفاعلي ثورة في طريقة تواصلنا مع عملائنا. فمن خلال واتساب، نجحنا في جذب حتى أولئك الذين كانوا يتجاهلون رسائلنا القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني سابقاً. وتعني شراكتنا مع "جابشاب" قدرتنا على ابتكار تجارب فريدة مصممة خصيصاً لفئات مختلفة من العملاء، سواء كان هدفنا إعادة تنشيط العملاء غير النشطين أو تعزيز علاقاتنا بالمتسوقين الأكثر ولاءً. وبفضل التسويق الشخصي والمحفزات الآلية، أصبح بإمكاننا التحرك بسرعة أكبر وتحقيق معدلات تحويل أعلى. لقد كانت النتائج مذهلة وحققت نقلة نوعية في أعمالنا ورحلة المتسوقين لدينا."