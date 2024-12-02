الذكاء الاصطناعي يضاعف عائدات "سيكسث ستريت" للأزياء
يتجلى بريق الذكاء الاصطناعي في تعزيز تفاعل العملاء، خاصة مع تزايد اعتماد الشركات على هذه الأداة لتقديم تجارب مُخصصة وفريدة من نوعها.
وقد حققت "سيكسث ستريت" (6thStreet)، عملاق الأزياء الإقليمي، نجاحاً مذهلاً في مضاعفة عائد الإنفاق الإعلاني من 5 إلى 8 مرات، وذلك بفضل شراكتها الاستراتيجية مع "جابشاب" (Gupshup)، المنصة العالمية الرائدة في مجال التفاعل عبر الذكاء الاصطناعي. ويؤكد هذا الإنجاز قوة التسويق الموجه القائم على تحليل القطاعات عبر قنوات تفاعلية ثرية مثل الواتساب.
كما رفعت قدرات المنصة المميزة، مثل خاصية اكتشاف المنتجات واقتراحات البيع الإضافي، من مستوى تجارب التسوق الشخصية التي تقدمها العلامة التجارية إلى آفاق جديدة. وساهمت الحملات الآلية المبنية على تحليل سلوك المتسوقين في تحقيق زيادة هائلة بلغت 5 أضعاف في استرداد عربات التسوق المنسية، بالإضافة إلى تعزيز درجة حداثة قاعدة عملائها النشطين بنسبة 8%.
وفي ظل سوق تتراجع فيه فاعلية الإشعارات المباشرة التقليدية بفعل تحديثات الخصوصية المتطورة على أنظمة "آي أو اس" (iOS) و"أندرويد" (Android)، أدركت "سيكسث ستريت" ضرورة تبني نهج تفاعلي أكثر ذكاءً. فانطلقت شركة الأزياء الرائدة نحو اعتماد تطبيق واتساب كقناة اتصال جديدة، مما سمح لها بالتواصل مع 97% من عملائها بفعالية.
يقول "هيتيش مالهوترا"، رئيس التسويق في "سيكسث ستريت": "لقد أحدث التسويق التفاعلي ثورة في طريقة تواصلنا مع عملائنا. فمن خلال واتساب، نجحنا في جذب حتى أولئك الذين كانوا يتجاهلون رسائلنا القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني سابقاً. وتعني شراكتنا مع "جابشاب" قدرتنا على ابتكار تجارب فريدة مصممة خصيصاً لفئات مختلفة من العملاء، سواء كان هدفنا إعادة تنشيط العملاء غير النشطين أو تعزيز علاقاتنا بالمتسوقين الأكثر ولاءً. وبفضل التسويق الشخصي والمحفزات الآلية، أصبح بإمكاننا التحرك بسرعة أكبر وتحقيق معدلات تحويل أعلى. لقد كانت النتائج مذهلة وحققت نقلة نوعية في أعمالنا ورحلة المتسوقين لدينا."
تنتمي "سيكسث ستريت" إلى مجموعة "آبارل جروب" (Apparel Group) العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة للأزياء وأسلوب الحياة، وتشتهر بتقديم أكثر من 1200 علامة تجارية عالمية للمستهلكين في الشرق الأوسط. ولم يقتصر تكييف متجر التجزئة متعدد القنوات لتطبيق واتساب على الرسائل الترويجية التقليدية، بل أحدثت "سيكسث ستريت" ثورة في طريقة تواصلها مع عشاق الموضة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة من خلال اعتمادها سحابة "جابشاب" التفاعلية.
وتعتمد الشركة اليوم على مزيج مبتكر من الرسائل الشخصية، حيث تحدد توقيت إرسالها بدقة بناءً على القناة التي ينشط عليها كل عميل. فعندما يترك أحد العملاء عربة التسوق مليئة بآخر صيحات الموضة من الإكسسوارات، يتلقى تذكيراً لطيفاً ومصمماً خصيصاً له عبر الواتساب. وبالمثل، عندما يواجه أحد العملاء مشكلة في دفع ثمن حذائه المفضل، يصله إشعار فوري يساعده على إتمام عملية الشراء.
وقال "بيرود شيث"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جابشاب": "لقد أصبح التسويق التفاعلي ضرورة استراتيجية لا غنى عنها لنمو تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، مدفوعاً بانتشار الواتساب على نطاق شبه عالمي في الشرق الأوسط. ومع الجمع بين هذا الانتشار ووكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي، فإننا نمنح تجار التجزئة مثل "سيكسث ستريت" القدرة على صياغة تجارب تسوق شخصية على نطاق غير مسبوق. إن مستقبل تجارة التجزئة يقوم على التفاعل، وما نشهده اليوم من نتائج مبهرة ليس سوى بداية لمزيد من النجاحات."
يجسّد توسع "جابشاب" في الشرق الأوسط شغف المنطقة المتنامي بتوظيف الذكاء الاصطناعي لإشراك العملاء. فمن قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية إلى الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والعقارات، تتناغم حلولها التفاعلية مع مبادرات طموحة مثل مخطط دبي العالمي للذكاء الاصطناعي الذي أطلقته حكومة الإمارات العربية المتحدة. وقد عززت الشركة مؤخراً حضورها في المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح مكتب جديد لتقديم الدعم للشركات في جميع أنحاء المملكة.