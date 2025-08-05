الذكاء الاصطناعي يضاعف الطلب على مراكز البيانات أوسطياً

يُحدث النمو السريع في حجم عمل الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في البنية التحتية لمراكز البيانات في جميع أنحاء العالم. كما تشهد منطقة الشرق الأوسط طفرةً في إنشاء مراكز البيانات بفعل تزايد مشاريع المدن الذكية والتوسع الحضري السريع والطلب المتنامي على خدمات الحوسبة السحابية وتنفيذ المبادرات الرقمية الحكومية. لقد أجرت شركة سينّا مؤخراً استطلاع رأي عالمي، أظهر أن خبراء مراكز البيانات يتوقعون زيادةً في حجم الطلب على عرض نطاق ربط مراكز البيانات (DCI) بأكثر من ستة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة. وتقنية (DCI) هي التقنية التي تربط بين مركزين أو أكثر من مراكز البيانات عبر مسافات قصيرة أو متوسطة أو طويلة باستخدام وصلات بصرية فائقة السرعة.

في السابق، كان حجم حركة المرور في الشبكات ينمو بمعدل 20 إلى 30% سنوياً، إلا أن الذكاء الاصطناعي يسرّع وتيرة هذا النمو إلى حد بعيد. وفي خضم هذه الزيادة الكبيرة، اتخذ مزودو الشبكات خطوات جريئة لضمان جاهزية شبكاتهم لمستقبل تهيمن فيه حركة المرور المنطلقة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

دور شركات الاتصالات في توسيع نطاق الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

لا يقتصر التحول الجذري الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي على الحوسبة وحدها، فهو مرتبط بالاتصالات والشبكات أيضاً. وهو بحاجة إلى بنية تحتية شبكية سليمة لتحقيق إمكاناته الكاملة. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة إي آند (اتصالات والمزيد) الإمارات مؤخراً عن تحقيق إنجاز هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ألا وهو تنفيذ اتصال ضوئي في شبكتها بتردد 1.6 تيرابت/ثانية لكل طول موجي باستخدام تقنية WaveLogic 6 Extreme (WL6e) من شركة سينّا.

تعزز تقنية WaveLogic 6 Extreme من سينّا الشبكة عبر توفير خدمات اتصال فائق السرعة 400G للبنية التحتية لعملائها، لتدعم بذلك خدمات الإنترنت المنزلي بسرعة 10 جيجابت وسعات نقل البيانات 100 جيجابت و400 جيجابت لخدمة عملائها من الشركات سواء محلياً أو بالجملة. كما ترتقي هذه التقنية بجودة الخدمات المتميزة التي تقدمها شركة إي آند عبر شبكة الجيل الخامس، وكذلك تحسن بنية الشبكة البصرية لدعم متطلبات حركة البيانات الحساسة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

مع تزايد متطلبات الحوسبة الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تنتشر عمليات تدريب نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) عبر مراكز بيانات متعددة. ويعتقد كثير من المشغلين أن تنفيذ هذا التدريب سيكون في منشآت موزعة تابعة لمراكز البيانات، مما يتطلب ارتباط حلول ربط مراكز البيانات (DCI) ببعضها.

التوسع والتطوير مع توخي الاستدامة

يبحث مزودو خدمات الحوسبة السحابية العالمية ومزودو حلول الذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه عن ابتكارات تتيح تصميم مراكز بيانات قابلة للتوسع والتطوير وتتميز بأداء عالٍ واستهلاك منخفض للطاقة وقدرات اتصال مرنة. وستوفر المنصة البصرية المتماسكة المناسبة قابلية توسع وتطوير سريعة دون مشاكل. وعلاوة على ذلك، تتطور حلول ربط مراكز البيانات (DCI) حالياً بشكل سريع لأجل تسريع وتيرة ربط مراكز البيانات وجعلها أيسر وأقل تكلفة، لتبسيط العمليات التشغيلية وتعزيز أداء الشركات والارتقاء بتجربة العملاء.

علاوة على ذلك، يطالب مزودو خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية والمحتوى بهندسة للشبكات توفر أعلى سعة نقل وأدنى زمن وصول لدعم قدرات حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة. وبالاعتماد على تقنية WaveLogic 6 Extreme (WL6e) القائمة على شرائح سيليكون رائدة بتقنية تصنيع 3 نانومتر، يمكن مضاعفة قدرة نقل البيانات لكل طول موجي لتصل إلى 1.6 تيرابت/ثانية ضمن نطاق الشبكة الحالية. ويضمن تنفيذ تقنية الخطوط بسرعة 1.6 تيرابت/ثانية خدمة اتصالات سلسة عبر الطيف الواسع من الخدمات الرقمية التي تقدمها شركة إي آند الإمارات اليوم، فضلاً عن خدمات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.

وضع أساس نمو مستدام للذكاء الاصطناعي

من شأن التوسع السريع في تزويد خدمات الحوسبة السحابية والزيادة المتسارعة في حجم الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن يدفع حركة المرور في الشبكات بمنطقة الشرق الأوسط إلى آفاق أبعد بكثير من معدل النمو السنوي المعتاد والبالغ 30%. ولمواكبة هذه الزيادة باستمرار، يتعين على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبني هندسة شبكات مبتكرة وموفرة للطاقة، تدعم التحول الرقمي، ومصممة خصيصاً لتلبي متطلبات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

إن مزود الشبكات الذي يبادر اليوم بتحديث شبكته بميزة استراتيجية تضمن له سعة طويلة الأمد وتجنبه الاختناقات باهظة التكلفة في عرض النطاق الترددي، يحجز لنفسه مكانة رائدة في المستقبل الرقمي للمنطقة والذي يحدد الذكاء الاصطناعي آفاقه. فلا سبيل سوى اغتنام الفرصة السانحة، والمبادرة ببناء شبكة مؤهلة بكل ما يلزم للعمل بكفاءة في الغد.

بيت هول، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سينّا