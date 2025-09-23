الذكاء الاصطناعي يشعل جنون أسهم الطاقة النووية

العرض جذاب: تكاليف أقل، جداول زمنية أسرع، إمكانية تركيب مرنة. لكن الاقتصاديات ما زالت غير مثبتة. لم يتم إكمال أي مفاعل صغير في الولايات المتحدة بعد، وغالبًا ما تواجه المشاريع الأولى تأخيرات وتجاوزات في الميزانية. ولا تزال عقبات الترخيص قائمة، وسلاسل توريد الوقود غير ناضجة، وبدون اتفاقيات شراء ملزمة، لا يزال التمويل أمراً صعب المنال.