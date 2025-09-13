الذكاء الاصطناعي يدفع مكاتب الإمارات لتصبح مراكز تعاون وإبداع لا غنى عنها

يعتقد أكثر من نصف الموظفين حول العالم - حوالي 51% - أن الذكاء الاصطناعي قد يُغني يومًا ما عن المكاتب التقليدية. ولكن على عكس هذا الاعتقاد السائد، تظل المكاتب، بالنسبة للعديد من المهنيين في الإمارات العربية المتحدة، ملتقىً لا غنى عنه للتواصل والإبداع والثقافة.
وتأتي النتائج الأصلية من تقرير جديد لشركة تكنولوجيا المعلومات GoTo، بعنوان "نبض العمل في عام 2025" ، استنادًا إلى استطلاع رأي شمل 2500 موظف وقادة تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم، وأُجري مع Workplace Intelligence.
وفقًا للدراسة، صرّح 62% من الموظفين بأنهم يفضلون العمل عن بُعد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بدلًا من العودة إلى المكتب. ومع ذلك، في الإمارات العربية المتحدة، سلّط المهنيون من مختلف القطاعات الضوء على أهمية أماكن العمل المادية.
عندما تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع خبراء في هذا المجال وخبراء في الموارد البشرية، أكدوا على ضرورة تطوير المكاتب في أهدافها. وقالت نيكي ويلسون، المديرة التنفيذية لشركة "جيني للتوظيف": "ينبغي على المؤسسات تغيير نظرتها للمكاتب، والتحول من كونها أماكن للمهام العملية إلى مساحات للتعاون والإبداع وبناء الثقافة".
وأضافت: "الذكاء الاصطناعي سيبسط الأعمال التشغيلية، لكن الشركات لا تزال بحاجة إلى مراكز يلتقي فيها الناس، ويبدعون، ويتشاركون الأفكار سواء وجهًا لوجه أو من خلال أنظمة داخلية يتم تبنيها بشكل فعال."
وأضافت أن "التواصل بين الفرق يجب أن يظل قويا لأن التعاون هو العمود الفقري للإنتاجية"، مؤكدة على أهمية التواصل والرفاهية في مكان العمل.
وأضافت: "أدوات التعاون الهجينة التي تتطور مع الذكاء الاصطناعي لجعل العمل الجماعي سلساً بغض النظر عن مكان وجود الموظفين، وبرامج الرفاهية والشمول للحفاظ على تواصل ودعم الموظفين."
وأشارت أيضًا، من واقع خبرتها، إلى أن مشاكل الصحة النفسية تزداد عندما يقضي الناس وقتًا طويلًا معزولين في المنزل. "فبدون التواصل المباشر في المكتب، قد يُفرط الأفراد في التفكير في أمور لا تستدعي ذلك".
وأبرزت ويلسون أيضاً أن الطلاقة الرقمية ستكون حاسمة للمستقبل، لكن مهارات التفاعل وجهًا لوجه لا يمكن التغاضي عنها. "أعتقد أننا سنشهد أيضاً زيادة في الطلب على المتواصلين الأقوياء ومحترفي المبيعات القادرين على التفاعل المباشر. العديد من الشباب الذين يدخلون سوق العمل يعتمدون بشدة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكننا نرى فعلاً فجوة في مهارات المبادرة والتفاعل الإنساني."
وفي هذا السياق، أكد أوس إسماعيل، المدير العام لشركة مارك إليس بدبي، أنه على الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز الكفاءة، إلا أن المكاتب لا تزال تتمتع بقيمة فريدة. وقال: "أعتقد أن التكنولوجيا، بما فيها الذكاء الاصطناعي، ينبغي أن تُحسّن طريقة عملنا وتُمكّننا من تحسين الإنتاجية والكفاءة، دون أن تُغني عن قيمة التواجد وجهًا لوجه".
وأكد أن المكاتب يجب أن تكون أكثر من مجرد محطات عمل، بل هي مراكز للتعاون والإبداع والتوجيه وبناء ثقافة الشركة. وأشار إلى أن "هذه أمور لا يمكن للعمل عن بُعد وأدوات الذكاء الاصطناعي تحقيقها بنفس العمق".
وأشار إلى أنه إذا قام الناس بتقليص وقت المكاتب إلى مستوى اختياري، فإن الشركات ستخاطر بإضعاف المشاركة والعمل الجماعي والشعور بالانتماء إلى الشركة التي تمثلها والتي تأتي من المساحة المشتركة.
قال إسماعيل: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، ينبغي على إدارة الموارد البشرية التركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإزالة أوجه القصور وتوفير وقت الموظفين، مع الحفاظ على مكانة المكتب كمركز للأعمال. ينبغي أن ينصبّ التركيز على جعل تجربة المكتب أكثر فائدة وإنتاجية".
بالنسبة للبعض، السبب أبسط - جوهر التفاعل البشري. قالت نعيمة حكيم، التي تعمل في بنك تجزئة: "أشعر أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل المساحات المكتبية. يمكن للتكنولوجيا أن تُسرّع العمليات وتزيد من كفاءتها، لكن جوهر مكان العمل يكمن في التفاعل البشري. المكاتب هي المكان الذي يتواصل فيه الناس، ويتشاركون الأفكار، ويبنون علاقات تتجاوز المعاملات. لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحاكي هذا العنصر البشري."
يتردد صدى هذا الشعور لدى المهنيين في القطاعات الإبداعية. يقول جايديب سينغ بوري، الذي يعمل في شركة إعلامية: "هناك بعض الأمور التي لا يمكننا القيام بها إلا في المكتب. إن حيوية العمل الجماعي، والتبادل التلقائي للأفكار، وحل المشكلات التعاوني الذي يحدث عندما يكون الزملاء حاضرين فعليًا، لا يمكن دائمًا تكرارها افتراضيًا".
وأضاف أنه "على الرغم من أن التكنولوجيا جعلت العمل عن بعد أكثر كفاءة، إلا أن جوانب معينة من الإبداع والعصف الذهني وحتى بناء علاقات مهنية أقوى لا تزال تزدهر بشكل أفضل في بيئة المكتب".