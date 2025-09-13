الذكاء الاصطناعي يدفع مكاتب الإمارات لتصبح مراكز تعاون وإبداع لا غنى عنها

وفي هذا السياق، أكد أوس إسماعيل، المدير العام لشركة مارك إليس بدبي، أنه على الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز الكفاءة، إلا أن المكاتب لا تزال تتمتع بقيمة فريدة. وقال: "أعتقد أن التكنولوجيا، بما فيها الذكاء الاصطناعي، ينبغي أن تُحسّن طريقة عملنا وتُمكّننا من تحسين الإنتاجية والكفاءة، دون أن تُغني عن قيمة التواجد وجهًا لوجه".