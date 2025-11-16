الذكاء الاصطناعي يخطف الصدارة والبشر يحتفظون باللفّة الأسرع في حلبة ياس

فاز فريق TUM بسباق السيارات ذاتية القيادة العام الماضي وجاء إلى ياس مارينا عازماً على إثبات أن الفجوة بين الإنسان والآلة تتقلص. قال لينكامب عن استعدادات فريقه لعام 2025: "لقد غيرنا الكثير في البرمجة الخاصة بنا. لقد صنعنا نظام تحكم جديد... وبذلنا الكثير من الجهد في مسألة التجاوز".

أداء السيارة أثار إعجاب المهندسين المنافسين أيضاً. قال كوهي أوياما، المدير الفني للفريق الياباني TGM: "الإنسان قلّص الفارق وكان أسرع، لكن السيارة ذاتية القيادة كانت سريعة جداً جداً".

شاهد أعضاء الفريق بتوتر من ممر الصيانة، دون حراك — فبموجب القاعدة، لا يُسمح لأي شخص بلمس لوحة المفاتيح أو إجراء تعديلات بمجرد انطلاق السيارة ذاتية القيادة. قال لينكامب: "أثناء السباق، لم يُسمح لنا بالقيام بأي شيء. لا تدخل، ولا لمس للوحة المفاتيح... لقد كانت مدة إعداد إجمالية استغرقت خمس سنوات".

أرسى سباق "الإنسان ضد الذكاء الاصطناعي" نغمة للنهائي الكبير الذي تبعه — ولمستقبل هذه الرياضة. وكما قال نيكولا بالاركي، كبير مهندسي فريق TUM، بعد العرض: "نحن نغلق الفجوة".