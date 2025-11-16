الذكاء الاصطناعي يخطف الصدارة والبشر يحتفظون باللفّة الأسرع في حلبة ياس

قد تكون سيارة السباق التي يقودها الذكاء الاصطناعي هي من عبرت خط النهاية أولاً في دوري أبو ظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة (A2RL)، لكن الإنسان الذي كان يقود خلفها — سائق "الفورمولا ون" السابق "دانييل كفيات" — سجل مع ذلك اللفة الأسرع.
خلال اللفات القليلة الأولى من سباق "الإنسان ضد الذكاء الاصطناعي" الذي طال انتظاره يوم السبت في حلبة ياس مارينا، شاهد المتفرجون بذهول كيف حافظت سيارة فريق جامعة ميونيخ التقنية (TUM) ذاتية القيادة على تقدمها. قال البروفيسور ماركوس لينكامب، الذي يقود الفريق: "كنا متقدمين. لقد حاول [كفيات] تقليص الفارق. لقد كان أسرع بالتأكيد في البداية... لكننا الآن بالفعل على مستوى مماثل بفارق يزيد قليلاً عن ثانية واحدة".
ووفقاً للين كامب، فقد تم تصميم التنسيق لإظهار السرعة الخام بدلاً من تنظيم معركة تجاوز. وأوضح: "كان العرض يهدف إلى إظهار مدى سرعة السيارات ذاتية القيادة مقارنة بسائق فورمولا 1 محترف حقيقي". بدأ السائق البشري متأخراً بـ 10 ثوانٍ عن الآلة — وهو فارق تم وضعه لإحداث مطاردة بدلاً من مبارزة.
بحلول اللفة الأخيرة، تقلص الفارق إلى 1.5 ثانية فقط. قال لينكامب: "إذا نظرت إلى ذلك من حيث أوقات التأهل في الفورمولا 1، يمكنك التأهل إذا كنت أبطأ بـ 7 في المائة من أفضل سائق. 7 في المائة تعني أربع ثوانٍ — وكنا أبطأ بواحد ونصف ثانية فقط... كان هذا كافياً لوقت تأهل في الفورمولا 1".
فاز فريق TUM بسباق السيارات ذاتية القيادة العام الماضي وجاء إلى ياس مارينا عازماً على إثبات أن الفجوة بين الإنسان والآلة تتقلص. قال لينكامب عن استعدادات فريقه لعام 2025: "لقد غيرنا الكثير في البرمجة الخاصة بنا. لقد صنعنا نظام تحكم جديد... وبذلنا الكثير من الجهد في مسألة التجاوز".
أداء السيارة أثار إعجاب المهندسين المنافسين أيضاً. قال كوهي أوياما، المدير الفني للفريق الياباني TGM: "الإنسان قلّص الفارق وكان أسرع، لكن السيارة ذاتية القيادة كانت سريعة جداً جداً".
شاهد أعضاء الفريق بتوتر من ممر الصيانة، دون حراك — فبموجب القاعدة، لا يُسمح لأي شخص بلمس لوحة المفاتيح أو إجراء تعديلات بمجرد انطلاق السيارة ذاتية القيادة. قال لينكامب: "أثناء السباق، لم يُسمح لنا بالقيام بأي شيء. لا تدخل، ولا لمس للوحة المفاتيح... لقد كانت مدة إعداد إجمالية استغرقت خمس سنوات".
أرسى سباق "الإنسان ضد الذكاء الاصطناعي" نغمة للنهائي الكبير الذي تبعه — ولمستقبل هذه الرياضة. وكما قال نيكولا بالاركي، كبير مهندسي فريق TUM، بعد العرض: "نحن نغلق الفجوة".