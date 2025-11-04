الذكاء الاصطناعي يتحدث بـ "العربية" ويحمي لغة الأجيال في الإمارات

بالنسبة للعديد من العائلات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تشير النتائج إلى أن التكنولوجيا لا تشكل العادات الثقافية فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا في الحفاظ على اللغات.

يكشف استطلاع جديد بتكليف من أمازون أليكسا مدى سرعة اندماج المساعدات الصوتية التي تعتمد اللغة العربية أولًا في الروتين اليومي.

وفقًا للدراسة، جرب 85% من المقيمين في كلا البلدين مساعدًا صوتيًا، ويستخدمه 43% منهم بانتظام.

استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وقوة اللغة العربية

يُظهر البحث أيضًا وجود ارتباط قوي بين المبادرات الحكومية وتبني التكنولوجيا. أربعة وسبعون بالمائة من المشاركين على دراية بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في بلادهم، مما يشير إلى أن الرؤى الرسمية لمستقبل الذكاء الاصطناعي تؤثر على الحياة اليومية للناس.

اللغة هي عامل رئيسي أيضًا. خمسة وستون بالمائة يفضلون استخدام اللغة العربية على مساعداتهم الصوتية، مع ظهور اللهجة الخليجية كلغة أكثر شعبية. قال أكثر من النصف، حوالي 56%، إنه من المهم أن تفهم المساعدات الصوتية اللهجات الإقليمية والتعبيرات المحلية، مما يجعل التكنولوجيا تبدو شخصية وذات صلة.

سد الفجوة بين الأجيال

بالنسبة للعائلات، المساعدات الصوتية العربية هي أكثر من مجرد أدوات مساعدة - إنها تعليمية وشاملة. يعتقد نصف المستجيبين أن هذه المساعدات تساعد أفراد الأسرة الأصغر سنًا في الحفاظ على لغتهم العربية أو تحسينها، بينما ذكر الكثيرون أن الأقارب الأكبر سنًا يشعرون بثقة أكبر في استخدام التكنولوجيا بمساعدة الجيل الأصغر.

يظل البحث عن المعلومات هو الاستخدام الأكثر شيوعًا حيث أبرز 42% من الأشخاص ذلك.

يستكشف تسعة وثلاثون بالمائة من المستخدمين بشكل متزايد المحتوى التعليمي، ويستخدمه 33% من الأشخاص لتكامل الخدمات المحلية مثل ضوابط المنزل الذكي والدعم الديني.