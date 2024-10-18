الذكاء الاصطناعي و"الفينتك".. شراكة تعيد تشكيل القطاع المالي في جيتكس 2024

أكد علي صباغ، خبير تكنولوجي وتطوير أعمال خلال مشاركته في فعاليات «جيتكس 2024» المنعقدة حالياً في دبي، أن دولة الإمارات تتبوأ مكانة رائدة بين دول العالم في سباق ثورة الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أداةً حيوية لتحقيق التقدم ورمزاً لرؤى مستقبلية طموحة. وتعمل الإمارات على وضع خطط استراتيجية لمستقبل مزدهر قائم على التكنولوجيا، من خلال جهودها المستمرة لدمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

في عصر التكنولوجيا الحديثة، تشهد وسائل الدفع بين الشركات تحولًا جذريًا بفضل الابتكارات المستمرة في مجالي الفينتك (التكنولوجيا المالية) والذكاء الاصطناعي. تتعزز هذه التطورات من خلال الفعاليات الكبرى مثل معرض جيتكس 2024، الذي يُعتبر منصة حيوية تجمع بين المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

,تُعتبر وسائل الدفع الرقمية، مثل المدفوعات عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية، من أبرز هذه الابتكارات. لقد أحدثت هذه الوسائل نقلة نوعية في كيفية إجراء المعاملات، حيث تتيح للشركات إجراء المدفوعات بسرعة وسهولة، مما يُقلل من الاعتماد على النقد ويعزز من فعالية العمليات المالية. في هذا الإطار، يُقدم معرض جيتكس 2024 منصة مثالية لعرض أحدث الحلول في مجال الدفع، حيث يُمكن للشركات استكشاف الابتكارات التي تُسهم في تحسين التجربة المالية وتعزيز كفاءة الأعمال.

تؤدي تكنولوجيا الفينتك دوراً محورياً في إعادة تعريف المشهد المالي. وتُقدم الشركات الناشئة في هذا المجال حلولًا مبتكرة تسهم في تبسيط العمليات المالية، مثل إدارة الفواتير والمدفوعات بكل سهولة. خلال جيتكس، سيحظى زوار المعرض بفرصة التعرف على أحدث الابتكارات في هذا القطاع، مما يعكس الجهود المبذولة لدولة الإمارات لتكون في طليعة التقدم التكنولوجي.

أما الذكاء الاصطناعي، فيُعتبر عنصراً أساسياً في تطوير وسائل الدفع، من خلال استخدام تقنيات التعلم الآلي، تستطيع الشركات تحليل سلوك العملاء وتوقع احتياجاتهم، مما يُساعدها في تقديم خدمات مالية أكثر تخصيصًا. علاوة على ذلك، يُعتبر التعاون بين الشركات الناشئة في مجال الفينتك والمؤسسات المالية التقليدية أحد الاتجاهات المتزايدة نحو الابتكار. وتمكن هذه الشراكات من دمج الحلول الجديدة في الأنظمة القائمة، مما يُساهم في تحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة.

في الختام، يُظهر معرض جيتكس 2024 كيف يمكن للعلاقة المتينة بين وسائل الدفع والفينتك والذكاء الاصطناعي أن تعيد تشكيل القطاع المالي. من خلال اعتماد هذه الابتكارات، تستطيع الشركات تعزيز كفاءتها وخدماتها، مما يُساهم في نجاحها ونموها في بيئة أعمال متطورة باستمرار. إن استضافة دبي لهذا المعرض الكبير تُبرز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، حيث تُعد الإمارات أرض الفرص للمبدعين والمبتكرين في جميع المجالات.