يحذر عدد متزايد من علماء النفس والباحثين من أنه بينما يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تكون مفيدة، إلا أنها تتولى تدريجياً أدواراً لم تُصمم لأجلها أبداً.

تخيل هذا: الوقت متأخر من الليل، وأنت تتحدث مع ذكاء اصطناعي عن قلقك، أو أفكارك المتسارعة، أو مخاوفك. تبدأ المحادثة في أن تصبح مكثفة - ربما أكثر من اللازم. هل يجب أن يتدخل الذكاء الاصطناعي، يوقف الجلسة مؤقتاً، أو يقترح طلب المساعدة المهنية؟

يقول خبراء الصحة النفسية نعم، ويحثون منصات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT على دمج ضمانات واقعية يمكنها إدارة المحادثات ذات الثقل العاطفي.

يحذر عدد متزايد من علماء النفس والباحثين من أنه بينما يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تكون مفيدة باعتدال، إلا أنها تتولى تدريجياً أدواراً لم تُصمم لأجلها أبداً. ومع توثيق حالات نادرة ولكن خطيرة من الذهان المرتبط بالذكاء الاصطناعي، يقول الخبراء إن غياب الرقابة يمثل مشكلة، خاصة مع لجوء المزيد من الأشخاص إلى روبوتات الدردشة للحصول على الراحة، أو الدعم الشبيه بالعلاج، أو التواصل العاطفي.

مخاطر الاعتماد العاطفي والذهان

وقالت الدكتورة راندا الطاهر، أخصائية علم النفس المتخصصة في الصدمات: "الخطر لا يقتصر فقط على (تلقي) نصيحة سيئة. بل يكمن في أن المستخدمين يمكن أن يصبحوا معتمدين عاطفياً على الذكاء الاصطناعي، ويعاملونه كصديق أو معالج. في بعض الحالات، يصبح حتى جزءاً من تفكير الشخص المشوه. وهنا رأينا ظهور الذهان".

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يبدو مستجيباً ومريحاً، إلا أنه يفتقر إلى القدرة على التعرف عندما يكون المستخدم في حالة تدهور أو أزمة. كما أنه لا يتدخل عندما تتجاوز المحادثات خطاً حرجاً.

تُظهر الحالات الموثقة في أوروبا والولايات المتحدة أفراداً لديهم نقاط ضعف موجودة مسبقاً، يشكلون روابط عاطفية عميقة مع روبوتات الدردشة، مما يؤدي إلى معتقدات وهمية، وخطوط ضبابية بين الواقع والخيال، وحتى سلوك ضار. وبينما هذه أمثلة متطرفة، فإنها تكشف نقطة عمياء كبيرة في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الدكتورة المقيمة في دبي: "لا يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحديد العلامات الحمراء الخطيرة أو إحالة شخص إلى الرعاية الطارئة بعد. لكن يجب أن يفعل ذلك. نحن بحاجة إلى تدابير مدمجة، سواء كانت تحذيرات من المحتوى العاطفي، أو فترات راحة محددة بوقت، أو شراكات مع منظمات الصحة النفسية الدولية".

رد ChatGPT على السؤال نفسه

لفهم كيف ينظر الذكاء الاصطناعي نفسه إلى القضية، سألت "الخليج تايمز" ChatGPT السؤال التالي: "هل يجب أن يخضع ChatGPT للوائح عندما يتعلق الأمر بالصحة النفسية؟"

أجاب الأداة بوضوح مفاجئ:

"من المنطقي أن يطالب الخبراء الطبيون بالتنظيم. يمكن للذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT توفير معلومات عامة مفيدة، لكنني لست متخصصًا طبيًا مرخصًا ولا ينبغي أن أحل محل الأطباء أو خبراء الصحة النفسية. يمكن أن تؤدي سوء الفهم، أو المعلومات القديمة، أو الإجابات المبسطة إلى ضرر إذا تصرف شخص بناءً عليها دون استشارة متخصص".

ومضى يقول:

"نصائح الصحة النفسية دقيقة وشخصية للغاية. حتى المحترفون المدربون جيدًا يقضون سنوات في تعلم كيفية التقييم والاستجابة بأمان... أعتقد أن الخبراء الذين يطالبون بالتنظيم يتصرفون بمسؤولية".

دعوات لتطبيق معايير الكشف والإحالة

أكد الدكتور نبيل أشرف، أخصائي علم النفس السريري في دبي، على هذه الحاجة الملحة. ودعا شركات الذكاء الاصطناعي والجهات التنظيمية إلى تطبيق ميزات تهدف إلى تقليل المخاطر بسرعة، خاصة للمستخدمين الضعفاء. إحدى التوصيات الرئيسية هي تدريب روبوتات الدردشة على اكتشاف علامات الضائقة العاطفية من خلال تحليل لغة المستخدم في الوقت الفعلي.

وقال: "هناك أنماط يمكن أن تشير إلى متى يكون شخص ما في حالة تدهور، أو يعاني من أوهام، أو يظهر علامات أزمة. يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على الاستجابة بشكل مناسب".

في مثل هذه الحالات، يجب أن يحيل روبوت الدردشة المستخدمين إلى خدمات دعم موثوقة، مثل خطوط المساعدة للصحة النفسية أو المعالجين المرخصين. "لا يكفي أن يقول 'أنا آسف لأنك تشعر هكذا'. إذا كانت هناك علامة حمراء، يجب أن تكون هناك خطوة تالية".

وأضاف: "لا يوجد خجل في استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على نصيحة خفيفة أو للشعور بأنك مسموع. ولكن بدون قيود حقيقية، يمكن لهذه الأدوات أن تسبب ضررًا أكثر من النفع، خاصة لشخص يعاني بالفعل".