الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يعيدان تشكيل قطاع العقارات في دبي
على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد قطاع العقارات في دبي تحولاً كبيراً من حيث اعتماد التكنولوجيا.
لقد تطورت أنظمة إدارة المباني، التي كانت في السابق باهظة الثمن، وغير مستغلة بشكل كافٍ، وتعتمد بشكل كبير على بائعي الخدمات. كانت هذه الأنظمة غالبًا جامدة، ومقيدة بأطر ملكية، وتوفر رؤى محدودة في الوقت الفعلي لمديري المرافق والفنيين. ومع ذلك، أثبتت أنظمة إدارة المباني وحدها أنها غير كافية لتلبية الاحتياجات المتطورة لمشغلي العقارات. ومع ركود تكنولوجيا أنظمة إدارة المباني، بدأت أدوات جديدة مثل أنظمة إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر في الظهور. كما أدى الوباء إلى تسريع التحول الرقمي، مما ركز على كفاءة التكلفة والاستدامة ورفاهية المستأجرين.
وقد أدى هذا التحول إلى موجة من عمليات الدمج والاستحواذ على مستوى العالم. وبدأت شركات أتمتة المباني التقليدية في الاستثمار في حلول إدارة المرافق بمساعدة الحاسب الآلي. على سبيل المثال، استحوذت شركة Trane على BrainBox AI وNuvolo، واشترت JLL شركتي Envio Systems وBuilding Engines، واستحوذت شركة Schneider Electric على Planon. وتعكس هذه التطورات طلبًا أوسع نطاقًا في الصناعة على الحلول الموحدة التي تدمج أتمتة المباني مع عمليات المؤسسات.
وتأسست شركة" فاسيليو" Facilio مع وضع هذه الرؤية في الاعتبار. قال "برابهو راماشاندران"، الرئيس التنفيذي لشركة Facilio: "تجمع منصتنا السحابية الموحدة بين إدارة الأصول وأدوات الفنيين والتحليلات المتقدمة وتحسين الطاقة. من خلال معالجة قيود أنظمة إدارة المباني التقليدية، نقدم حلاً متماسكًا يوفر القيمة على مستوى محفظة المباني. أثبت عام 2024 قوة هذا التحول. لقد مكننا فرق إدارة المرافق ومشغلي العقارات التجارية من تطوير أنظمة إدارة المرافق بالحاسب الآلي من أدوات حفظ السجلات الأساسية إلى منصات قابلة للتنفيذ. فتح هذا التحول قيمة ملموسة وكفاءة تشغيلية ونموًا تجاريًا لعملائنا عبر المناطق الجغرافية".
ويكمن مستقبل العمليات والصيانة في الذكاء والأتمتة، مع حلول الذكاء الاصطناعي في طليعة هذا التحول. وقال راماشاندران: "من خلال الجمع بين إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب والتحليلات المستندة إلى السحابة، ينتقل مشغلو المباني من الاستراتيجيات التفاعلية إلى الاستراتيجيات الاستباقية القائمة على البيانات. تمنع هذه الأساليب الأعطال قبل حدوثها، وتحسن استهلاك الطاقة، وتعزز الإنتاجية. تستفيد العديد من الشركات بالفعل من منصات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء".
على سبيل المثال، نجحت شركة British Land، وهي شركة رائدة في تشغيل العقارات في المملكة المتحدة، في تحقيق خفض بنسبة 33% في استهلاك الطاقة في التدفئة والتبريد باستخدام منصة Connected Buildings من فاسيليو Facilio. وشهد مركز دبي التجاري العالمي تحسناً في أداء المعدات ورضا المستأجرين من خلال إصلاح الأعطال بسرعة مع تقارير دقيقة عن الأخطاء. وتستخدم شركات خدمات إدارة المرافق مثل Berkeley Services Group وMusanadah وCIT Group وQuality FM وغيرها الكثير نظام Connected CAFM الخاص بنا كنظام تشغيل. وهذا يتيح لها توحيد البيانات، واكتساب الرؤية عبر المحافظ، وتحقيق نتائج مثل زيادة 3 أضعاف في الفوز بالعقود وزيادة 2x في الإيرادات.
تدرك صناعة العقارات وإدارة المرافق بشكل متزايد القيمة الاستراتيجية للأتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وإمكاناتها في دفع نتائج الأعمال. فهي تبتعد عن الأدوات القديمة الجامدة إلى المنصات المتصلة الحديثة، مع ظهور Connected CAFM كتطبيق أساسي لتقديم قيمة استراتيجية. وقال راماشاندران: "هذا ليس مجرد ترقية تكنولوجية؛ بل هو تحول نموذجي في الطريقة التي تعمل بها".
وقال راماشاندران إنه بالنظر إلى المستقبل، فإن التحول من الأنظمة القديمة إلى المنصات الحديثة التي تركز على البرمجيات سوف يستمر على نطاق واسع. وأضاف: "أصبحت الصيانة التنبؤية واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي والتنقل جزءًا لا يتجزأ من تقديم القيمة التجارية لأصحاب المباني ومشغليها. ستمكن الأنظمة المتصلة من إدارة المباني بشكل أكثر ذكاءً ومرونة. ومن المرجح أن يتسارع التوحيد داخل الصناعة مع انتقال الشركات نحو عمليات البناء الموحدة. هذا التقارب هو المكان الذي يكمن فيه مستقبل صناعة المباني الذكية".
كانت الإمارات العربية المتحدة أول سوق لشركة فاسيليو عند تأسيسها. وقال راماشاندران: "نظرًا لتركيزها العالي على المباني الشاهقة في منطقة صغيرة، كانت المنطقة نقطة انطلاق مثالية لعملياتنا. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، نجحنا باستمرار في مضاعفة إيراداتنا على أساس سنوي في المنطقة. وفي المستقبل، نعمل على توسيع فريق المبيعات الإقليمي لدينا للاستفادة من الاهتمام المتزايد بأسواق مثل قطر والمملكة العربية السعودية. إن المشاريع المعمارية الطموحة في المنطقة واستراتيجيات التطوير العقاري المبتكرة تجعلها سوقًا مثيرة بالنسبة لنا لدفع المزيد من النمو".