الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يعيدان تشكيل قطاع العقارات في دبي

وقال راماشاندران إنه بالنظر إلى المستقبل، فإن التحول من الأنظمة القديمة إلى المنصات الحديثة التي تركز على البرمجيات سوف يستمر على نطاق واسع. وأضاف: "أصبحت الصيانة التنبؤية واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي والتنقل جزءًا لا يتجزأ من تقديم القيمة التجارية لأصحاب المباني ومشغليها. ستمكن الأنظمة المتصلة من إدارة المباني بشكل أكثر ذكاءً ومرونة. ومن المرجح أن يتسارع التوحيد داخل الصناعة مع انتقال الشركات نحو عمليات البناء الموحدة. هذا التقارب هو المكان الذي يكمن فيه مستقبل صناعة المباني الذكية".