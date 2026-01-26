الذكاء الاصطناعي من محرر بريد إلى بديل للمعالج النفسي والمستشار المالي

وتتذكر مريضة في أوائل الثلاثينيات كانت تعاني من القلق، وضعف تقدير الذات، وصعوبات في العلاقات. وتقول: "عندما أصبح العلاج تحدياً عاطفياً، استبدلت الجلسات تدريجياً بمحادثات يومية مع برنامج دردشة آلي. وصفت الأمر بأنه 'موجود دائماً'، مهدئ، ومطمئن، خاصة في الليل عندما يكون قلقها في أوجّه". ولكن بمرور الوقت، توضح السمّار، بدلاً من التعامل مع العواطف الصعبة أو الصراعات، بدأت المريضة تستخدمه لتهدئة نفسها ذاتياً والبحث عن طمأنة متكررة. "ساء نومها، وزاد تفكيرها الاجتراري، وأصبحت أكثر عزلة عن الآخرين". وعندما عادت إلى العلاج، كانت حالتها الذهنية أسوأ من ذي قبل، حيث ارتفع قلقها بشكل كبير بمرور الوقت. "النتيجة الأكثر خطورة لم تكن في تقديم الذكاء الاصطناعي لنصيحة ضارة، بل في استبداله غير المقصود للعملية العلاجية نفسها - لم يكن هناك تحدٍ، ولا حدود، ولا تقييم للمخاطر، ولا مساحة للعمل من خلال الشعور بعدم الارتياح".