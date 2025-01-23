الذكاء الاصطناعي: تغيير للعبة وليس اللاعبين

إن الرعب الذي تسببه التكنولوجيا الجديدة يشكل طقوساً تمر بها البشرية. فعندما ظهرت أجهزة الكمبيوتر، اعتقد الجميع أن السّماء ستسقط. والآن، بعد عقود من الزمان، لم تخلق أجهزة الكمبيوتر فرص العمل فحسب، بل إنها حوّلت صناعات بأكملها. ولولاها، لما كان لدينا تيك توك أو جوجل أو ذلك الصّديق الذي أصبح "خبيراً في تقنية البلوك تشين" بين عشية وضحاها.