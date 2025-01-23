الذكاء الاصطناعي: تغيير للعبة وليس اللاعبين
هل تذكرون عندما ظهرت أجهزة الكمبيوتر لأوّل مرة وبدأ الجميع يشعر بالقلق؟ "سيأخذون وظائفنا!" هذا كان دافع القلق. لكن المفاجأة أنّهم لم يفعلوا ذلك. بدلاً من ذلك أوجدوا وظائف جديدة مثل مهندسي الكمبيوتر ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وبالطبع قدّموا الدّعم الفنّي لآبائنا.
اليوم، جاء دور الذكاء الاصطناعي ليدخل إلى حياتنا، ونحن جميعاً نمرّ باختبار التحقّق من دور الذكاء الاصطناعي. هل هو منقذ؟ أم كارثة؟ أم بديل لنا؟ دعونا نأخذ بضع لحظات لالتقاط أنفاسنا والتفكير في الأمر.
لقد حدث هذا من قبل مرة أخرى
إن الرعب الذي تسببه التكنولوجيا الجديدة يشكل طقوساً تمر بها البشرية. فعندما ظهرت أجهزة الكمبيوتر، اعتقد الجميع أن السّماء ستسقط. والآن، بعد عقود من الزمان، لم تخلق أجهزة الكمبيوتر فرص العمل فحسب، بل إنها حوّلت صناعات بأكملها. ولولاها، لما كان لدينا تيك توك أو جوجل أو ذلك الصّديق الذي أصبح "خبيراً في تقنية البلوك تشين" بين عشية وضحاها.
ولا يختلف الأمر مع الذكاء الاصطناعي. باعتباره أمراً مرعباً، ولكنّه مثير في الوقت نفسه. وظائف الغد لم تنتشر بعد، فبعد بضع سنوات، قد نرى إعلانات وظائف لـ "مدربي التعاطف مع الذكاء الاصطناعي" أو "منسقي الأغاني عبر الخوارزميات". وإذا كان التاريخ قد علّمنا أيّ شيء، فهو أنّ البشر بارعون حقاً في تحويل الاضطرابات إلى فرص.
الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان بالفعل
إن الذكاء الاصطناعي ليس مفهوماً بعيداً عن الخيال العلمي ــ فهو موجود بالفعل في حياتنا، ويدير الأمور بهدوء. هذا هو الذكاء الاصطناعي عندما توصيك نتفليكس ببرنامج ستشاهده بنهم في إحدى الليالي، أو عندما يصحح هاتفك نصوصك تلقائياً؟ كما أنّه يحدث ضجّة في كبرى الدوريات الرياضية. كذلك يستخدم الأطباء الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض. بدورهم المعلمون يستخدمونه بهدف التوضيح والشرح للطلاب؛ ويستخدمه تطبيق توصيل الطعام الخاص بك لمعرفة كيفية توصيل البطاطس المقلية إليك قبل أن تبرد.
والواقع أن السيارات ذاتية القيادة تشكل مثالاً آخر على هذا. فهي ليست مثالية، ولا يزال البعض منها يعتقد أن الشجيرات هي مشاة، ولكنها في طريقها إلى تحقيق هذا الهدف. والهدف من الذكاء الاصطناعي ليس أن يحل محلنا، بل أن يجعل الحياة أكثر سلاسة (وربما يجنبنا من كوابيس ركن السيارات في مواقف موازية).
الأسئلة التي لا يمكننا تجاهلها
ولكن دعونا لا نخدع أنفسنا. فالذكاء الاصطناعي ليس مكاناً مليئاً بالورود والشمس؛ بل إنه يثير أيضاً مخاوف مقلقة. فماذا سيحدث إذا بدأ الذكاء الاصطناعي في استبدال الوظائف بوتيرة سريعة وترك الناس عاطلين عن العمل؟ وهل من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تعميق الفجوة بين المتميزين والمحرومين؟ بالطبع هناك سيناريو الخيال العلمي الذي يطاردنا جميعاً. فماذا لو طور الذكاء الاصطناعي وعياً ذاتياً وخلص إلى أن البشر ليسوا على ما يبدو كما يتصورون؟
والجانب الآخر من الأمر هو أن الذكاء الاصطناعي يحمل وعداً في معالجة القضايا مثل التنبؤ بالكوارث الطبيعية ومكافحة تغير المناخ مع تجنب الأوبئة المستقبلية على نطاق عالمي من خلال قدراته المتقدمة. تخيل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تدعم المزارعين في منع خسائر المحاصيل وتحليل أنماط انتقال الأمراض لضمان السلامة الجماعية. الفرص هائلة ولكنها مصحوبة بعقبات كبيرة بنفس القدر.
بحر الذكاء الاصطناعي: حيث يزدهر التعاون
في "بحر الذكاء الاصطناعي"، لا يتعطل الذكاء الاصطناعي، بل تتجمع أنظمة الذكاء الاصطناعي لدمج مهاراتها والتعاون في حل المهام التي لا يستطيع نموذج واحد إدارتها بمفرده. إنه بمثابة نقطة التقاء مركزية، حيث يأتي وكلاء الذكاء الاصطناعي رقمياً ويتبادلون الأفكار لإيجاد الحلول.
تخيل هذا الموقف. مساعد شخصي للذكاء الاصطناعي من كبار المسؤولين التنفيذيين يستكشف آفاق الاستثمار من خلال دراسة رغبات وأجندات المسؤولين التنفيذيين بينما يعمل نظام الذكاء الاصطناعي لشركات العقارات في نفس الوقت على العثور على مشترين لعقار واعد.
ينخرط وكلاء الذكاء الاصطناعي أليكس ورايلي في مناقشة حيث يقدم رايلي مشروعاً عقارياً مصمماً وفقاً لتفضيلات المدراء التنفيذيين للاستدامة والابتكار. يقوم أليكس بتقييم الاقتراح بعناية بما يتماشى مع محفظة الرئيس التنفيذي الحالية. يقدم توصيات لتعزيز استراتيجية الاستثمار. بعد التوصل إلى إجماع بشأن جدوى المشروع ومزايا نجاحه، يقدمه أليكس كاقتراح منظم إلى الرئيس التنفيذي.
إن هذا يتجاوز الكفاءة، فهو يتضمن العمل الجماعي على مستوى يتجاوز ما يمكن للبشر تحقيقه من حيث السرعة وحدها. من الرئيس التنفيذي ووكيل العقارات الذين يقضون أسابيع في المناقشات لتحديد الفرصة التي تمكن مساعدو الذكاء الاصطناعي من القيام بها في دقائق معدودة.
بحر الذكاء الاصطناعي في العمل: أمثلة من العالم الحقيقي
إن التعاون من هذا النوع ليس مفهوماً نظرياً؛ فهو بالفعل حقيقة واقعة في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية حيث تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتعددة معاً لمواجهة التحديات بشكل فعال.
•في مجال الخدمات اللوجستية، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي الذي يشرف على تحسين سلاسل التوريد أن يعمل مع نظام استخبارات آخر يتنبأ بالظروف الجوية لإعادة توجيه الشحنات وتجنب أي تأخير.
•في مجال الرعاية الصحية، يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتحديد عمليات المسح ويقوم نظام آخر بفحص الخلفيات الطبية للمرضى ليوصي بخيارات علاج مخصصة للمتخصصين.
•يستخدم ممثلو خدمة العملاء روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع أدوات التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأنماط في شكاوى العملاء وتقديم المزيد من الحلول.
ولكن هذه "البحار" ليست كلها فوضوية؛ بل إنها تعمل كمنصات لنماذج الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار والمعرفة مع بعضها البعض لتوليد نتائج مهمة بشكل جماعي. وتكمن جاذبية هذه الأنظمة في انسجامها مع المساهمات بدلاً من العمل كبدائل لها؛ ويضمن هذا النهج أن تكون القرارات النهائية المتخذة شاملة وحساسة، للسياق الذي تنطبق فيه.
رؤية للمستقبل
إن عالم الذكاء الاصطناعي ليس مجرد نظرة خاطفة إلى ما هو قادم، بل إنه يتكشف أمام أعيننا اليوم! ومع تبني القطاعات لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكننا توقع استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع، والاكتشافات والإمكانيات العميقة، التي تتجاوز خيالنا الجامح. تخيل سيناريو حيث لا يكون الذكاء الاصطناعي مجرد أداة بل مجتمعاً من الشركاء الذين يعملون بشكل سري في الظل لتحسين جودة الحياة للجميع.
إن الذكاء الاصطناعي ليس من المفترض أن يهيمن على حياتنا؛ بل إنه مصمم لدفعنا في مساعينا مثل أي أداة أخرى تحت تصرفنا. فهل يعمل على تبسيط حياتنا في بعض النواحي؟ أم أنه سيعقدها في نواحٍ أخرى؟ من المرجح أن تتكشف لنا بعض السيناريوهات. ولكن إذا نظرنا إلى التاريخ كنقطة مرجعية، فمن المرجح أن ننجح في اجتياز هذا الأمر بفعالية كما فعلنا من قبل.
دعونا نستمر في طرح الأسئلة الصعبة ودفع الذكاء الاصطناعي لتحسين عدالته وسهولة استخدامه مع تذكرنا دائماً أنه في النهاية يظل مجرد أداة.
الكاتب هو طالب ومهتم بالذكاء الاصطناعي في دبي.