الذكاء الاصطناعي..محرك كبير لنمو الاستثمارات والتكنولوجيا

من غير المرجح أن يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا فقط، فمن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على الإنتاجية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، لن تستفيد جميع الشركات بشكل متساوٍ، وفقاً لمحللي "أماندي". وأضاف ’ليبو’: "في هذه الدورة الجديدة التي يحركها الذكاء الاصطناعي، سيكون هناك رابحون وخاسرون، حيث أن الشركات التي تتحرك مبكراً في تبني الذكاء الاصطناعي، وتمتلك ميزة في البيانات الخاصة، ولديها ميزة تنافسية قائمة ستتفوق على الأرجح. أما الشركات التي تفشل في الابتكار أو تعتمد فقط على تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دون ميزة واضحة، فقد تجد أن ميزتها التنافسية تتدهور."