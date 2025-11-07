"الدولي للسيارات" وجامعة أمريكية يتعاونان لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت في الرياضة

سيركز الاتفاق مع جامعة نوتردام، وهي جامعة بحثية رائدة في الولايات المتحدة، على أسباب وتأثير ووقاية الإساءة عبر الإنترنت في الرياضة، بما في ذلك الدور الناشئ للذكاء الاصطناعي (AI) في كل من انتشار المحتوى الضار وتطوير الحلول المحتملة.