"الدولي للسيارات" وجامعة أمريكية يتعاونان لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت في الرياضة

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية الحاكمة لرياضة السيارات والاتحاد للمنظمات الحركية في جميع أنحاء العالم، عن تعاون بحثي بارز لتعزيز الاستجابة العالمية للإساءة عبر الإنترنت في الرياضة.
سيركز الاتفاق مع جامعة نوتردام، وهي جامعة بحثية رائدة في الولايات المتحدة، على أسباب وتأثير ووقاية الإساءة عبر الإنترنت في الرياضة، بما في ذلك الدور الناشئ للذكاء الاصطناعي (AI) في كل من انتشار المحتوى الضار وتطوير الحلول المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يدرسون كيفية تقاطع الإساءة عبر الإنترنت مع الهوية، إلى جانب تجارب الرياضيين، والصحة النفسية، واستجابة الاتحادات الرياضية التنظيمية.
تتعاون جامعة نوتردام وحملة متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت (UAOA)، التي تأسست في عام 2022 من قبل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، لمواجهة التحدي المتزايد للإساءة عبر الإنترنت في الرياضة.
وقال بن سليم في معرض SEMA في مركز مؤتمرات لاس فيغاس: “هدفنا المشترك هو تعزيز بيئة آمنة وشاملة عبر الإنترنت للرياضيين والفرق والمشجعين في جميع أنحاء العالم.”
باستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب الاستطلاعات والبحوث السياسية، سيتتبع المشروع اتجاهات التحرش ويحدد المخاطر. كما يقدم ورش عمل لمحو الأمية الرقمية و”مهمة التحضر والسلامة الرقمية” لمساعدة الشباب على التنقل في الفضاءات الإلكترونية بأمان. معًا، تهدف هذه الجهود إلى حماية الرياضيين وتعزيز مجتمعات رقمية أكثر أمانًا حول الرياضة.
ستساهم نتائج هذا التحليل في أوراق بحثية، بما في ذلك تقرير مقياس UAOA، وهو الدراسة السنوية الرائدة حول الإساءة عبر الإنترنت في الرياضة، مما يساعد في تشكيل اعتبارات سياسية عملية لإنشاء فضاءات إلكترونية أكثر أمانًا عبر المجتمع الرياضي العالمي.
كما وقعت جامعة نوتردام على ميثاق UAOA، مما يجعلها عضوًا رسميًا في التحالف العالمي وثامن مؤسسة أكاديمية تدعم حملة UAOA.
توسيع UAOA إلى الولايات المتحدة يعتبر ملحوظًا بشكل خاص نظرًا للثقافة الرياضية العميقة الجذور في البلاد، حيث تجذب الدوريات الكبرى مثل NFL وNBA وMLB ملايين المعجبين وتولد تفاعلًا مكثفًا عبر الإنترنت.
حملة UAOA التابعة للاتحاد الدولي للسيارات هي تحالف قائم على البحث مدعوم من مؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات. شهدت الحملة نموًا سريعًا في الأشهر الأخيرة وحصلت مؤخرًا على جائزة التحالف من أجل السلام المرموقة من منظمة السلام والرياضة.