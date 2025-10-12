الدولار الأمريكي يحافظ على قوته رغم توقعات خفض الفائدة

كما لفتت إلى تزايد الترابط الإيجابي بين الأسواق الإماراتية والمؤشرات الأمريكية، وبخاصة بين مؤشر "إم إس سي آي الإمارات" والقطاعات الأمريكية الكبرى. وقالت: "نشهد مستويات قياسية في الصناعات الأمريكية، وهذا الزخم يمتد إلى منطقة الخليج"، لكنها حذّرت من أن أي اضطراب في الأسواق الأمريكية قد يؤثر في المسار الاقتصادي لدول الخليج، وربما يؤدي إلى تراجع في عام 2026 قبل استئناف النمو.