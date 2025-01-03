الدفع الرقمي يكتسب شعبية بين المتاجر الصغيرة في الإمارات

تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ فترة طويلة على النقد أو التحويلات المصرفية الطويلة لتلقي المدفوعات، ويرجع ذلك في الأساس إلى الموارد المحدودة. إن اجهزة نقاط البيع، التي تسمح باستخدام البطاقات، تكلف آلاف الدراهم، كما أنها تتطلب أيضاً من أصحاب الأعمال استيفاء المؤهلات والتسجيل ودفع الرسوم المتكررة.