الدفع الرقمي يكتسب شعبية بين المتاجر الصغيرة في الإمارات

"إذا كنت تشتري من المتاجر الصغيرة والمحال المؤقتة، فتوقع أن تدفع نقداً" هذه القاعدة بدأت تتغير مع ازدياد تطبيقات الدفع الرقمي.
تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ فترة طويلة على النقد أو التحويلات المصرفية الطويلة لتلقي المدفوعات، ويرجع ذلك في الأساس إلى الموارد المحدودة. إن اجهزة نقاط البيع، التي تسمح باستخدام البطاقات، تكلف آلاف الدراهم، كما أنها تتطلب أيضاً من أصحاب الأعمال استيفاء المؤهلات والتسجيل ودفع الرسوم المتكررة.
شوقي زيتون، طالب جامعي يبلغ من العمر 20 عاماً، أسس مشاريع صغيرة منذ أن كان في المدرسة الثانوية. وعلى مر السنين، كانت المدفوعات تشكل دائماً تحدياً بالنسبة له.
قال زيتون صاحب العلامة التجارية الخاصة للعطور "واردلاك" والذي ما زال يتابع دراسته في الجامعة الأميركية في الشارقة: "بناءً على تجربتي من الفعاليات السابقة، فإن معظم الطلاب لا يحملون نقوداً. لو اعتمدت على ذلك وحده، لما تمكنت من تغطية التكاليف".
وبما أنه كان يدير شركته وهو ما زال طالباً وتقتصر مبيعاته إلى حد كبير على الفعاليات، فإنه لم يكن مؤهلاً للحصول على الترخيص المطلوب للحصول على جهاز نقاط البيع للدفع بالبطاقات.
تغيرت الأمور عندما نصحه أصدقاؤه بتطبيق للدفع الرقمي. رحب الطلاب الذين جاءوا إلى متجر زيتون بطريقة الدفع الجديدة وفوجئوا بقبوله للمدفوعات الرقمية بمكان صغير كهذا.
وأضاف "إن غالبية المشتريات تتم بالفعل بدون نقود، وأعتقد أن هذا سيكون هو الوضع الطبيعي في مرحلة ما".
عند التفكير في الأمر، كان الشاب البالغ من العمر 20 عاماً ممتناً لأنه لم يحصل على جهاز قراءة بطاقات. وأضاف: "في إحدى المرات، وقع حادث حيث اصطدم شيء أو شخص بمكاني وكسر جزءاً كبيراً من المخزون. كنت سعيداً جداً لأنني لم أضع جهاز البطاقة المكلف هناك."
قد تختلف العملية من تطبيق إلى آخر، ولكن بشكل عام، إليك كيفية عملها:
يقوم صاحب العمل بتنزيل التطبيق وإنشاء حسابه.
لتلقي الدفع من العميل، يقوم صاحب العمل بإنشاء فاتورة من خلال التطبيق، موضحاً المبلغ.
بعد ذلك، يمكن للتطبيق إنشاء رابط دفع (يمكن للعميل من خلاله إدخال تفاصيله المصرفية أو استخدام محفظة الهاتف الذكي) أو رمز الاستجابة السريعة (يمكن للعميل مسحه ضوئياً).
ثم يتم تحويل الدفعة إلى حساب صاحب العمل.
بالنسبة لـ ميرنا فندي، مؤسِسة علامة الحجاب "ووف"، كانت المدفوعات تمثل تحدياً أيضاً.
قالت فندي، التي تعمل أيضاً مصممة ديكور داخلي: "جاءني العديد من الأشخاص وسألوني إذا كان لدي قارئ بطاقات لأنهم لم يكونوا يحملون نقوداً".
بعد تجربة بعض خيارات الدفع الرقمية الشائعة، واجهت مشاكل تتعلق بفترات السحب الطويلة وتأخر دعم العملاء.
عندما أوصاني أحد الأصدقاء بتطبيق معين، قررت فاندي تجربته خلال أولى الزيارات الشخصية لمتجرها. كان بعض العملاء مترددين في البداية في الدفع عبر التطبيق لأنهم لم يكونوا على دراية به، ولكن في النهاية اعتاد الناس عليه.
عند مراجعة مبيعاتها، أوضحت أنها كانت ستفقد الكثير من العملاء لو كانت قد اقتصرت على قبول الدفع نقداً. ورغم أنها توقعت ذلك، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على جهاز قارئ بطاقات.
"كان شراء جهاز بطاقات أمراً شاقاً للغاية. الحصول على الأوراق وصيانة الجهاز والتعامل مع البنوك، كل هذا كان مرهقاً للغاية."
وتعتقد فندي أن تحول الإمارات العربية المتحدة إلى عمليات شراء رقمية بالكامل أمر لا مفر منه. وتقول: "أنا وأصدقائي، وحتى والدي، لا نحمل نقوداً أبداً".