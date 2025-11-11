الدرهم الرقمي يفتتح عصراً جديداً في الإمارات

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بدولة الإمارات، في منشور على منصة "إكس" (X)، قائلاً: "شهدت وزارة المالية ودائرة المالية بدبي اليوم إنجازاً محورياً في مسيرة التحول المالي الحكومي في دولة الإمارات، حيث تم تنفيذ أول معاملة حكومية باستخدام الدرهم الرقمي الذي أصدره المصرف المركزي لدولة الإمارات، ويمثل مستقبل العملة الرقمية الوطنية في معاملات القطاعين الحكومي والخاص."