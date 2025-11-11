الدرهم الرقمي يفتتح عصراً جديداً في الإمارات

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إنجازاً محورياً تمثل في تنفيذ أول معاملة حكومية باستخدام الدرهم الرقمي. ويمثل الدرهم الرقمي، الذي أصدره المصرف المركزي لدولة الإمارات، انطلاقة لعصر جديد من النقود الرقمية في البلاد.
ويعكس هذا الإنجاز الوطني الجديد ريادة دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية (فنتك) المستقبلية. وقد أُنجزت المعاملة عبر منصة الدفع الحكومية "mBridge" في أقل من دقيقتين.
يأتي هذا الإنجاز كجزء من المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، الذي أطلقه المصرف المركزي لدولة الإمارات في إطار برنامج تحول البنية التحتية المالية (FIT)، وبالتعاون مع السلطات المالية المحلية. ويهدف المشروع إلى تسريع تبني المدفوعات الرقمية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي.
أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بدولة الإمارات، في منشور على منصة "إكس" (X)، قائلاً: "شهدت وزارة المالية ودائرة المالية بدبي اليوم إنجازاً محورياً في مسيرة التحول المالي الحكومي في دولة الإمارات، حيث تم تنفيذ أول معاملة حكومية باستخدام الدرهم الرقمي الذي أصدره المصرف المركزي لدولة الإمارات، ويمثل مستقبل العملة الرقمية الوطنية في معاملات القطاعين الحكومي والخاص."
وأضاف سموه: "إن استخدام الدرهم الرقمي في المعاملات الحكومية يعكس التزام وزارة المالية بتسريع وتيرة التحول الرقمي في إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية والكفاءة في أنظمة المالية الحكومية. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية على ترسيخ التكامل في المنظومة المالية الوطنية وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني رقمي متقدم ومبتكر وموثوق."
وتهدف معاملات الدرهم الرقمي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع التسويات المالية بين الجهات الحكومية.