الدرهم الرقمي نقلة نوعية في منظومة الدفع بالإمارات

يُحدد التقرير الصادر حديثًا عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبادئ التصميم وأطر السياسات التي تُبنى عليها عملية تطوير الدرهم الرقمي. ستعمل العملة الرقمية للبنك المركزي وفق نموذج توزيع وسيط ثنائي المستوى، حيث يُصدر البنك المركزي العملة، وتقوم المؤسسات المالية المرخصة بتوزيعها على المستخدمين النهائيين عبر محافظ رقمية. ويهدف هذا الهيكل إلى الحد من المخاطر النظامية مع تعزيز الابتكار في القطاع الخاص.

سيكون الدرهم الرقمي بدون فوائد لتشجيع استخدامه كوسيلة دفع بدلاً من أداة ادخار، وسيكون قابلاً للاستبدال بشكل كامل مع أشكال أخرى من الدرهم، بما في ذلك النقد والودائع المصرفية. ويولي تصميمه الأولوية لإمكانية الاستخدام دون اتصال بالإنترنت، وحماية خصوصية البيانات بشكل قوي، والتوافق بين المنصات، ودعم ميزات متقدمة مثل العقود الذكية والتسويات الفورية عبر الحدود.

وصف محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بلعمة، المشروع بأنه أحد المبادرات الاستراتيجية الرئيسية للمصرف. وقال: "سيساهم الدرهم الرقمي في ضمان بنية تحتية مالية آمنة وفعالة لدولة الإمارات، وتعزيز كفاءة منظومة المدفوعات، ودعم الاستقرار النقدي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز المكانة الدولية للدرهم الإماراتي". وأضاف: "نحن ملتزمون بإجراء تقييم دقيق لتصميمه وآثاره على السياسات استعدادًا للتنفيذ الكامل".

وقد وضع المصرف المركزي الإماراتي الدرهم الرقمي كأداة لمعالجة الحقائق الاقتصادية المتطورة، خاصة في ضوء الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية البديلة والأموال الخاصة، والتي تشكل مخاطر محتملة على قدرة البنوك المركزية على تنفيذ السياسة النقدية والحفاظ على الثقة في العملات السيادية.

من خلال توفير عملة رقمية للبنك المركزي سهلة الوصول وآمنة وشاملة، تهدف الإمارات العربية المتحدة إلى سد فجوات الوصول المالي، لا سيما للفئات غير المصرفية وغير المقيمين. سيتيح تكامل المحفظة الرقمية للمستخدمين إجراء المعاملات فورًا وبتكلفة منخفضة، ومن المتوقع أن تُعزز الوظائف القابلة للبرمجة الابتكار في مجالات مثل التحصيل الآلي للضرائب، وتمويل سلسلة التوريد، والدعم المُستهدف.

قال خبراء النقد إن الدرهم الرقمي لا يقتصر على مواكبة التطورات، بل يتعداها إلى قيادة الجهود. "من خلال دمج أحدث التقنيات مع الالتزام بالشمول والأمن، تُرسي دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلًا ماليًا في متناول الجميع، من الباعة الجائلين إلى الشركات العالمية.

"بالنسبة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد مشروع الدرهم الرقمي بمستقبل حيث يكون دفع ثمن القهوة، أو إرسال الأموال إلى صديق، أو تسوية صفقة تجارية دولية أمرًا سهلاً مثل النقر على الهاتف - بشكل آمن وفوري ومجاني"، قالوا.

يتماشى مشروع الدرهم الرقمي أيضًا مع أفضل الممارسات الدولية التي وضعتها مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية. وقد كان النهج التعاوني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مع المؤسسات المالية المحلية وشركاء التكنولوجيا العالميين محوريًا لضمان الجاهزية التشغيلية وبنية أمنية متينة. وسيكون إدخال الوصول عبر المحفظة، وبروتوكولات الأمن السيبراني متعددة الطبقات، ومراقبة الاحتيال في الوقت الفعلي، عناصر أساسية في عملية الطرح.

تتجاوز آثار المشروع التطبيقات المحلية. فمع ميزاته العابرة للحدود المُدمجة منذ البداية، من المتوقع أن يلعب الدرهم الرقمي دورًا محوريًا في التوافق العالمي للعملات الرقمية للبنوك المركزية، لا سيما مع قنوات التجارة والتحويلات المالية في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وهذا من شأنه أن يُخفف من حدة الاحتكاك في المعاملات الدولية، ويدعم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا ماليًا إقليميًا للعملات الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية.

سيتم الإطلاق الكامل للدرهم الرقمي على مراحل، بدءًا باختبار تجريبي موسّع لقطاع التجزئة، يليه دمجه مع تطبيقات الخدمات المصرفية ومنصات دفع التجار. كما طوّر المصرف المركزي منصةً مخصصةً لإصدار الدرهم الرقمي ونظام محفظة لدعم النشر وقابلية التوسع.

مع تزايد استكشاف البنوك المركزية حول العالم للعملات الرقمية، فإن موقف الإمارات العربية المتحدة الاستباقي يضعها في طليعة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية. ووفقًا لمؤشر تتبع العملات الرقمية للبنوك المركزية التابع للمجلس الأطلسي، فإن أكثر من 130 دولة، تمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تستكشف حاليًا العملات الرقمية، مع أكثر من 25 برنامجًا تجريبيًا قيد التشغيل.