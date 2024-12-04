"الدار العقارية" تتوسع في دبي ببرج جديد
أعلنت شركة الدار العقارية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم الأربعاء، عن إتمام صفقة استحواذ ضخمة على برج تجاري رئيسي في مركز دبي المالي العالمي، بقيمة بلغت 2.3 مليار درهم، من شركة "إتش آند إتش" للتطوير. وتُعد هذه الصفقة واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ على الأبراج التجارية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي.
وستجمع هذه الصفقة بين خبرة شركة الدار وشركة "إتش آند إتش" للتطوير، بهدف تطوير مشروع عالمي المستوى من شأنه أن يُرسي معايير جديدة للمساحات التجارية في المنطقة.
يقع هذا البرج المميز في قلب مركز دبي المالي العالمي، ومن المقرر اكتمال بنائه في عام 2028. وسيضم 40 طابقاً موزعاً بين مساحات تجارية ومحلات تجزئة. وستعزز هذه الصفقة محفظة الدار العقارية من الأصول التجارية عالية الجودة، لتصبح بذلك المطور العقاري الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يمتلك أصولاً تجارية في كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، وهما المركزين الماليين الرائدين في الدولة.
ومع استمرار تدفق الخدمات المالية الإقليمية والدولية، وافتتاح الشركات المبتكرة لفروع لها في مركز دبي المالي العالمي، شهد الطلب على المساحات التجارية عالية الجودة تنامياً ملفتاً، مما أدى إلى ارتفاع متوسط إيجارات الدرجة الأولى في المنطقة بنسبة 15% على أساس سنوي.
وبفضل ألواحه الأرضية المرنة القابلة للتخصيص حسب رغبة المستأجر، سيوفر البرج مزيجاً متنوعاً من المساحات المُؤجّرة، سواءً المخصصة للمستأجرين المتعددين أو المؤجرة بشكل فردي، لتلبية مختلف احتياجات التأجير.
جاء هذا الاستحواذ الجديد في إطار توسّع شركة الدار العقارية الأخير في سوق العقارات التجارية بدبي، والذي شمل الاستحواذ على برج فلك 6، وتطوير برج مكاتب من الدرجة الأولى على شارع الشيخ زايد، وإطلاق مشروع مشترك متعدد الاستخدامات مع مدينة إكسبو دبي.
وقد صرح طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، قائلاً: "لا يمثل هذا الاستحواذ مجرد إضافة نوعية إلى محفظتنا التجارية فحسب، بل يلبي أيضاً الطلب المتزايد على المساحات المكتبية عالية الجودة، مدفوعاً ببيئة اقتصادية إيجابية، ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للأعمال. ومع استمرار مسيرة توسّعنا في دبي، سيشكّل هذا البرج أصلاً رئيسياً يوفر مساحات تجارية مرنة ومتميزة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات العالمية والإقليمية".
وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة "إتش آند إتش" للتطوير: "تفتخر "إتش آند إتش" للتطوير بالشراكة مع شركة الدار في هذا المشروع التاريخي، الذي يجسد التزامنا المشترك بالتميز والابتكار، وتقديم مشاريع تطويرية رائدة تساهم في رسم ملامح مستقبل سوق العقارات. ويؤكد هذا التعاون التزام "إتش آند إتش" بالتعاون مع أفضل المهندسين المعماريين والمصممين، بهدف إثراء أفق مركز دبي المالي العالمي، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، من خلال توفير مساحات تجارية استثنائية تُرسي معايير عالمية للجودة".
وقد تم تصميم البرج من قبل شركة الهندسة المعمارية الشهيرة "هيرزوج آند دي ميورون" (Herzog & de Meuron)، ويستهدف الحصول على شهادة "ليد" (LEED) البلاتينية.