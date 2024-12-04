"الدار العقارية" تتوسع في دبي ببرج جديد

أعلنت شركة الدار العقارية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم الأربعاء، عن إتمام صفقة استحواذ ضخمة على برج تجاري رئيسي في مركز دبي المالي العالمي، بقيمة بلغت 2.3 مليار درهم، من شركة "إتش آند إتش" للتطوير. وتُعد هذه الصفقة واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ على الأبراج التجارية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي.