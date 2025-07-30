الخطوط الجوية الإثيوبية تحتفل برحلتها الافتتاحية إلى أبو ظبي

أطلقت الخطوط الجوية الإثيوبية، شركة الطيران الرائدة في أفريقيا، مؤخرا رحلتها الافتتاحية رسميا إلى أبو ظبي في 16 يوليو.
حضر الحفل كبار المسؤولين التنفيذيين في الخطوط الجوية الإثيوبية، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران. وسلّط الحفل الضوء على توسع حضور الشركة في الشرق الأوسط، وأهمية هذا الخط الجديد في تعزيز العلاقات التجارية والسياحية والثقافية بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب سولومون بيجاشو، مدير منطقة الإمارات العربية المتحدة في الخطوط الجوية الإثيوبية، عن حماسه لإطلاق هذه الرحلات. وقال بيجاشو: "يُعدّ إطلاق رحلاتنا إلى أبوظبي خطوةً هامةً في تعزيز حضورنا في المنطقة. فهذا المسار لا يُتيح فقط لخدمتنا الحائزة على جوائز الوصول إلى وجهة جديدة، بل يُتيح أيضًا راحةً أكبر لمسافرينا المسافرين بين أفريقيا والإمارات العربية المتحدة".
تُعدّ الرحلة الافتتاحية إلى أبوظبي جزءًا من استراتيجية الخطوط الجوية الإثيوبية الأوسع نطاقًا لتوسيع شبكتها العالمية وتعزيز مكانتها كشركة طيران دولية رائدة. ويعكس هذا المسار الجديد التزام الشركة بربط الشعوب والأسواق والثقافات، مع دفع عجلة النمو الاقتصادي.