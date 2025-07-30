الخطوط الجوية الإثيوبية تحتفل برحلتها الافتتاحية إلى أبو ظبي

وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب سولومون بيجاشو، مدير منطقة الإمارات العربية المتحدة في الخطوط الجوية الإثيوبية، عن حماسه لإطلاق هذه الرحلات. وقال بيجاشو: "يُعدّ إطلاق رحلاتنا إلى أبوظبي خطوةً هامةً في تعزيز حضورنا في المنطقة. فهذا المسار لا يُتيح فقط لخدمتنا الحائزة على جوائز الوصول إلى وجهة جديدة، بل يُتيح أيضًا راحةً أكبر لمسافرينا المسافرين بين أفريقيا والإمارات العربية المتحدة".