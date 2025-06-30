الحوكمة : دفعة قوية لنمو الشركات التقنية الناشئة بالإمارات

مبادرة بيرل و"ستارت إيه دي" تؤكدان: الحوكمة محرك نمو الشركات التقنية الناشئة بالإمارات

مع جمع الشركات التقنية الناشئة في الإمارات لـ 872 مليون دولار في أوائل عام 2025، مبادرة بيرل و"ستارت إيه دي" تبحثان في الحوكمة كميزة تنافسية.1

اجتمعت مبادرة بيرل و**"ستارت إيه دي"** لتنظيم حلقة نقاش رئيسية في "ستارت إيه دي سنترال" بجامعة نيويورك أبوظبي، حيث جمعت مؤسسين، ومستثمرين، وخبراء تنظيميين لاستكشاف الدور المتطور للحوكمة في دورة حياة الشركات التقنية الناشئة.

شملت الجلسة، التي حملت عنوان "بناء للاستدامة: الحوكمة كميزة تنافسية في المشاريع التقنية"، نخبة من المتحدثين: أشوين جوشي، مدير في "ستارت إيه دي"؛ تيموثي لاند، المدير التنفيذي لهيئة التسجيل والرقابة والتنفيذ في سوق أبوظبي العالمي؛ أمين ستعالي، الشريك المدير والرئيس التنفيذي لشركة DeepMinds؛ ستيفاني ريتشاردز، الشريك المؤسس في BrightView Global، وأكانكشا تانغري، مؤسس Re:Set، التي أدارت الجلسة.

الحوكمة: خارطة طريق للنمو المستدام

أكد أشوين جوشي، مدير "ستارت إيه دي"، على أهمية تضمين الحوكمة في وقت مبكر لفتح القيمة على المدى الطويل، مصرحًا: "الحوكمة ليست عقبة، بل خارطة طريق للنمو المستدام." وأضاف: "بينما ترسخ الإمارات بصمتها الخاصة في النظام البيئي العالمي للابتكار التقني، يمكن لمؤسسي الشركات الناشئة في الإمارات التعلم من دراسات الحالة العالمية المتعلقة بحوكمة الشركات الناشئة والاستفادة من هذه المعرفة لبناء مستقبل ناجح لأنفسهم في المنطقة."

أشار جوشي أيضًا إلى أن إنشاء هياكل واضحة لاتخاذ القرار، مدعومة بآليات المساءلة وإعداد تقارير شفافة، يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين بشكل كبير.

سلطت حلقة النقاش الضوء على كيفية مساعدة الحوكمة القوية للشركات الناشئة في التنقل في الأسواق التنافسية من خلال بناء الثقة، وتعزيز عملية اتخاذ القرار، وتلبية توقعات المستثمرين عبر أطر عمل مثل تكوين مجلس الإدارة وهياكل إعداد التقارير. وشددت على أهمية الموازنة بين سيطرة المؤسس ومساءلة أصحاب المصلحة، والاستفادة من التنظيم لتحقيق المرونة، مما يعزز التزام مبادرة بيرل بتعزيز الشفافية والمساءلة في النظام البيئي للشركات التقنية الناشئة.

تعزيز الثقة والمرونة والنمو المستدام

علق رالف شويري، المدير التنفيذي لمبادرة بيرل، على دور حوكمة الشركات في دعم الشركات التقنية الناشئة عالية النمو، خاصة في المشهد الريادي المزدهر في الإمارات. صرح: "نشهد تحولًا جذريًا في كيفية تبني مؤسسي الشركات التقنية في الإمارات للحوكمة كميزة استراتيجية، خاصة وأن الشركات التقنية الناشئة جمعت 872 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025 وحده، مما يعكس زيادة بنسبة 194% في ثقة المستثمرين.2 من خلال برنامجنا للحوكمة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مبادرة بيرل، نقوم بتزويد رواد الأعمال بأطر عمل عملية لتعزيز الثقة والمرونة والنمو المستدام في هذا السوق الديناميكي."