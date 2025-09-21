الحوسبة السحابية ستهيمن على التحول الرقمي في الإمارات

يقدر حجم سوق التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.57 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.29 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لشركة Mordor Intelligence.
لا تزال السحابة نموذج النشر السائد، حيث استحوذت على 70% من حصة السوق العام الماضي، إلا أن البنى الهجينة والحوسبة الطرفية تكتسب زخمًا متزايدًا. تتحول الشركات من الانتقال إلى السحابة الأساسية إلى الأتمتة الذكية، حيث يُعزز الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكاء التشغيلي والصيانة التنبؤية والامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تُسرّع شركات الإمارات العربية المتحدة التحول الرقمي من خلال مزيج من المبادرات الحكومية والبنية التحتية السحابية فائقة السعة والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي. تُحفّز برامج مثل "عملية 300 مليار" والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي اعتماد هذه الحلول في قطاعات التصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية والخدمات العامة.
برزت السحابة السيادية كحجر أساس في هذا التحول، لا سيما في القطاعات الخاضعة للتنظيم مثل الحكومة والتمويل والرعاية الصحية. فهي تُمكّن من تخزين البيانات ومعالجتها وإدارتها داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع قوانين الأمن السيبراني وحماية البيانات الوطنية. وتجمع حلول مثل سحابة Core42 السيادية العامة، المبنية على منصة مايكروسوفت أزور والمدعومة من منصتنا للتحكم السيادي "إنسايت"، بين قابلية التوسع العالمية ومرونة أزور والحوكمة المحلية، مما يُمكّن الجهات العامة والخاصة من الابتكار بثقة، مطمئنةً إلى أن عملياتها الرقمية محمية بالحوكمة والبنية التحتية المحلية، وفقًا لجعفر الهاشمي، نائب الرئيس بالإنابة للقطاع الحكومي في Core42، لصحيفة "خليج تايمز".
مقتطفات من المقابلة:
كيف ترون تعامل المؤسسات في دولة الإمارات مع التحول الرقمي اليوم، وما هو الدور الذي تلعبه السحابة السيادية في هذه الرحلة؟
إلى جانب الامتثال، تُصبح السحابة السيادية مُمَكِّنًا استراتيجيًا للثقة والمرونة والتنافسية الاقتصادية. فهي تدعم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا تكنولوجيًا عالميًا من خلال تعزيز منظومات الابتكار المحلية، وتقليل الاعتماد على البنية التحتية الأجنبية، وتمكين النشر الآمن للذكاء الاصطناعي. ومع توقعات بمساهمة الذكاء الاصطناعي بمبلغ 96 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030 (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، وكون سيادة البيانات مُمَكِّنًا رئيسيًا لهذا النمو، فإن السحابة السيادية لا تُمكّن فقط من التوافق التنظيمي، بل تُمكّن أيضًا المؤسسات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وبناء ثقة المواطنين، وتحقيق قيمة طويلة الأجل في مختلف القطاعات.
بناءً على هذا الأساس، تُوفر سحابة Core42 الخاصة المميزة، والمتاحة حاليًا في مرحلة المعاينة للعملاء، سيادة رقمية كاملة للقطاعات التي تُدير البيانات السرية وشديدة السرية، بما في ذلك الدفاع والأمن الوطني والسلامة العامة والخدمات المالية والرعاية الصحية والبنية التحتية الحيوية. تُستضاف البيانات داخل الحدود الوطنية في منشآت مملوكة لشركة G42، ويُديرها موظفون محليون مُصرّح لهم أمنيًا، وتُبنى على بروتوكول إنترنت مفتوح المصدر ومملوك لشركة Core42. يُعزز الأمان من خلال الوصول المادي المُحكم، والاتصال المُنعزل، والروابط المُعزّزة، والامتثال للمعايير العالمية والإقليمية. تُوفر هذه العروض مجتمعةً نظامًا بيئيًا شاملًا للسحابة السيادية مُصممًا خصيصًا للمشهد التنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة وطموحات النمو، مما يمنح الكيانات العامة والخاصة الخيار والمرونة والتحكم في كل مرحلة من مراحل رحلة التحول الرقمي الخاصة بها.
انطلقت منصة Core42 Sovereign Public Cloud منذ عامين، وتدعم بالفعل أكثر من 50 عميلًا. ما الذي يعكسه هذا النمو في أولويات السوق؟
نحن فخورون للغاية بالاستجابة التي حظينا بها من السوق لمنتجنا السحابي العام السيادي. إن انضمام 50 عميلًا بالفعل إلى المنصة، بدءًا من جهات حكومية مثل دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي (DGE)، وهيئة المحاسبة والمراجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصولًا إلى شركات خاصة مثل بنك أبوظبي الأول، بالإضافة إلى شركات مختلفة ضمن مجموعة G42، يُشير إلى تحول حاسم في أولويات السوق نحو سيادة البيانات، والامتثال التنظيمي، والمرونة الرقمية الوطنية.
في عصر تُعدّ فيه البيانات أصلًا استراتيجيًا ومسؤوليةً في آنٍ واحد، تسعى المؤسسات بشكل متزايد إلى حلول سحابية تضمن استقرار البيانات وحوكمتها محليًا. وينطبق هذا بشكل خاص على قطاعات مثل الحكومة والمالية والرعاية الصحية، حيث تُلزم الأطر التنظيمية بمراقبة صارمة على المعلومات الحساسة. كما يُثبت هذا الطلب أن المؤسسات لم تعد تنظر إلى السيادة على أنها مُقايضة للابتكار. فمن خلال الاستفادة من إمكانات مايكروسوفت أزور إلى جانب التحسينات الحصرية لـ Core42، يُمكن للعملاء نشر حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة في بيئة آمنة ومتوافقة. ويُصبح هذا التوازن بين التكنولوجيا المتقدمة وضمانات الجهات التنظيمية عاملًا رئيسيًا في تمييز استراتيجيات تبني السحابة، لا سيما في المناطق ذات أجندات التحول الرقمي الطموحة مثل رؤية الإمارات 2031.
ما هي أنواع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التي أصبحت المؤسسات الآن تشعر بالراحة في تشغيلها في السحابة العامة السيادية؟
تزداد راحة الشركات في تشغيل مجموعة واسعة من أحمال عمل الذكاء الاصطناعي في بيئات السحابة العامة السيادية، لا سيما تلك التي تتطلب حوسبة عالية الأداء، وحوكمة صارمة للبيانات، وبنية تحتية قابلة للتطوير. وتشمل هذه البيئات أنظمة كشف الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتشخيصات الرعاية الصحية التنبؤية، ومنصات التحليلات الفورية. توفر السحابات السيادية، مثل Core42، ضمانات الامتثال وإقامة البيانات اللازمة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الحساسة في قطاعات مثل المالية والحكومة والرعاية الصحية.
هل هناك قطاعات معينة تقود الطريق في اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية؟
لقد رسّخت استراتيجيات التحول الرقمي القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الاستثمارات العامة والخاصة والبيئة التنظيمية التطلعية، مكانة الدولة كدولة رائدة عالميًا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وتُظهر التحليلات القطاعية وتحليلات الأثر أن قطاع الخدمات المالية في طليعة هذا التحول، حيث تستفيد المؤسسات في جميع أنحاء القطاع من الذكاء الاصطناعي في الاستشارات الآلية، ونمذجة مخاطر الائتمان، وتجارب الخدمات المصرفية الرقمية. وتُعدّ الرعاية الصحية مجالًا رئيسيًا آخر للتركيز، حيث تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي في علم الجينوم والتشخيص وفحص السرطان. ولا تقتصر هذه الابتكارات على تحسين الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تُحسّن أيضًا نتائج المرضى وإمكانية الحصول على الرعاية.
يشهد قطاعا الخدمات اللوجستية والتنقل الذكي تحولاً سريعاً بفضل المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُحسّن مطابقة الشحنات، وتُؤتمت عمليات سلسلة التوريد، وتُحسّن السلامة على الطرق من خلال التحليلات التنبؤية. وتنعكس اتجاهات الحوسبة السحابية في الإمارات العربية المتحدة هذا الزخم أيضاً، مع انتشار واسع النطاق للبيئات الهجينة ومتعددة السحابات لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وسيادة البيانات، والتحول الرقمي في القطاعين العام والخاص.
ما الذي يميز عرض Core42 من حيث تقديم الخدمات والشراكة مع العملاء؟
تجمع Core42 بين تقنية الحوسبة السحابية الفائقة والتحكم السيادي، مما يمنح المؤسسات الإماراتية الثقة للابتكار دون المساس بالامتثال أو الأمان. تتيح سحابتنا العامة السيادية، المبنية على منصة Microsoft Azure والمُدارة بالكامل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، للمؤسسات الوصول إلى خدمات سحابية عالمية النطاق ضمن أطر عمل محلية. هذا التوازن بين القدرة والتحكم يُميزها بوضوح في القطاعات الخاضعة لرقابة صارمة.
يرتكز تقديم الخدمات على شراكات متينة. نعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا لتحديث أعباء العمل، وتصميم بنى ذكاء اصطناعي آمنة، وتطبيق حلول تتوافق مع أولوياتهم في الامتثال والأعمال. تقدم Core42 مجموعة متكاملة من الدعم، بدءًا من الاستشارات وتصميم البنى، وصولًا إلى الخدمات المُدارة والهندسة الميدانية، مما يُساعد برامج التحول على تحقيق أثر ملموس.
علاقاتنا مبنية على المدى الطويل. نستثمر في فهم خرائط طريق عملائنا، وتطوير الحلول المشتركة، وتوفير التدريب والتمكين المستمر. من خلال الجمع بين شراكاتنا التكنولوجية العالمية وبنيتنا التحتية السيادية وخبراتنا المحلية، تُمكّن Core42 المؤسسات من الابتكار بثقة، وتسريع وتيرة تحقيق القيمة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية على المستويين الوطني والمؤسسي.
كيف تساهم علاقة Core42 مع Microsoft Azure في تعزيز العروض المقدمة لعملاء دولة الإمارات العربية المتحدة؟
تجمع شراكتنا مع مايكروسوفت بين اتساع نطاق وابتكار شركة عالمية رائدة في مجال الحوسبة السحابية، وضمان الضوابط السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد سحابة Core42 العامة السيادية على منصة Microsoft Azure، وهي مدعومة بمنصة Insight الخاصة بالضوابط السيادية، والتي توفر إقامة كاملة للبيانات، ومواءمة تنظيمية، وحوكمة متقدمة مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا يعني حصول العملاء على أفضل ما في العالمين: الوصول إلى منظومة Azure العالمية من الخدمات، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والابتكار الأمني، بالإضافة إلى ضمانات البنية التحتية السيادية.
معًا، وضعنا خطةً للتحول الرقمي الآمن. ومن خلال مبادراتٍ مثل ورقتنا البيضاء حول دور السحابة السيادية في عصر الذكاء الاصطناعي، نساعد العملاء على تجاوز التعقيدات التنظيمية، وتحديث أعباء العمل، وإطلاق العنان لقدرات الذكاء الاصطناعي بثقة. ويُظهر تعاون Core42 ومايكروسوفت أن السيادة والابتكار متكاملان، مما يُنشئ منصةً آمنةً وقابلةً للتطوير تُمكّن المؤسسات الإماراتية من المنافسة على الساحة العالمية.