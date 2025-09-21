الحوسبة السحابية ستهيمن على التحول الرقمي في الإمارات

في عصر تُعدّ فيه البيانات أصلًا استراتيجيًا ومسؤوليةً في آنٍ واحد، تسعى المؤسسات بشكل متزايد إلى حلول سحابية تضمن استقرار البيانات وحوكمتها محليًا. وينطبق هذا بشكل خاص على قطاعات مثل الحكومة والمالية والرعاية الصحية، حيث تُلزم الأطر التنظيمية بمراقبة صارمة على المعلومات الحساسة. كما يُثبت هذا الطلب أن المؤسسات لم تعد تنظر إلى السيادة على أنها مُقايضة للابتكار. فمن خلال الاستفادة من إمكانات مايكروسوفت أزور إلى جانب التحسينات الحصرية لـ Core42، يُمكن للعملاء نشر حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة في بيئة آمنة ومتوافقة. ويُصبح هذا التوازن بين التكنولوجيا المتقدمة وضمانات الجهات التنظيمية عاملًا رئيسيًا في تمييز استراتيجيات تبني السحابة، لا سيما في المناطق ذات أجندات التحول الرقمي الطموحة مثل رؤية الإمارات 2031.