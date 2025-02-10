الحرب التجارية الأمريكية الصينية.. فرص جديدة للإمارات

وقال "جون دونيجيان"، المدير الأول لاستراتيجية سلسلة التوريد في "موديز": "إن مكانة دبي كمركز تجاري عالمي قد تمكنها من الاستفادة من التوترات الجمركية، وخاصة من خلال زيادة عمليات الشحن وإعادة التصدير وتنويع سلسلة التوريد. وفي حين تظل جنوب شرق آسيا والمكسيك وجهتين رئيسيتين للمصنعين الذين ينقلون الإنتاج، فإن دبي تقدم بديلاً استراتيجياً للشركات التي تركز على التجارة عالية القيمة والخدمات اللوجستية والتوزيع الإقليمي".