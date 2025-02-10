الحرب التجارية الأمريكية الصينية.. فرص جديدة للإمارات
يمكن للإمارات الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي في ظلّ التوترات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين من خلال زيادة الشحن وإعادة التصدير وزيادة عدد الشركات الصينية التي تستخدم المدينة الخليجية كمركز للشحن لتجنب الضرائب الجديدة في هذه الحرب التجارية، كما يقول المحللون والمدراء التنفيذيون في القطاع.
وقد فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسوماً جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، أوقف "ترامب" فرض الرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة المستوردة من الصين.
وقال "جون دونيجيان"، المدير الأول لاستراتيجية سلسلة التوريد في "موديز": "إن مكانة دبي كمركز تجاري عالمي قد تمكنها من الاستفادة من التوترات الجمركية، وخاصة من خلال زيادة عمليات الشحن وإعادة التصدير وتنويع سلسلة التوريد. وفي حين تظل جنوب شرق آسيا والمكسيك وجهتين رئيسيتين للمصنعين الذين ينقلون الإنتاج، فإن دبي تقدم بديلاً استراتيجياً للشركات التي تركز على التجارة عالية القيمة والخدمات اللوجستية والتوزيع الإقليمي".
وأضاف: "المناطق الحرة في دبي، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وحيادها تجعلها قاعدة جذابة للشركات التي تتطلع إلى التخفيف من مخاطر التعريفات الجمركية من خلال إعادة توجيه البضائع وإقامة عمليات إقليمية والتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا".
وأوضح "دونيجيان" أنه من المرجح أن تشهد دبي نمواً في تدفقات التجارة والحضور المؤسسي ونشاط سلسلة التوريد مع تكيّف الشركات مع المشهد التجاري العالمي المتغيّر.
عروض أفضل للمستوردين في الإمارات العربية المتحدة
وفي ديسمبر 2024، بلغ إجمالي صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 48.83 مليار دولار، مرتفعاً من 47.31 مليار دولار في نوفمبر 2024.
وأضاف "دونيجيان": "مع فرض الرسوم الجمركية قيوداً على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، فإن الشركات المصنعة التي اعتمدت بشكل كبير على الطلب الأمريكي ستسعى الآن إلى إيجاد أسواق بديلة لدعم العمليات والحفاظ على مستويات الإنتاج."
وقال "أنيس ساجان"، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "دانوب": "من المرجح أن يدفع هذا التحوّل الشركات المصنعة الصينية إلى خفض أسعارها، حيث تحتاج إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية وإبقاء مصانعها قيد التشغيل. وبالنسبة للمستوردين في الإمارات العربية المتحدة، فإن هذا يمثل ميزة كبيرة - حيث يمكنهم الاستفادة من الوضع للحصول على صفقات أفضل وضمان تكاليف أقل من الموردين والمصنعين".
وأشار إلى أن المصدّرين الصينيين يبحثون عن مشترين جدد، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع تشكل بدائل جذابة.
وتابع قائلاً: "وبسبب العوامل الجيوسياسية، قد لا تكون الهند خياراً قابلاً للتطبيق، ممّا يجعل الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيسياً لتدفقات التجارة المعاد توجيهها. ومن شأن هذا التحوّل أن يعزّز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، ممّا يخلق سوقاً للمستوردين المحليين".
الانتقال إلى الإمارات
وأشار "ساجان" إلى أن المصنعين الصينيين انتقلوا إلى فيتنام في الماضي وسيفعلون الشيء نفسه مرة أخرى.
وذكر: "القدرة التنافسية العالمية للصين كانت مدفوعة إلى حد كبير بتكاليف العمالة المعقولة. وهناك احتمال كبير بأن ينتقل المصدرون الصينيون إلى الإمارات العربية المتحدة"، مضيفاً أنه إذا كانت الشركات الصينية تفكر في نقل الإنتاج إلى دبي، فستحتاج إلى تقييم عدد من المجالات مثل العمالة المعقولة لدعم العمليات؛ والحفاظ على الهوامش والبقاء على القدرة التنافسية.
واختتم حديثه قائلاً: "من المؤكد أن الشركات المصنعة الصينية لن تقف مكتوفة الأيدي. وللحفاظ على الزخم في الأعمال التجارية، ستبذل قصارى جهدها لضمان استمرارية العمل".
وقال "كونال لاهوري"، المدير العام لمجموعة "بالمون"، إن الشركات الصينية تتطلع إلى دبي والإمارات العربية المتحدة لأن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين تشكل فرصة جيدة لدبي التي تتمتع بموقع جيد للغاية.
وأضاف "لاهوري": "يمكن للشركات الصينية استخدام دبي لإعادة التصدير لتجنب الضرائب. وهذه فائدة كبيرة لدبي. إن جميع الاتفاقيات واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تسعى حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى إبرامها ستعزز التصنيع هنا. وتتمثل رؤية قيادة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والتصنيع ممّا سيخلق المزيد من الوظائف في التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع. هناك مستقبل مشرق للغاية في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة".