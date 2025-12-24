الجودة والحوكمة محركا الاستثمار في سوق الإمارات للعام الجديد

مع اقترابنا من العام الجديد، يرى أحد الخبراء أنه يجب على المستثمرين التركيز على الركائز الأساسية (الأساسيات).
وقال بدر سعيد حارب، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق "جلوبال بارتنرز" العقاري الثاني: "إن المشاريع المرتكزة في مواقع قوية، وذات كثافة سكانية منطقية، والمدفوعة بطلب المستخدم النهائي، ستستمر في الأداء الجيد. كما نشهد اهتماماً مستمراً بالتطويرات التي تدمج بين السكن والخدمات الفندقية الراقية، شريطة أن تكون تلك الشراكات هادفة وسليمة من الناحية التشغيلية".
هناك توجه مهم آخر يتمثل في الأهمية المتزايدة للحوكمة. وقال حارب: "يولي المستثمرون اهتماماً وثيقاً لمصداقية المطور العقاري، والانضباط المالي، والقدرة على التنفيذ. ففي سوق ناضجة، تهم الشفافية والتنفيذ بقدر ما يهم الطموح".
ومع تحديات التعريفات الجمركية العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد والتدفقات التجارية، فمن المرجح أن يكون "إعادة المعايرة المستمرة" بدلاً من "الاضطراب" هو السائد. وأضاف حارب: "بينما تفرض الضغوط المرتبطة بالتعريفات الجمركية نوعاً من التعقيد، إلا أنها تشجع أيضاً على الاكتفاء الذاتي الإقليمي واستراتيجيات توريد أكثر مرونة. بالنسبة لأسواق مثل دولة الإمارات، التي تتمتع برأس مال جيد واستقرار في السياسات، فإن هذه البيئة تعزز أهمية التخطيط الحكيم وإدارة التكاليف. المطورون الذين يفهمون سلاسل التوريد الخاصة بهم ويحافظون على المرونة في التنفيذ سيكونون في وضع أفضل للتعامل مع عدم اليقين العالمي".
لقد أصبحت دبي بشكل متزايد وجهة للثروات العالمية؛ حيث إن وضوحها التنظيمي، وبنيتها التحتية، ورؤيتها طويلة المدى، قد جعلتها مدينة عالمية موثوقة للسكن والاستثمار على حد سواء.
وقال حارب: "مع استمرار هذا التوجه، سترتفع التوقعات وفقاً لذلك. فالمستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية يبحثون عن الخصوصية والجودة والموثوقية. وهذا يضع مسؤولية على عاتق المطورين لتقديم بيئات تعكس تلك التوقعات، ليس فقط من حيث التصميم، ولكن أيضاً في الإدارة طويلة المدى ونزاهة المجتمع".
كما أن انخفاض أسعار النفط يعزز أجندة التنويع الاقتصادي في المنطقة، والتي بدأت بالفعل. وأصبحت القطاعات غير النفطية مثل العقارات والسياحة والخدمات المالية محركات رئيسية للنشاط الاقتصادي.
وقال حارب: "بالنسبة لقطاع العقارات، يترجم هذا إلى تركيز أكبر على الطلب المستدام والتطوير المنضبط. النمو سيكون مدفوعاً بشكل متزايد بالجودة، وليس بالحجم".
وتعمل شركة "جلوبال بارتنرز" على ترسيخ مكانتها كمطور عقاري من الجيل القادم في دولة الإمارات. وأوضح حارب: "نحن نتعامل مع العقارات بعقلية مدير الاستثمار ومسؤولية الوصي على المدى الطويل. وهذا يعني أن كل مشروع يجب أن يصمد أمام اختبار الزمن – وظيفياً واجتماعياً واقتصادياً".
ومع استمرار ارتفاع توقعات المستخدم النهائي في سوق العقارات الإماراتي، فإن السوق اليوم يكافئ المطورين الواضحين بشأن قيمهم والمتسقين في تنفيذهم. واختتم حارب قائلاً: "المستخدمون النهائيون أصبحوا أكثر تمييزاً؛ فهم يفهمون الجودة ويقدرون الثقة. التطوير القائم على التجربة لا يعني المبالغة في التصميم أو الإفراط في المرافق، بل يعني وضوح التخطيط، والتكامل القوي بين المساحات المبنية والمفتوحة، والشعور بالترابط عبر المجتمع بأكمله".