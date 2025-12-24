الجودة والحوكمة محركا الاستثمار في سوق الإمارات للعام الجديد

ومع تحديات التعريفات الجمركية العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد والتدفقات التجارية، فمن المرجح أن يكون "إعادة المعايرة المستمرة" بدلاً من "الاضطراب" هو السائد. وأضاف حارب: "بينما تفرض الضغوط المرتبطة بالتعريفات الجمركية نوعاً من التعقيد، إلا أنها تشجع أيضاً على الاكتفاء الذاتي الإقليمي واستراتيجيات توريد أكثر مرونة. بالنسبة لأسواق مثل دولة الإمارات، التي تتمتع برأس مال جيد واستقرار في السياسات، فإن هذه البيئة تعزز أهمية التخطيط الحكيم وإدارة التكاليف. المطورون الذين يفهمون سلاسل التوريد الخاصة بهم ويحافظون على المرونة في التنفيذ سيكونون في وضع أفضل للتعامل مع عدم اليقين العالمي".