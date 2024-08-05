التوضيح الخاص بالضرائب: التقديم والشروط المطلوبة
ضمن "توضيح خاص"، يمكن للشركات تقديم طلب للحصول على توضيحات إضافية تتعلق بضريبة واحدة، أو أكثر من ضريبة صادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب. للحصول على توضيح، يجب على مقدم الطلب دفع رسوم.
ومع ذلك، إذا لم يتم إصدار توضيح، فسيتم استرداد الرسوم المدفوعة مقابل الخدمة في بعض الحالات، وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب. دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2024.
ما هو التوضيح الخاص بشأن الضريبة وكيف يمكن للفرد أو الشركة التقدم بطلب للحصول عليه؟ لمعرفة المزيد عن الأهلية والمستندات المطلوبة وعملية التقديم، تابع القراءة.
ما هو التوضيح الخاص؟
تشمل الضرائب الاتحادية المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يلي:
ضريبة القيمة المضافة (VAT)
الضريبة الانتقائية
ضريبة الشركات والأعمال
لمساعدة دافعي الضرائب على فهم التزاماتهم وضمان الامتثال للقوانين الضريبية، تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب أدلة وتوضيحات عامة. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب أيضاً توضيحات خاصة لاستفسارات محددة لدافعي الضرائب الأفراد.
التوضيح الخاص هو مستند يصدر استجابةً لاستفسار المتقدم حول معاملة ضريبية معينة، من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). سيقدم التوضيح "إرشادات حول فهم الهيئة للتشريعات الضريبية وتطبيقها الصحيح على الحقائق" التي وردت في طلب المتقدم.
من المؤهل للتطبيق؟
يمكنك التقديم إذا كنت فرداً أو شركة:
إذا قمت بتحليل القوانين الضريبية واللوائح والإرشادات ذات الصلة وما زلت تجد أن الإجابة غير مؤكدة، فيجب على المتقدمين متابعة جميع المنشورات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القوانين واللوائح والإرشادات، لتجنب تقديم طلبات توضيح غير ضرورية أو غير صالحة.
الاهتمام بالمسألة المطروحة (أي أن هذه مسألة واقعية حقيقية لها تأثير مادي على أنشطتك)؛ الأمر لم تتناوله التوضيحات السابقة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب.
فيما يتعلق بطلبات التوضيح الخاصة بشأن ضريبة الشركات، يجب أن يتعلق طلب التوضيح فقط بتسجيل ضريبة الشركات. لن يتم التعامل مع أي سؤال توضيحي لا يتعلق بالتسجيل الضريبي للشركات من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
إذا كنت مسجلاً بالفعل في الهيئة الاتحادية للضرائب، فيجب تقديم نموذج التوضيح من قبل المفوض بالتوقيع من عنوان البريد الإلكتروني المسجل. بالنسبة لغير المسجلين، يجب على الشخص مقدم الطلب تقديم دليل صالح على التفويض بتقديم الطلب.
بشكل عام، يجب على الشخص (أو المفوض بالتوقيع) الذي يطلب التوضيح فيما يتعلق بأعماله تقديم النموذج. ومع ذلك، سيتم أيضاً قبول المشاركات من:
وكلاء الضرائب المعينين
الممثلون القانونيون المعينون
المفوض بالتوقيع للعضو الممثل للمجموعة الضريبية (إذا كان مقدم الطلب جزءاً من مجموعة ضريبية)
من المهم ملاحظة أنه لا يُسمح لمستشاري الضرائب (الذين ليسوا وكلاء ضرائب مسجلين) بتقديم أي طلبات نيابة عن شخص آخر.
المستندات المطلوبة
إثبات مستندي يدعم الأسباب الواقعية والقانونية التي يستند إليها طلبك. يمكن أن يشمل ذلك نماذج الفواتير أو العقود أو إيصالات الدفع أو المستندات الأخرى ذات الصلة
خطاب رسمي يتضمن تفاصيل الحقائق والمراجع القانونية والرؤية الفنية وأي معاملة ضريبية بديلة ترى أنها قد تنطبق بالإضافة إلى سؤال (أسئلة) للتوضيح من الهيئة الاتحادية للضرائب
تلقي المشورة الضريبية (إن وجدت) فيما يتعلق بالمسألة التي تطلب توضيحاً بشأنها
خطاب تقديمي - وصف للتوضيح المطلوب
إذا كان التوضيح مطلوباً لأنواع ضريبية متعددة، فيجب تقديم المستندات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب في الطلب
أنواع الملفات المقبولة هي Excel وPDF وJPG وPNG وJPEG، والحد الأقصى لحجم الملف الفردي هو 5 ميغابايت.
تقديم الطلب
يمكن لمقدم الطلب تقديم نموذج "التوضيح الخاص" من خلال تطبيق الهاتف المحمول FTA أو منصة EmaraTax. هذه هي الحقول ذات الصلة التي يجب ملؤها والمعلومات التي يجب إرسالها عند التقديم:
حدد الحساب الضريبي ذي الصلة
يجب على المسجلين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب اختيار رقم التسجيل الضريبي ذي الصلة، وإذا كان التوضيح لأكثر من نوع ضريبي، فيمكن اختيار الأنواع الأخرى في مرحلة لاحقة من الطلب.
اسم صاحب الطلب
إذا كان الطلب خاصاً بشركة، فيجب تعبئة اسم الشركة، وليس اسم الشخص مقدم الطلب. إذا كان الطلب من مجموعة ضريبية فيجب إدخال اسم العضو الممثل.
رقم موافقة الوكيل الضريبي
إذا كان ذلك ممكناً، أدخل رقم موافقة الوكيل الضريبي. من المهم ملاحظة أنه يجوز لوكيل الضرائب تقديم طلب توضيح فقط لنوع الضريبة المحدد الذي يحق له المساعدة فيه.
معلومات طلب التوضيح
بعد تقديم بيانات الاتصال الخاصة بمقدم الطلب، يجب إدخال المعلومات الخاصة بالطلب.
أولاً، حدد نوع الضريبة ذات الصلة.
تأكد من التحقق من أي توضيحات سابقة تم استلامها وتجنب تقديم طلبات مكررة أو مشابهة. في حالة تقديم استفسار يتعلق بطلب سابق، قم بإدراج جميع التوضيحات الواردة من الهيئة الاتحادية للضرائب وإدخال الرقم المرجعي.
ثم اذكر مبلغ الضريبة المتأثرة المقدرة (أدخل 0 إذا لم تكن متأكداً)، وطبيعة الضريبة (ضريبة المدخلات، ضريبة المخرجات، الضريبة المستحقة وما إلى ذلك)، والفترة الضريبية.
حدد حالة المعاملة: مقترحة، حالية، أو مكتملة
المستندات والإثباتات
قم بتقديم المستندات الداعمة وخطاب التقديم وخلفية مختصرة مع جميع الحقائق ذات الصلة (ملاحظة: هذا منفصل عن خطاب التقديم).
حدد الأحكام القانونية (بما في ذلك اسم التشريع وأرقام المقالات)، والمواد ذات الصلة التي تمت مراجعتها (الأدلة، والتعلم الإلكتروني، وما إلى ذلك)، وأي مشورة ضريبية ذات صلة. تحتاج أيضاً إلى وصف المعاملة الضريبية التي تعتبرها صحيحة، والمعالجات الضريبية الأخرى التي لا تعتبرها صحيحة، وتقديم وصف لكلا هذين التحليلين.
قم بتقديم الأسئلة الموجهة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (منفصلة عن الخطاب الرسمي)، واقتصرها على أقل من 5 أسئلة إن أمكن، وقم بتحميل خطاب رسمي لطلب التوضيح.
قم بمراجعة التفاصيل والتأكد من صحة جميع المستندات والمعلومات ثم إرسالها.
رسوم
توضيح ضريبي واحد - 1500 درهماً
توضيح ضريبي متعدد - 2,250 درهماً
يجب أن يكون التوضيح الضريبي المتعدد مرتبطاً بنفس المعاملة والأطراف. إذا كانت الإيضاحات تتعلق بمعاملات مختلفة، فيجب تقديم طلبات منفصلة.
لا يمكن دفع الرسوم إلا عبر بوابة "إماراتاكس" باستخدام بطاقة صالحة.
قد تستغرق الهيئة الاتحادية للضرائب 50 يوم عمل للرد من وقت استلام الطلب.