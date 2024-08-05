التوضيح الخاص بالضرائب: التقديم والشروط المطلوبة

إذا قمت بتحليل القوانين الضريبية واللوائح والإرشادات ذات الصلة وما زلت تجد أن الإجابة غير مؤكدة، فيجب على المتقدمين متابعة جميع المنشورات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القوانين واللوائح والإرشادات، لتجنب تقديم طلبات توضيح غير ضرورية أو غير صالحة.