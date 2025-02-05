التوترات التجارية ترفع الذهب لأعلى مستوى وتأثير محدود على أسعار النفط
في يوم الأربعاء، واصل سعر الذهب في الارتفاع ليسجل أعلى مستوى له للمرة الخامسة على التوالي.
ينسب محللو السلع وتجار المعادن الثمينة هذا الارتفاع المستمر إلى القلق المتزايد بشأن حركة التجارة الدولية، والذي تفاقم بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن فرض الرسوم الجمركية.
لا يزال السوق في اتجاه صعودي قوي، ولكن مع تراجع الأسعار عن مستوى الدعم عند 2790.17 دولار، يتعين على المتداولين الحذر من تصحيح محتمل في المدى القريب. وفي حين يظل الاتجاه العام للذهب مستقراً، فإن خطر الانعكاس اليومي يتزايد مع استمرار الارتفاع، كما يقول المحللون.
أكدت "إيبك أوزكاردسكايا"، المحللة الرئيسية في بنك سويسكوت، على دور الذهب كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية. وقالت: "كلما ازداد تعقيد العلاقات الدولية، ارتفع الطلب على الذهب، خصوصاً من البنوك المركزية التي تسعى لتقليل تعرضها للسياسات الأمريكية". ويعتقد المحللون الآن أن الذهب قد يصل إلى 3,000 دولار إذا استمرت الاتجاهات الحالية. في يوم الأربعاء، سجل سعر الذهب في الإمارات سعر 337.35 درهماً للجرام، بزيادة طفيفة عن 335.89 درهماً في اليوم السابق. يتوقع المحللون أن يكون السعر التالي للذهب هو 2,900 دولار، مع احتمال أن يصبح 3,000 دولار وهي نقطة نقاش قادمة. ورغم التقلبات الأخيرة، لا يزال المشترون في موقف قوي، وأي تراجع كبير يتطلب انخفاض السعر إلى ما دون 2,800 دولار. أضافت أوزكاردسكايا: "يجب على المتداولين مراقبة أي انعكاسات محتملة، خصوصاً إذا أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة قوة في سوق العمل، مما قد يعزز الدولار ويؤثر على الذهب".
وطالما لم تطرأ أي تطورات جيوسياسية غير متوقعة، من الممكن أن يشهد الذهب تراجعاً مؤقتاً قبل أن يرتفع مجدداً ويستأنف اتجاهه الصعودي. ومع ذلك، لا تزال التوترات المستمرة حول التجارة ومخاوف التضخم تدعم جاذبية الذهب كأداة تحوط، مما يحافظ على وضع المعدن في وضع جيد لتحقيق مكاسب مستقبلية.
في المقابل، من المتوقع أن تكون تأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على كندا والمكسيك والصين على أسواق النفط والغاز محدودة في المدى القصير. حيث أعلنت الإدارة الأمريكية يوم السبت أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في 4 فبراير، مع فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، ورسوم بنسبة 10% على السلع الصينية. وأبقى بنك جولدمان ساكس على توقعاته لأسعار النفط في العامين الحالي والمقبل، مما يشير إلى أن استقرار إمدادات النفط سيخفف من الأثر الفوري على أسعار النفط العالمية.
ومع ذلك، حذر البنك من أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد تشهد ارتفاعاً قصير الأجل، وخاصة في الغرب الأوسط، حيث تعتمد المصافي بشكل كبير على النفط الخام الكندي. وأشار محللو جولدمان ساكس إلى أن " من المرجح أن يتحمل منتجو النفط الكنديون معظم عبء التعريفات الجمركية، مما يؤدي إلى خصم يتراوح بين 3 و4 دولارات للبرميل على الخام الكندي". وأشاروا أيضاً إلى أن المستهلكين الأميركيين للمنتجات المكررة قد يواجهون زيادة إضافية تتراوح بين 2 و 3 دولارات للبرميل.
على الرغم من الارتفاع الأولي في أسعار النفط الخام، فإن المخاوف من التداعيات الاقتصادية الأوسع لحرب تجارية محتملة تلوح في الأفق. وحذر آندي ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس، من أن الرسوم الجمركية الانتقامية قد تؤدي إلى حدوث ركود عالمي، مما سيتسبب في انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط.
أما بالنسبة للتوقعات الفورية، فقد هبطت أسعار النفط الخام الأميركي مؤخراً إلى ما دون 71 دولاراً للبرميل، لكنها تعافت منذ ذلك الحين بسبب تجدد التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران. ويتوقع المحللون أن تتراوح أسعار النفط الخام بين 73 و 75 دولاراً للبرميل، مع تحول مستوى الدعم النفسي عند 70 دولاراً إلى نقطة محورية للمتداولين.
ويتوقع محللو كير إيدج أن يتراوح متوسط أسعار خام برنت بين 75 و 80 دولاراً للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة، مدفوعة بزيادة إنتاج الخام الأميركي، واستقرار إنتاج أوبك، واستقرار الإمدادات الروسية. ومع ذلك، فإن التباطؤ الاقتصادي العالمي والتحول نحو المركبات الكهربائية والوقود البديل قد يحد من أي زيادات كبيرة في الطلب على النفط الخام.