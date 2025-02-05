التوترات التجارية ترفع الذهب لأعلى مستوى وتأثير محدود على أسعار النفط

أكدت "إيبك أوزكاردسكايا"، المحللة الرئيسية في بنك سويسكوت، على دور الذهب كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية. وقالت: "كلما ازداد تعقيد العلاقات الدولية، ارتفع الطلب على الذهب، خصوصاً من البنوك المركزية التي تسعى لتقليل تعرضها للسياسات الأمريكية". ويعتقد المحللون الآن أن الذهب قد يصل إلى 3,000 دولار إذا استمرت الاتجاهات الحالية. في يوم الأربعاء، سجل سعر الذهب في الإمارات سعر 337.35 درهماً للجرام، بزيادة طفيفة عن 335.89 درهماً في اليوم السابق. يتوقع المحللون أن يكون السعر التالي للذهب هو 2,900 دولار، مع احتمال أن يصبح 3,000 دولار وهي نقطة نقاش قادمة. ورغم التقلبات الأخيرة، لا يزال المشترون في موقف قوي، وأي تراجع كبير يتطلب انخفاض السعر إلى ما دون 2,800 دولار. أضافت أوزكاردسكايا: "يجب على المتداولين مراقبة أي انعكاسات محتملة، خصوصاً إذا أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة قوة في سوق العمل، مما قد يعزز الدولار ويؤثر على الذهب".