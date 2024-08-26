"التنمية الدولي"يعزز وجوده في الإمارات بحلول مالية مبتكرة

أصبح مصرف التنمية الدولي رائداً في تقديم الحلول المالية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق.

وفي مؤتمر صحفي عقد مؤخراً، ناقش رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي الدكتور زياد خلف عبد مجموعة الخدمات التي يقدمها البنك لدعم الشركات وتحقيق النمو المالي المستدام.

وأضاف "منذ تأسيسنا في عام 2011، التزمنا بتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، سواء كانوا أفراداً أو شركات صغيرة ومتوسطة أو شركات كبيرة. ونحن فخورون بكوننا أكبر بنك خاص في العراق ونسعى دائماً إلى تعزيز البنية التحتية المالية في المنطقة العربية".

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن مصرف التنمية الدولي يتبنى نهجاً يركز على العملاء، ويركز على فهم احتياجات وأهداف الأعمال لتقديم حلول مصرفية مخصصة. وقال الدكتور زياد خلف عبد: "نعطي الأولوية لفهم احتياجات عملائنا لتقديم حلول تحقق النجاح على المدى الطويل. نحن نقدم حلول تمويل مرنة، بما في ذلك القروض الآجلة، والتسهيلات الائتمانية المتجددة، وتمويل المشاريع لدعم الاستثمارات الرأسمالية، واحتياجات رأس المال العامل، وخطط التوسع. هدفنا هو مساعدة الشركات على تحقيق تطلعاتها الاستثمارية".