"التنمية الدولي"يعزز وجوده في الإمارات بحلول مالية مبتكرة
أصبح مصرف التنمية الدولي رائداً في تقديم الحلول المالية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق.
وفي مؤتمر صحفي عقد مؤخراً، ناقش رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي الدكتور زياد خلف عبد مجموعة الخدمات التي يقدمها البنك لدعم الشركات وتحقيق النمو المالي المستدام.
وأضاف "منذ تأسيسنا في عام 2011، التزمنا بتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، سواء كانوا أفراداً أو شركات صغيرة ومتوسطة أو شركات كبيرة. ونحن فخورون بكوننا أكبر بنك خاص في العراق ونسعى دائماً إلى تعزيز البنية التحتية المالية في المنطقة العربية".
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن مصرف التنمية الدولي يتبنى نهجاً يركز على العملاء، ويركز على فهم احتياجات وأهداف الأعمال لتقديم حلول مصرفية مخصصة. وقال الدكتور زياد خلف عبد: "نعطي الأولوية لفهم احتياجات عملائنا لتقديم حلول تحقق النجاح على المدى الطويل. نحن نقدم حلول تمويل مرنة، بما في ذلك القروض الآجلة، والتسهيلات الائتمانية المتجددة، وتمويل المشاريع لدعم الاستثمارات الرأسمالية، واحتياجات رأس المال العامل، وخطط التوسع. هدفنا هو مساعدة الشركات على تحقيق تطلعاتها الاستثمارية".
وأشار إلى أن خدمات إدارة النقد المتقدمة التي يقدمها المصرف تعمل على تبسيط العمليات المالية من خلال ميزات مثل المدفوعات الإلكترونية وإدارة المستحقات واستراتيجيات تحسين السيولة، وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز كفاءة الشركات في إدارة أموالها.
وأضاف أن مصرف التنمية الدولي عمل على تسهيل المعاملات التجارية الدولية بفضل خبرته في خطابات الاعتماد وتسهيلات التمويل التجاري وحلول تخفيف المخاطر لتوسيع نطاق أعمال العملاء على مستوى العالم. ويعمل البنك على تمكين الشركات من التوسع بأمان وفعالية في الأسواق الدولية. وأضاف: "نحن نقدم حلول صرف أجنبي مخصصة لإدارة مخاطر العملات بشكل فعال، بما في ذلك المعاملات الفورية والعقود الآجلة والخيارات واستراتيجيات تحوط العملات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مصرف التنمية الدولي في دبي ميزة تسهيل تبادل العملات بين الدينار العراقي والدرهم الإماراتي".
ويقدم مصرف التنمية الدولي حلولاً شاملة للخزانة تتضمن إدارة أسعار الفائدة ومنتجات الاستثمار وخدمات الاستشارات الخاصة بالخزانة لتعظيم العائدات وتقليل المخاطر. نسعى جاهدين لتوفير أفضل حلول إدارة الخزانة لعملائنا. "تتضمن خدماتنا الاستشارية عمليات الدمج والاستحواذ وجمع رأس المال من خلال الديون أو الأسهم، والتخطيط المالي الاستراتيجي لدعم أهداف التمويل للشركات."
ومنذ توليه منصبه، نجح الدكتور زياد خلف عبد في تحقيق نجاح كبير للبنك من خلال الابتكار التكنولوجي والالتزام بالشمول المالي. وقال: "نهدف إلى تعزيز البنية التحتية المالية في المنطقة العربية وتعزيز التعاون لبناء مستقبل مزدهر. ونحن ملتزمون بالشفافية وإرضاء العملاء وبأعلى معايير السلوك المهني والامتثال للأنظمة".
من المهم الإشارة إلى أن الدكتور زياد خلف حقق نجاحاً ملحوظاً في إدارته لمجموعة "زد كي" القابضة في أبوظبي، والتي تضم 22 شركة إماراتية وعراقية تعمل في مجالات مختلفة منها الاستثمار والصناعة والتجارة والعقارات والدفع الإلكتروني.