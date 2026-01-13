التمويل المستدام في الشرق الأوسط: تحول جذري من السيادة إلى ريادة القطاع المصرفي

ويظهر التقرير أنه على الرغم من أن إجمالي الإصدارات في عام 2025 كان أقل بنسبة 18% من الرقم القياسي المسجل في عام 2023، إلا أن تكوين السوق قد تغير بشكل جذري. فالمؤسسات المالية تستحوذ الآن على نصف إجمالي إصدارات التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريباً، ارتفاعاً من 32% في عام 2020، مما يمثل تحولاً حاسماً بعيداً عن النموذج الذي كان يهيمن عليه المقترضون الحكوميون وشبه السياديين. ويظهر هذا التحول الذي تقوده البنوك بشكل خاص في دولة الإمارات، حيث حوّلت المصارف الكبرى التمويل المستدام إلى مركز ربح أساسي من خلال السندات الخضراء، والقروض المرتبطة بالاستدامة، وتمويل التحول للقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة.