التمويل الإسلامي يطرق أبواب الـ 6 تريليونات دولار بحلول عام 2026

وبالنظر إلى المستقبل، قال مغول إن عام 2026 يقدم فرصاً في تعميق أسواق رأس المال، والتوسع العابر للحدود في التكنولوجيا المالية، وتمويل البنية التحتية الذي يركز على أفريقيا. ومع ذلك، حذر من ضرورة معالجة الفجوات التنظيمية، ومخاطر التركز، وتجزئة السوق لضمان الاستقرار على المدى الطويل. واختتم مغول قائلاً: "مع اقتراب الأصول من تجاوز 6 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2026، ينتقل التمويل الإسلامي من التركز الإقليمي إلى الأهمية العالمية الحقيقية. وإذا تمت معالجة الاختلالات الهيكلية وتسخير الابتكار بفعالية، فإن التمويل الإسلامي في وضع جيد ليبرز كركيزة أساسية للتمويل العالمي الأخلاقي والشامل".