التكنولوجيا العقارية في الإمارات مرشحة للتضاعف ثلاث مرات بحلول 2030

يشهد قطاع التكنولوجيا العقارية المتطور بسرعة في الإمارات نمواً هائلاً، مع استمرار التحول الرقمي في إعادة تشكيل مشهد العقارات في الدولة.
من الذكاء الاصطناعي إلى تقنية البلوك تشين، ومن الواقع الافتراضي إلى إنترنت الأشياء، أصبحت التكنولوجيا العقارية ركناً أساسياً في طموح الإمارات لتكون في صدارة الابتكار العالمي في مجال المعيشة الحضرية الذكية.
وفقاً لبيانات جديدة صادرة عن شركة الأبحاث السوقية "ريسرش آند ماركتس"، قُدِّرت قيمة صناعة التكنولوجيا العقارية في الإمارات بنحو 2.24 مليار درهم في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 5.69 مليار درهم بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.49 في المئة. ويُعزى هذا التوسع إلى ارتفاع الطلب على إدارة العقارات المدعومة بالبيانات، والمعاملات الرقمية، وأدوات التصور الغامرة التي تعزز الدقة والشفافية وتخفض التكاليف وأزمنة التنفيذ.
يقول محللو القطاع إن تكنولوجيا العقارات لم تعد قطاعًا متخصصًا، بل قوة تحويلية تُعيد تشكيل سلسلة القيمة العقارية بأكملها، بدءًا من التخطيط والبناء، وصولًا إلى المبيعات وإدارة ما بعد التسليم. وصرح جورج كالاس، الرئيس التنفيذي لشركة لايف سايز بلانز دبي، الشركة الأسترالية الرائدة عالميًا في مجال التصور المعماري: "من تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز الغامرة، إلى التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تُعيد هذه التقنيات الجديدة تعريف كيفية شراء وبيع وبناء العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة".
دخلت شركة "لايف سايز بلانز" سوق الإمارات في عام 2023، وتتيح للمطورين والمهندسين المعماريين والعملاء السير داخل مخططات هندسية بحجمها الحقيقي بنسبة 1:1 قبل بدء عملية البناء. وتوفر هذه التقنية تجربة حسية وغامرة تقلل من أخطاء التصميم وتسرّع عملية اتخاذ القرار — وهي ميزة أساسية في سوق يتميز بسرعة تنفيذ المشاريع وقيمتها العالية.
أصبح استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز أكثر انتشاراً في قطاع البناء والتصميم، مع سعي المطورين لتحقيق كفاءة أعلى وزيادة تفاعل العملاء. ويشير الخبراء إلى أن قدرة هذه التكنولوجيا على تصور التصاميم المعقدة بأبعادها الواقعية قبل وضع حجر الأساس تحدث ثورة في إدارة المشاريع. كما أنها تساعد في جذب المستثمرين الأجانب الذين يرون في منظومة التكنولوجيا العقارية في الإمارات مرجعاً للتنمية العقارية الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا.
يتماشى الزخم القوي للتكنولوجيا العقارية مع الارتفاع الكبير في سوق العقارات الإماراتي، الذي يواصل تسجيل أداء قياسي. ففي دبي وحدها، تجاوزت قيمة الصفقات العقارية 455 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب دائرة الأراضي في دبي، ما يعكس شهية قوية على الأصول السكنية والتجارية على حد سواء. وتتم حالياً نسبة متزايدة من هذه الصفقات عبر منصات رقمية وعقود ذكية وسجلات عقارية قائمة على تقنية البلوك تشين — وهي مؤشرات رئيسية على النضج التكنولوجي للقطاع.
كما يشير محللون إلى موجة من استثمارات رأس المال المخاطر والشركات في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا العقارية في الإمارات. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن "جلوبال داتا"، شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة بمقدار خمسة أضعاف في تمويل التكنولوجيا العقارية منذ عام 2020، وكانت الإمارات مسؤولة عن نحو 60 في المئة من إجمالي التدفقات الإقليمية. وقد أسهمت مبادرات رائدة مثل "استراتيجية دبي بلا ورق"، وبرنامج "دبي الذكية"، ومنظومة "هب 71" التكنولوجية في أبوظبي، في تسريع وتيرة التبني.
وقال جايكرشنان بهاسكار، مدير شركة "أوزون ماركتنغ"، إن الإمارات، من خلال تبنيها الجريء للابتكار الرقمي ودعمها للسياسات الخاصة بالتقنيات الناشئة، "تسير على الطريق الصحيح ليس فقط لمضاعفة حجم سوق التكنولوجيا العقارية لديها ثلاث مرات بحلول 2030، ولكن أيضاً لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز مراكز العقارات الذكية عالمياً".
وتتجه شركات تطوير كبرى مثل "إعمار"، و"الدار"، و"sobha Realty" بشكل متزايد إلى دمج حلول التكنولوجيا العقارية من أجل تبسيط تجربة العملاء — بدءاً من التوصيات العقارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والجولات الافتراضية، وصولاً إلى معالجة الرهون العقارية الرقمية وتتبع عمليات الصيانة. كما تتوسع شركات التكنولوجيا العقارية مثل "بيوت"، و"بروبرتي فايندر"، و"سمارت كراود" بسرعة، حيث تقدم للمستثمرين تحليلات بيانات آنية وخيارات ملكية عقارية جزئية عبر منصات رقمية منظمة.
يعتقد المراقبون أن التزام الإمارات بالتنمية الحضرية الذكية والمستدامة — بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" سيضمن بقاء قطاع التكنولوجيا العقارية عنصراً محورياً في تنويع الاقتصاد والابتكار. ومع تزايد الاهتمام العالمي بسوق العقارات الإماراتي، من المتوقع أن تصبح التكنولوجيا العامل الحاسم في الحفاظ على القدرة التنافسية وثقة المستثمرين على المدى الطويل.