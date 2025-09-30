التكنولوجيا العقارية في الإمارات مرشحة للتضاعف ثلاث مرات بحلول 2030

يقول محللو القطاع إن تكنولوجيا العقارات لم تعد قطاعًا متخصصًا، بل قوة تحويلية تُعيد تشكيل سلسلة القيمة العقارية بأكملها، بدءًا من التخطيط والبناء، وصولًا إلى المبيعات وإدارة ما بعد التسليم. وصرح جورج كالاس، الرئيس التنفيذي لشركة لايف سايز بلانز دبي، الشركة الأسترالية الرائدة عالميًا في مجال التصور المعماري: "من تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز الغامرة، إلى التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تُعيد هذه التقنيات الجديدة تعريف كيفية شراء وبيع وبناء العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة".