التكاليف القياسية تعيد صياغة مستقبل المجوهرات في دبي

تمر صناعة المجوهرات الذهبية في الإمارات بمرحلة دمج حيث تصل أسعار المعادن الثمينة إلى مستويات قياسية، مما يجعل الأمر صعبًا لبعض اللاعبين بسبب ارتفاع التكاليف والإيجارات، كما قال صاغة المجوهرات في دبي.

قال شاندو سيرويا، مالك مجوهرات سيرويا، إن هناك الكثير من عمليات الدمج تحدث الآن، مشيرًا إلى الاستحواذ الأخير على صائغ المجوهرات دماس في دبي من قبل شركة تيتان الهندية.

“بعض الأزواج الصغار يعلنون عن اندماجات أيضًا. ينضم المصنعون معًا لتقليل تكاليفهم لأن التكاليف الثابتة تتوزع. أعتقد أن عام 2026 سيكون مختلفًا، عصر جديد لصناعة المجوهرات”، قال سيرويا لـخليج تايمز خلال مقابلة.

“أشعر أن الصناعة الآن وصلت إلى نقطة سيكون هناك فيها المزيد من الدمج. وهذا للأفضل. قد يكون هناك نقطة ألم على المدى القصير، لكن على المدى الطويل، نرى مستقبلًا أفضل لصناعة الذهب والمجوهرات المحلية”، قال شيراغ فورا، المدير العام لمجوهرات بفله.

في يوليو 2025، أعلنت شركة تيتان الهندية أنها تستحوذ على حصة الأغلبية في شركة دماس ذ.م.م في الإمارات، الشركة الحالية القابضة لأعمال مجوهرات دماس في دول مجلس التعاون الخليجي، من شركة ماناي، بقيمة مؤسسة تبلغ 1.038 مليار درهم.

كانت صفقة كبيرة هذا العام، وجذبت انتباهًا عالميًا من صناعة المعادن الثمينة، خاصة في منطقة الخليج.

التحديات لصناعة المجوهرات

مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجهها الصناعة، قال شاندو سيرويا إن ارتفاع تكاليف الاقتراض والإيجارات والرواتب هي التحديات الرئيسية للصناعة.

بعد جائحة كوفيد-19، ارتفعت إيجارات العقارات التجارية في دبي بسبب الطلب العالي على المكاتب والمتاجر من الشركات الجديدة. وقد تسارع المعدل خلال السنوات القليلة الماضية بسبب نقص المواقع الجيدة.

"تكلفة الفائدة ارتفعت أيضًا. في السابق، عندما كنا نقترض الذهب، كنا نحصل على الذهب بنسبة اثنين في المائة. اليوم، الحد الأدنى هو ستة في المائة لأن هوامش البنوك ارتفعت. بدأت البنوك في فرض رسوم أعلى،" قال، مضيفًا أن هوامش الربح لدى صائغي المجوهرات تبقى محدودة لأن رسوم التصنيع لكل جرام تبقى كما هي رغم ارتفاع أسعار الذهب.

"إذا كنت ستحسب هامش الربح عندما كان الذهب عند 2000 دولار والآن وهو فوق 4000 دولار، فإن هامش الربح لكل جرام يبقى كما هو، لكن الاستثمار لكل دولار لا ينخفض إلى النصف. هذا هو السبب الذي يجعلنا نواجه هذا التحدي. أعتقد أن الأمور ستستقر، والناس ينظرون إليها من منظور مختلف اليوم. حتى العملاء يفهمون أن تكلفة التصنيع عليهم، كما أنهم لا يساومون بقدر ما كانوا يفعلون،" أضاف شاندو سيرويا.

أديتيا سينغ، رئيس الأعمال الدولية للمجوهرات في شركة تيتان، أكد أيضًا أن ارتفاع الإيجارات يشكل تحديًا كبيرًا لأنه سوق الموردين من منظور العقارات.

"إنه أحد أكبر التحديات في الصناعة، خاصة لأن مخزون المولات يتحكم فيه عدد قليل من اللاعبين،" قال على هامش افتتاح متجر جديد لتانيشك في مينا بازار في دبي.