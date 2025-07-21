التقنية تلتقي بالأناقة: "سامسونغ" تقدم أحدث هواتفها القابلة للطي في الإمارات

سواء كنت تنوي ترقية هاتفك أو الحصول عليه ضمن باقة اشتراك جديدة، توفر شركات الاتصالات في دولة الإمارات خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

الجيل الجديد من أجهزة سامسونغ القابلة للطي يقترب من الإطلاق

كشفت شركة سامسونغ، ضمن فعالية عالمية عُقدت هذا الشهر، عن الجيل الأحدث من أجهزتها القابلة للطي، والتي تشمل: الهاتف القابل للطي ذو الشاشة الكبيرة، والهاتف القابل للطي الصغير، وسلسلة الساعات الذكية الجديدة. ومن المقرر أن تُطرح هذه الأجهزة رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 يوليو 2025.

عروض حصرية من شركات الاتصالات الإماراتية

يستفيد المشتركون في الدولة من عروض إطلاق مميزة مقدمة من شركتي "دو" و"اتصالات"، سواء على شكل أقساط شهرية ميسّرة أو تخفيضات مرافقة.

أسعار الأقساط تبدأ من 135 درهماً شهرياً

تقدم "دو" الهاتف القابل للطي الكبير بسعر يبدأ من 258 درهماً شهرياً لمدة سنتين، أو 516 درهماً شهرياً لمدة عام واحد.

أما الهاتف الصغير القابل للطي، فيمكن الحصول عليه من "دو" مقابل 135 درهماً شهرياً لمدة سنتين، أو 270 درهماً شهرياً لمدة سنة واحدة. (جميع الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%).

تشمل هذه العروض خصماً يصل إلى 50% على بعض باقات الاشتراك لمدة ستة أشهر.

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