التقنية تلتقي بالأناقة: "سامسونغ" تقدم أحدث هواتفها القابلة للطي في الإمارات

سواء كنت تنوي ترقية هاتفك أو الحصول عليه ضمن باقة اشتراك جديدة، توفر شركات الاتصالات في دولة الإمارات خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.
كشفت شركة سامسونغ، ضمن فعالية عالمية عُقدت هذا الشهر، عن الجيل الأحدث من أجهزتها القابلة للطي، والتي تشمل: الهاتف القابل للطي ذو الشاشة الكبيرة، والهاتف القابل للطي الصغير، وسلسلة الساعات الذكية الجديدة. ومن المقرر أن تُطرح هذه الأجهزة رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 يوليو 2025.
يستفيد المشتركون في الدولة من عروض إطلاق مميزة مقدمة من شركتي "دو" و"اتصالات"، سواء على شكل أقساط شهرية ميسّرة أو تخفيضات مرافقة.
تقدم "دو" الهاتف القابل للطي الكبير بسعر يبدأ من 258 درهماً شهرياً لمدة سنتين، أو 516 درهماً شهرياً لمدة عام واحد.
أما الهاتف الصغير القابل للطي، فيمكن الحصول عليه من "دو" مقابل 135 درهماً شهرياً لمدة سنتين، أو 270 درهماً شهرياً لمدة سنة واحدة. (جميع الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%).
تشمل هذه العروض خصماً يصل إلى 50% على بعض باقات الاشتراك لمدة ستة أشهر.
تمنح شركة "اتصالات" مزايا إضافية منها مضاعفة سعة التخزين مجاناً، بالإضافة إلى اشتراك عضوية مميزة من سامسونغ عند الطلب المسبق.
تبدأ أسعار تقسيط الجهاز الكبير القابل للطي من "اتصالات" من 320 درهماً شهرياً لمدة سنتين، في حين تبدأ أسعار الهاتف القابل للطي الصغير من 185 درهماً شهرياً لمدة سنتين. (الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%).
يمثل هذا الجهاز التطور الأحدث من سامسونغ في فئة الأجهزة القابلة للطي، حيث يتميز بشاشة رئيسية بقياس 8 بوصات ذات جودة عرض عالية، بالإضافة إلى شاشة خارجية بقياس 6.5 بوصات مناسبة للعمل أثناء التنقل.
ورغم حجم الشاشة، فإن الجهاز خفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه 215 غراماً، ويبلغ سمكه 4.2 ملم عند فتحه، ما يجعله أنحف وأخف جهاز من نوعه حتى الآن.
زُوّد الجهاز بعدسة خلفية بدقة 200 ميجابكسل، ويعتمد على معالج قوي مخصص، مع خيارات تصل إلى 16 جيجابايت ذاكرة تشغيل، وواحد تيرابايت من مساحة التخزين، مما يجعله مثالياً للمستخدمين المحترفين.
مواصفات الهاتف القابل للطي الصغير
يجمع هذا الهاتف بين الأناقة والأداء، ويحتوي على شاشة خارجية بمقاس 4.1 بوصات ذات سلاسة عالية، ما يتيح للمستخدم معاينة التنبيهات والتقاط الصور والسيطرة على أدوات الجهاز دون الحاجة إلى فتحه.
أما الشاشة الداخلية، فهي بقياس 6.9 بوصات وتوفّر صورة فائقة الحيوية. يعمل الجهاز بمعالج حديث، ويضم 12 جيجابايت ذاكرة تشغيل، وما يصل إلى 512 جيجابايت من التخزين. كما تم تزويده بكاميرا محسّنة بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4300 ملّي أمبير في الساعة.
يتوفر الجهاز بعدة ألوان عصرية أبرزها الأزرق الظليل، والأسود اللامع، والأحمر المرجاني، إضافة إلى لون النعناع الحصري للطلب عبر الموقع الإلكتروني.
تم فتح باب الطلب المسبق في جميع أنحاء الدولة، على أن تبدأ الأجهزة بالتوافر في المتاجر المحلية بتاريخ 25 يوليو.
يبدأ سعره من 7,599 درهماً (نسخة 12 جيجابايت ذاكرة تشغيل و256 جيجابايت تخزين).
يتوفر بأربعة ألوان: الفضي الظليل، الأسود اللامع، الأخضر النعناعي، والأزرق الظليل.
أعلى نسخة يصل سعرها إلى 9,349 درهماً حسب المواصفات.
السعر الأساسي: 4,299 درهماً (نسخة 12 جيجابايت تشغيل و256 جيجابايت تخزين).
كما يتوفر إصدار منخفض التكلفة بسعة 128 جيجابايت تحت اسم "الإصدار الاقتصادي" بسعر 3,499 درهماً.