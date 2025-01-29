التقنيات الرقمية تعيد تشكيل تخطيط الثروة خليجياً
تستعد العائلات في الشرق الأوسط، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتحوّل هائل للثروة بين الأجيال يُقدر بمبلغ تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويلقي تقرير صادر عن مركز دبي المالي العالمي للابتكار، بالتعاون مع شركة إدارة الثروات السويسرية "جوليوس باير" وشركة "يوروكلير" الرائدة في البنية التحتية للأسواق المالية، الضوء على كيفية إعادة تشكيل التقنيات الناشئة لعمليات التخطيط ونقل الثروات، وخاصة في منطقة الخليج.
ويحدد هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "إدارة مستقبل الميراث"، التقنيات الرقمية المتطورة - مثل الذكاء الاصطناعي، والعقود الذكية، وتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع، والترميز - كأدوات حيوية يمكنها تبسيط عمليات الميراث.
وتتعهد هذه التقنيات بتقليل الاحتكاك، وتحسين الشفافية، وتعزيز الأمن في عمليات نقل الأصول. ولكن رغم الفوائد المحتملة، تظل هناك فجوة كبيرة: إذ لا يملك سوى 24% من الأثرياء حالياً خطة شاملة للتركة. وعلاوة على ذلك، أعرب 53% من الأسر التي شملها الاستطلاع عن أن التعقيدات المرتبطة بجمع الأصول وتخصيصها بين الأسر الأكبر تجعل عملية التخطيط شاقة وتستغرق وقتاً طويلاً.
وسيحدث انتقال الثروة الوشيك في الغالب في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة بين الأفراد ذوي الثروات العالية في الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لشركة "ماكينزي"، من المتوقع أن يتم نقل ما يقارب تريليون دولار عبر الأجيال في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، ممّا يؤدي إلى زيادة الوعي بين العائلات بشأن الحاجة إلى التخطيط للثروة بين الأجيال. ومع بدء العديد من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي في الانتقال إلى الجيل الثاني والثالث، أصبح ضمان التغيير السلس للقيادة أمراً بالغ الأهمية لاستمرارية الأعمال. لذلك، أصبح الضغط المتمثل في وضع خطة خلافة مصدر قلق متزايد، حيث لا يمتلك العديد من الأفراد ذوي الثروات العالية خطة ميراث.
ومنذ عام 2022، ارتفعت ثروات الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 20%، لتبلغ الآن نحو 700 مليار دولار. وذكر التقرير أن هذه الزيادة الهائلة تستلزم إعادة تقييم كيفية إدارة الأسر لأصولها ونقلها.
وقال "محمد البلوشي"، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي للابتكار: "تؤكد نتائج هذا التقرير على الحاجة الملحة لتحسين عمليات الميراث. نحن في لحظة محورية في الشرق الأوسط، حيث أصبحت عملية نقل الثروة بين الأجيال أكثر تعقيداً، مدفوعة بفئات الأصول المتنوعة والاهتمام المتزايد بالاستثمارات الرقمية. يهدف تعاوننا مع "جوليوس باير" و"يوروكلير" إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتسهيل رحلة الميراث بشكل أكثر سلاسة ووضع المنطقة كرائدة في أفضل ممارسات نقل الثروة".
وقال "علي رضا فالي زاده"، الرئيس التنفيذي لـ"جوليوس باير" (الشرق الأوسط): "إن زخم نقل الثروة بين الأجيال في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط الأوسع يقدم فرصاً فريدة. إن شركتنا، التي تستمد جذورها من مبادئ الأعمال العائلية، في وضع جيد لتوجيه العملاء عبر هذا المشهد المتطور، وخاصة مع صعود الأصول الرقمية. وتعتبر التقنيات مثل "بلوكشين" والترميز محورية لإنشاء عمليات نقل ثروة آمنة وشفافة. إن التعاون مع مركز دبي المالي العالمي و"يوروكلير" يعزّز قدرتنا على المساهمة في مستقبل التمويل".
وقالت "إيزابيل ديلورم"، رئيسة قسم استراتيجية المنتجات والابتكار العالمي في "يوروكلير": "تهدف هذه المبادرة إلى شرح المشهد المتطور للميراث ومعالجة التحديات الإقليمية الفريدة التي يواجهها. ويتمثل هدفنا في تمكين أصحاب المصلحة الماليين وصنّاع السياسات من تبني الابتكار وبناء إطار عمل للميراث جاهز للمستقبل يعود بالنفع على الأجيال القادمة".
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الاحتياجات المتميزة للشركات العائلية في مراحل مختلفة، بدءاً من تلك التي تعمل منذ جيل أو جيلين فقط إلى الشركات الراسخة التي تمتد لأجيال متعددة. ولدعم هذه المتطلبات المتنوعة، يقدم مركز دبي المالي العالمي هياكل وحلول مرنة للشركات العائلية، والتي تم تفصيلها في سلسلة من الأدلة الجديدة.