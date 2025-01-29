التقنيات الرقمية تعيد تشكيل تخطيط الثروة خليجياً

وسيحدث انتقال الثروة الوشيك في الغالب في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة بين الأفراد ذوي الثروات العالية في الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لشركة "ماكينزي"، من المتوقع أن يتم نقل ما يقارب تريليون دولار عبر الأجيال في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، ممّا يؤدي إلى زيادة الوعي بين العائلات بشأن الحاجة إلى التخطيط للثروة بين الأجيال. ومع بدء العديد من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي في الانتقال إلى الجيل الثاني والثالث، أصبح ضمان التغيير السلس للقيادة أمراً بالغ الأهمية لاستمرارية الأعمال. لذلك، أصبح الضغط المتمثل في وضع خطة خلافة مصدر قلق متزايد، حيث لا يمتلك العديد من الأفراد ذوي الثروات العالية خطة ميراث.