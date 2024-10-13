التعليم عبر الإنترنت وإعادة التدوير..نماذج رائدة

"بدأنا بالتدريس الخصوصي ولكن أردنا أن نكون مدرسة عبر الإنترنت راسخة يمكنك الاعتماد عليها بنسبة 100 في المائة من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، وخاصة للأشخاص الذين هم في الخارج ويسافرون. عندما يذهب العرب إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى، فإن بعض المواد غير متوفرة في تلك المدارس، وخاصة اللغة العربية. لذلك نحن بمثابة نسخة احتياطية لهم،" قال البلوشي لصحيفة الخليج تايمز في مقابلة في Expand North Star، الذي سيقام من 13 إلى 16 أكتوبر في دبي هاربور. Expand North Star هو جزء من معرض جيتكس العالمي، الذي سيقام من 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.