التعليم عبر الإنترنت وإعادة التدوير..نماذج رائدة
العديد من الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأسست خلال جائحة كوفيد-19، بهدف تلبية الاحتياجات الفريدة التي نشأت، تحقق الآن نتائج جيدة في فترة ما بعد الوباء.
سواء كان الأمر يتعلق بالتعليم أو إعادة التدوير أو الصناعات الأخرى، فقد نمت هذه الشركات بنجاح وتواصل إثبات وجودها في السوق.
ومن بين الشركات التي ولدت خلال الوباء "شركة المدرسة.كوم" التي تقدم دروساً خصوصية عبر الإنترنت وبرامج تعليمية أخرى، وشركة الطبيعة التي تصنع المنتجات القابلة للتحلل البيولوجي.
قال راشد البلوشي، المؤسس المشارك لشركة المدرسة، إن الشركة واجهت صعوبات في البداية، ولكن اختلف الحال عندما غير كوفيد-19 الطريقة التي يتعامل بها الناس مع المواد التعليمية.
وأضاف: "لدينا 50 ألف طالب نشط من 30 دولة وأكثر من 1000 معلم من مختلف البلدان بما في ذلك مصر وجنوب إفريقيا والهند والفلبين والمملكة المتحدة والعديد من البلدان الأخرى. نقوم بتدريس المواد من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية وبرامج القبول في الكليات واختبارات الهجرة واللغات. وبسبب الطفرة التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي بعد الوباء، يميل المزيد من الناس إلى تعلم اللغة العربية الآن. نحن أول وأكبر منصة للتعلم عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة".
"بدأنا بالتدريس الخصوصي ولكن أردنا أن نكون مدرسة عبر الإنترنت راسخة يمكنك الاعتماد عليها بنسبة 100 في المائة من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، وخاصة للأشخاص الذين هم في الخارج ويسافرون. عندما يذهب العرب إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى، فإن بعض المواد غير متوفرة في تلك المدارس، وخاصة اللغة العربية. لذلك نحن بمثابة نسخة احتياطية لهم،" قال البلوشي لصحيفة الخليج تايمز في مقابلة في Expand North Star، الذي سيقام من 13 إلى 16 أكتوبر في دبي هاربور. Expand North Star هو جزء من معرض جيتكس العالمي، الذي سيقام من 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.
وأضاف البلوشي "لقد انتهينا من كافة الإجراءات القانونية اللازمة وسنتوجه إلى المملكة العربية السعودية"، كما تتطلع الشركة إلى التوسع لتغطية كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
تحت مظلة برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، تتقاضى المدرسة رسوماً قدرها 50-60 درهماً إماراتياً لكل جلسة مدتها ساعة واحدة.
وأضاف البلوشي أن "معظم الطلاب من دولة الإمارات العربية المتحدة (مواطنين ووافدين) ثم يأتي بعد ذلك طلاب من المملكة العربية السعودية وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وكان ابني أول طالب في المدرسة".
في حين ركزت المدرسة على البيئة التعليمية عبر الإنترنت، ركزت الطبيعة على مشكلة التخلص من النفايات أثناء الوباء.
وقالت شيفالي ميشرا، مؤسسة "شركة الطبيعة" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إن المشروع بدأ يتشكل عندما وجدت نفسها تنظر إلى حاوية بلاستيكية يبلغ ارتفاعها 6 أقدام - أطول منها - تنتظر إعادة التدوير.
وأضافت: "لقد أجريت بعض الأبحاث ووجدت أنه إذا كان هناك طعام على اتصال بالبلاستيك، فقد يكون ضاراً بنا. أيضاً إذا كان الطعام ساخناً في حاوية بلاستيكية، فإنه يطلق مواد كيميائية. يجب أن يكون هناك بديل له. أدى ذلك إلى إنشاء الطبيعة في فترة ما بعد الوباء".
وقامت شركة الطبيعة بتغيير 3 ملايين قطعة من عبوات المواد الغذائية من البلاستيك إلى مواد قابلة للتحلل. ومن بين عملاء شركة الطبيعة شركات الطيران وشركات التموين المشاركة في كأس العالم لكرة القدم.
وأضافت: "لدينا منتجات يمكن التخلص منها مصنوعة من نفايات قصب السكر. ونصنع منها حاويات طعام ومواد تغليف. كما نصنع هدايانا من نفايات القطن الناتجة عن صناعة الأزياء. وكانت الاستجابة مذهلة. فالناس يخافون من وجود البلاستيك في دمائهم وفي حليب الأمهات المرضعات. ويجب ألا تحتوي المواد التي تلامس الطعام على بلاستيك".