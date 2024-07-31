التزام الشركات الإماراتية بالمتطلبات الضريبية يجنبها العقوبات

وأضاف في مؤتمر بعنوان ‘ضريبة الشركات في الإمارات‘: "إنَّ الرسالة التي أريد إيصالها هي ألَا ننتظر حتى اليوم الأخير من الموعد النهائي. وأدعو الجميع لتأديتها في أقرب وقت ممكن حتى لا يواجهوا موقفاً حيث تُضطر السلطات لفرض عقوبات. أما الجانب الثاني فهو الاحتفاظ بالسِجلات والقانون يفرض على الشركاتِ الاحتفاظ بالسِجلات لسبع سنوات أو قبل اكتمال التقييم الضريبي."