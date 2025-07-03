الترميز العقاري في دبي: ملكية فاخرة بضغطة زر تفتح الاستثمار للجميع

تخيل امتلاك قطعة من أفق دبي الأيقوني - شقة فاخرة في وسط المدينة، أو بنتهاوس أنيق في نخلة جميرا، أو فيلا أنيقة في تلال الإمارات، دون عناء قروض ضخمة، أو معاملات ورقية معقدة، أو فترات انتظار طويلة. ماذا لو استطعت الاستثمار في عقارات مميزة ببضع نقرات على هاتفك الذكي، وامتلاك جزء من العقار بدلاً من الوحدة بأكملها؟ هذا بالضبط ما يُتيحه نظام الترميز العقاري.

من خلال إحداث ثورة في أحد أكثر أسواق العالم تميزًا، تُحدث عملية الترميز تحولًا جذريًا في مفهوم ملكية العقارات التقليدي في دبي. فما كان في السابق عملية شاقة ومعقدة، أصبح الآن سلسًا وشفافًا ومتاحًا لشريحة أوسع من المستثمرين.

فتح العقارات

تقول أميرة سجواني، مؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة PRYPCO: "تعمل تقنية البلوك تشين والرمز المميز على جعل العقارات أكثر سهولة في الوصول إليها وشفافية وكفاءة".

"ومن خلال تمكين الملكية الجزئية، فإنهم يفتحون الباب أمام مجموعة أوسع من المستثمرين للمشاركة في الأصول ذات القيمة العالية، دون الحواجز التقليدية."

في سوق تهيمن عليه تاريخيا متطلبات رأس مال كبيرة وعمليات طويلة، تعمل عملية تقسيم العقارات إلى وحدات أصغر وأكثر تكلفة، مما يسمح حتى للمستثمرين الأصغر حجما بالاحتفاظ بحصص في العقارات المتميزة.

وفي شركة PRYPCO، كان الإقبال على هذا النموذج الجديد هائلاً.

وكشفت سجواني: "تم تمويل أول عقار مميز لدينا، بقيمة 2.4 مليون درهم إماراتي، بالكامل في أقل من 24 ساعة من قِبل 224 مستثمرًا. وحقق عقارنا الثاني أرقامًا قياسية، حيث تم تمويله بالكامل في أقل من دقيقتين، بمشاركة 149 مستثمرًا في عملية إدراج بقيمة 1.5 مليون درهم إماراتي".