التخطيط للخلافة في العائلات العالمية.. ما هو أبعد من توريث الثروة

في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، أصبحت العائلات عالمية بشكل متزايد. يدرس الأطفال في بلدان مختلفة، وتمتلك العائلات أصولاً عبر ولايات قضائية متعددة، وتعمل الشركات في بيئات تنظيمية متنوعة. وفي حين أن هذه البصمة العالمية تجلب النمو والفرص، فإنها تقدم أيضاً مستوى جديداً من التعقيد لتخطيط الخلافة. لم يعد النهج التقليدي المتمثل في وضع اللمسات الأخيرة على وثائق الميراث وتوقع الوضوح كافياً. يتطلب تخطيط الخلافة الحديث بصيرة وهيكلاً وتواصلاً مفتوحاً عبر الأجيال.
تدير العائلات ذات الملاءة المالية العالية اليوم قراراتها المالية بينما تتنقل في الوقت ذاته بين الاختلافات الثقافية، وديناميكيات الأسرة المتطورة، والمسؤوليات العابرة للحدود. وفي كثير من الحالات، قد لا يتشارك أفراد العائلة حتى في نفس الإقامة الضريبية. وهذا يعني أن العائلات لا يمكنها معالجة القرارات المتعلقة بالملكية والاستمرارية والحوكمة بشكل منعزل. إن الطبيعة المترابطة للثروة والتنقل تتطلب من العائلات التفكير بما يتجاوز الوثائق القانونية، والتعامل مع الخلافة كاستراتيجية طويلة الأجل بدلاً من كونها عملية تتم لمرة واحدة.
من أبرز التحولات التي شهدناها هو صعود العائلات المختلطة، والأسر متعددة الفروع، والمشاريع العائلية الدولية. هذه الحقائق تجعل من المهم بشكل متزايد للأعضاء فهم أدوارهم وحقوقهم في اتخاذ القرار. وبدون وضوح، حتى العائلات المستقرة تخاطر بمواجهة حالة من عدم اليقين أو التأخير أو النزاعات. فالتخطيط للخلافة يتضمن ما هو أكثر من مجرد نقل الثروة؛ إذ يركز على الحفاظ على الانسجام وتوجيه العائلات لتوريث المسؤولية بسلاسة تماثل سلاسة نقل الملكية. ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا عندما يتم توثيق الخطط ومناقشتها ومراجعتها بانتظام، خاصة مع تطور الظروف بمرور الوقت.
يكمن عنصر أساسي للاستمرارية في الحوكمة؛ حيث تعمل الحوكمة العائلية المدروسة كإطار استقرار، وتوفر إرشادات واضحة لاتخاذ القرار، ومشاركة المعلومات، وإعداد الأجيال الشابة لتحمل المسؤولية. ولا تتطلب هذه العملية دائماً هياكل رسمية معقدة؛ إذ يمكن أن تبدأ الحوكمة باتفاقيات بسيطة حول قنوات الاتصال، وتنسيق الاجتماعات، وتوقعات المشاركة. وغالباً ما يكون غياب مثل هذه الأطر مصدراً لسوء الفهم، لا سيما عندما تفرض الضرورة اتخاذ قرارات في لحظات حساسة. فالعائلات التي تضع أسس الحوكمة مبكراً تميل إلى عبور مراحل الانتقال بوضوح أكبر وشعور بالهدف الجماعي.
إلى جانب الحوكمة، تصبح مسألة الهياكل (Structures) أساسية. يمكن للصناديق الاستئمانية (Trusts)، والكيانات القابضة، واختيار الولايات القضائية أن تساعد في حماية الأصول وتبسيط الخلافة، ولكن يجب أن تتماشى مع الظروف الفعلية للعائلة. فالهياكل التي كانت فعالة قبل عقد من الزمن قد لا تعكس أنماط الإقامة الحالية أو التغييرات التنظيمية. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تصبح الترتيبات شديدة التعقيد صعبة الصيانة وأكثر تعقيداً على الجيل القادم لفهمها. إن الهياكل الأكثر فاعلية هي تلك التي تسترشد بنية واضحة: ما هو دور هذا الأصل؟ هل الهدف منه توليد الدخل، أم الاستمرار في الملكية، أم تمويل العمل الخيري، أم الحفاظ على السيطرة؟ عندما يتم تحديد الغرض، يمكن للهيكل أن يتبعه، مع مرونة وفاعلية أكبر بمرور الوقت.
وبينما تعتبر الاعتبارات القانونية والمالية مهمة، إلا أن الديناميكيات العاطفية غالباً ما تلعب دوراً أكبر مما هو متوقع. فالافتراضات غير المعلنة، ونقص التوثيق، والمخاوف من إجراء محادثات صعبة يمكن أن تعقد عمليات الانتقال أكثر من أي مشكلة هيكلية. في بعض العائلات، يتم تأجيل القرارات لتجنب الصراع؛ وفي عائلات أخرى، يتم افتراض الأدوار دون مناقشتها علانية. إن غياب الوضوح قد يؤدي إلى التفتت في وقت تكون فيه الوحدة هي المطلب الأهم. وغالباً ما تكون الخطوة الأولى نحو حل ذلك هي مجرد "الاعتراف" بالمشكلة. فلا يلزم أن تكون الخلافة موضوعاً غير مريح؛ بل يمكن أن تكون بمثابة منصة لتعزيز هوية العائلة ورؤيتها.
تحدث أنجح عمليات الانتقال عندما يتم التعامل مع التخطيط كعملية مستمرة، تتم مراجعتها مع تغير الظروف. وبدلاً من انتظار حدث مفاجئ، غالباً ما تجد العائلات التي تتواصل مبكراً أن العملية تبني الثقة بدلاً من القلق. يجب أن يكون إشراك الجيل القادم تدريجياً وليس مفاجئاً؛ فالتمرس على المسؤولية بمرور الوقت يساعد أفراد العائلة الأصغر سناً على فهم الأعمال والاستثمارات والقيم التي شكلتهم. وهذا النهج بالغ الأهمية في العائلات العالمية حيث قد يتبنى الجيل القادم وجهات نظر ثقافية مختلفة، أو شهية مختلفة للمخاطر، أو تفضيلات مهنية متنوعة. وبذلك تصبح الخلافة رحلة من التوافق، لا مجرد فرض قرارات.
وفوق كل شيء، فإن التخطيط الحديث للخلافة يتعلق بالاستمرارية، ليس فقط للثروة، بل للهدف. فالعائلات التي تنجح عبر الأجيال تتشارك فهماً مشتركاً لما تمثله. بهذا المعنى، يمتد التخطيط إلى ما وراء الشؤون المالية ليشمل الاستراتيجية والاعتبارات الإنسانية. فهو لا يسأل فقط "من يملك ماذا؟"، بل "لماذا يهم ذلك؟"، و"كيف سنستخدمه؟"، و"ما هو الإرث الذي يجب أن يحمله؟". ومع تصاعد التعقيد العالمي، يصبح الوضوح واحداً من أثمن الأصول التي يمكن للعائلة توريثها.
مع استمرار المنطقة في التطور، سيصبح التخطيط للخلافة أحد المسؤوليات المحددة لقيادة العائلات. فالعائلات التي تبدأ مبكراً، وتتواصل بانفتاح، وتبني أطراً قابلة للتكيف، ستكون في وضع جيد لحماية أصولها وعلاقاتها على حد سواء. وعندما يلتقي الهيكل بالاستراتيجية، والتواصل بالنية الصادقة، يتحول التخطيط للخلافة إلى وسيلة لنقل الرؤية بمسؤولية من جيل إلى جيل.
الكاتب هو رئيس مجلس إدارة مجموعة كلاي.