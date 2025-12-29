التحول من الرعاية التقليدية إلى الرعاية الرقمية المتكاملة في دول الخليج 2026

بينما تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي نحو عام 2026، لن تُقاس القيادة الصحية في المنطقة بعد الآن بعدد المستشفيات المبنية أو عدد الأسرّة المضافة فحسب. بدلاً من ذلك، سيتم تحديدها من خلال مدى فعالية أنظمة الرعاية الصحية في ربط البيانات والأطباء والمرضى في استمرارية رعاية سلسة ومتجاوبة. إن مستقبل الرعاية الصحية ليس عرضياً (مرتبطاً بنوبات مرضية)، بل هو متكامل وتنبؤي ومتمركز بعمق حول المريض.