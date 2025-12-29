التحول من الرعاية التقليدية إلى الرعاية الرقمية المتكاملة في دول الخليج 2026

بينما تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي نحو عام 2026، لن تُقاس القيادة الصحية في المنطقة بعد الآن بعدد المستشفيات المبنية أو عدد الأسرّة المضافة فحسب. بدلاً من ذلك، سيتم تحديدها من خلال مدى فعالية أنظمة الرعاية الصحية في ربط البيانات والأطباء والمرضى في استمرارية رعاية سلسة ومتجاوبة. إن مستقبل الرعاية الصحية ليس عرضياً (مرتبطاً بنوبات مرضية)، بل هو متكامل وتنبؤي ومتمركز بعمق حول المريض.
وفي قلب هذا التحول يكمن التميز التشغيلي المدعوم بالاتصال الرقمي. ففي بيئة رعاية صحية تزداد تعقيداً، فإن القدرة على تنسيق الرعاية عبر العيادات والمستشفيات والمختبرات والصيدليات وشركات التأمين والمنصات الافتراضية هي التي ستحدد النتائج والكفاءة والاستدامة.
من الرعاية المجزأة إلى نموذج تشغيل متصل
تقليدياً، كانت أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم تعمل في "صوامع" منعزلة، حيث تعمل كل استشارة أو فحص أو وصفة طبية كحدث مستقل. وبحلول عام 2026، ستنتقل دول مجلس التعاون الخليجي سريعاً بعيداً عن هذا النموذج المجزأ نحو نموذج تصبح فيه بيانات المريض الطولية (التراكمية) هي أساس تقديم الرعاية.
إن السجلات الطبية الإلكترونية (EMRs)، وتبادل المعلومات الصحية القابل للتشغيل البيني، وأنظمة دعم القرار السريري المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتشخيص الرقمي؛ كلها تتقارب لإنشاء رؤية موحدة وشاملة للمريض. وهذا يتيح للأطباء الانتقال من مرحلة العلاج التفاعلي (رد الفعل) إلى ممارسة رعاية استباقية وقائمة على الأدلة ومخصصة.
وعبر دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، بدأت المنصات الوطنية مثل "نابض" (دبي)، و"ملفي" (أبوظبي)، و"رعايتي" (على مستوى الدولة) بالفعل في تمكين مشاركة البيانات بشكل آمن بين مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص. لم تعد هذه الأنظمة مجرد مشاريع تجريبية، بل أصبحت بسرعة العمود الفقري للعمليات السريرية، مما يحسن استمرارية الرعاية مع تقليل الازدواجية والأخطاء والتأخير.
الجاهزية التشغيلية: الميزة التنافسية الجديدة
إن تحقيق الرعاية المتصلة على نطاق واسع يتطلب ما هو أكثر من التكنولوجيا؛ فهو يتطلب نضجاً تشغيلياً. ويشمل ذلك تحسين القوى العاملة، وتخطيط السعة، وتكامل التأمين، وسير العمل المُمكّن رقمياً والذي يقلل الاحتكاك عند كل نقطة اتصال مع المريض.
ويقدم نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات دليلاً قوياً على هذا التحول التشغيلي. فوفقاً للكتاب الإحصائي السنوي لهيئة الصحة بدبي، ارتفع عدد الأطباء في دبي إلى 11,890 في عام 2022، مما يعكس زيادة بنسبة 10.2% على أساس سنوي، مع تحسن كثافة الأطباء إلى 3.35 لكل 1,000 نسمة. وتؤدي هذه القدرة السريرية المتنامية، عند اقترانها بالمنصات الرقمية، إلى تحسين وصول المرضى إلى المتخصصين بشكل كبير وتقليل فترات الانتظار.
كما يتم إدارة البنية التحتية للمستشفيات بكفاءة أكبر. فمع معدل إشغال أسرّة مثالي يبلغ 75%، أصبح مقدمو الرعاية الصحية قادرين بشكل متزايد على تحقيق التوازن بين الاستخدام والاستعداد لمواجهة أي زيادة مفاجئة (Surge readiness)، وهي قدرة أساسية في منطقة تشهد نمواً سكانياً وارتفاعاً في انتشار الأمراض المزمنة.
دور التأمين في تمكين الرعاية المتصلة
لقد برز التأمين الصحي الإلزامي كممكّن حاسم لنظام الرعاية المتصلة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ففي أسواق مثل دولة الإمارات، أدت التغطية التأمينية شبه الشاملة للمقيمين بالفعل إلى تحول في الوصول إلى الرعاية والقدرة على تحمل تكلفتها واستمراريتها. ومع نضوج النظام، سيكون من المهم بنفس القدر ضمان إدراج المقيمين لفترات طويلة، بما في ذلك حاملو الإقامة الذهبية، تحت أطر تأمين صحي إلزامية وشاملة، مما يتيح تحولاً مستداماً من العلاج العرضي إلى الرعاية الوقائية والقائمة على القيمة.
تسمح التغطية الموحدة لأنظمة الرعاية الصحية بتحويل التركيز من التدخل الحاد إلى الوقاية وإدارة الأمراض المزمنة، مما يعزز تجميع المخاطر ويحسن مخرجات صحة السكان. وبحلول عام 2026، ستلعب بيانات التأمين المتكاملة مع الأنظمة السريرية دوراً مركزياً في دفع الرعاية القائمة على القيمة، حيث تحدد المخرجات والنتائج، وليس حجم الخدمات مدى النجاح.
السرعة والدقة وتجربة المريض
في نموذج الرعاية المتصلة بالكامل، تترجم الكفاءة التشغيلية مباشرة إلى تجربة أفضل للمريض. تخيل مريض قلب تقوم أجهزته القابلة للارتداء بنقل البيانات الحيوية باستمرار إلى طبيبه، وتدمجها بسلاسة في السجل الطبي الإلكتروني. تتبع ذلك استشارة افتراضية مدعومة بتحليل الاتجاهات المعتمد على الذذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى وصفة طبية رقمية يتم صرفها من قبل صيدلية عبر الإنترنت، غالباً في غضون 30 إلى 60 دقيقة.
هذه ليست رؤية بعيدة المنال؛ فعناصر هذا النموذج موجودة بالفعل في جميع أنحاء دولة الإمارات، مدعومة بالاستثمار المتزايد في الرعاية الصحية عن بعد، والمراقبة عن بعد، والتشخيص بالذكاء الاصطناعي، والصيدليات الرقمية. ومع توقع نمو الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي من 109.1 مليار دولار في عام 2024 إلى 159 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.8%، فإن نطاق ووتيرة الابتكار سوف يتسارعان فقط.
الرعاية الصحية القائمة على البيانات من أجل ديموغرافية متغيرة
تجعل التركيبة السكانية هذا التحول أمراً حتمياً. فمن المتوقع أن يصل عدد سكان دولة الإمارات إلى 11.1 مليون نسمة بحلول عام 2030، مع ارتفاع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق من 1.1% إلى 4.4%. وهذا المجتمع المتقدم في السن، مقترناً بانتشار عالٍ للأمراض غير المعدية، يتطلب نموذج رعاية صحية مستمراً ومنسقاً وفعالاً من حيث التكلفة.
تسمح الرعاية المتصلة لمقدمي الخدمات بإدارة الحالات المزمنة بفعالية أكبر، وتقليل حالات دخول المستشفى، ودعم كبار السن بكرامة، مع الحفاظ على استدامة النظام.
نظرة إلى المستقبل
بحلول عام 2026، سيكون قادة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي هم أولئك الذين أتقنوا "التنسيق التشغيلي" للرعاية المتصلة، حيث تتدفق البيانات بسلاسة، ويتعاون الأطباء دون عناء، ويختبر المرضى الرعاية كرحلة مستمرة بدلاً من لقاءات معزولة.
إن دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة دولة الإمارات، تمتلك الرؤية والبنية التحتية لتحقيق ذلك. والتحدي الآن يكمن في التنفيذ، وتطوير الأنظمة، ومواءمة أصحاب المصلحة، وترسيخ التفكير الرقمي في الممارسة السريرية اليومية.
إن مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة لن يُبنى حجراً فوق حجر، بل سيُبنى "رابطاً تلو الآخر"، وهذا المستقبل بدأ يتشكل بالفعل.
الكاتب هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أستر دي إم للرعاية الصحية.