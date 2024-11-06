التحول في مفهوم الاستدامة يشمل تلبية توقعات المستهلكين البيئية

كما تناول بجاني، رجل الأعمال اللبناني والذي قاد دفة مجموعة ماجد الفطيم في ثلاثة عشر دولة على مدار سبعة أعوام (2015-2022)، التحولات التي طرأت على ديناميكيات مكان العمل في ضوء التغيرات العالمية الأخيرة. وقال: "لقد أصبحت المعايير التقليدية للإنتاجية قيد إعادة النظر، فلم يعد النجاح في بيئة الأعمال اليوم يقاس بعدد ساعات العمل، بل بمدى التأثير و الكفاءة في تحقيق الأهداف."