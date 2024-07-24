التحديات المصرفية تعيق نمو الشركات الصغيرة بالإمارات

ويحدد التقرير كيف يمكن للبنوك المصدرة أن تستفيد من الاحتياجات والتحديات التي تواجه الشركات لفتح فرص جديدة للإيرادات، واكتساب ميزة تنافسية والتأثير على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وآفاق التوسع.

حيث تعمل السياسات التنظيمية والتمويل ومبادرات التحول الرقمي وغيرها على تعزيز مشهد الأعمال المحلي، وتعزيز الفرص الجديدة للشركات في دولة الإمارات. وفي مثل هذه البيئة الديناميكية، تتبنى الشركات الصغيرة والمتوسطة الإمكانات الرقمية بسرعة من خلال توسيع تواجدها عبر الإنترنت لجذب عملاء جدد، واعتماد المدفوعات الرقمية وغير التلامسية للحفاظ على قدرتها التنافسية ودمج أدوات الأعمال الرقمية لتحسين العمليات التجارية.

ويوفر التسارع السريع للتحول الرقمي داخل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ثروة من فرص الإيرادات الجديدة للبنوك المصدرة. ومن خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية الأساسية، يمكن للبنوك الاستفادة من هذه الإمكانات، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة العملاء، وزيادة حجم المعاملات، وزيادة توقعات الإيرادات. من خلال العمل بالشراكة مع Visa، يمكن للبنوك المصدرة تقديم منتجات مالية مخصصة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بشكل فعال.