التحديات المصرفية تعيق نمو الشركات الصغيرة بالإمارات
أظهرت دراسة أن الحصول على التمويل من البنوك يمكن أن يشكل عقبة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بسبب التاريخ الائتماني القصير، وصعوبة تقديم الضمانات، وأسعار الفائدة، والعقبات الإدارية.
وتقول دراسة جديدة أجرتها "فيزا"، إنه على الرغم من أن البنوك الإماراتية قد اتخذت خطوات مهمة لتعزيز عملية فتح حساب مصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الأمر لا يزال يمثل تحدياً ومكلفاً.
ويحدد التقرير كيف يمكن للبنوك المصدرة أن تستفيد من الاحتياجات والتحديات التي تواجه الشركات لفتح فرص جديدة للإيرادات، واكتساب ميزة تنافسية والتأثير على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وآفاق التوسع.
حيث تعمل السياسات التنظيمية والتمويل ومبادرات التحول الرقمي وغيرها على تعزيز مشهد الأعمال المحلي، وتعزيز الفرص الجديدة للشركات في دولة الإمارات. وفي مثل هذه البيئة الديناميكية، تتبنى الشركات الصغيرة والمتوسطة الإمكانات الرقمية بسرعة من خلال توسيع تواجدها عبر الإنترنت لجذب عملاء جدد، واعتماد المدفوعات الرقمية وغير التلامسية للحفاظ على قدرتها التنافسية ودمج أدوات الأعمال الرقمية لتحسين العمليات التجارية.
ويوفر التسارع السريع للتحول الرقمي داخل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ثروة من فرص الإيرادات الجديدة للبنوك المصدرة. ومن خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية الأساسية، يمكن للبنوك الاستفادة من هذه الإمكانات، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة العملاء، وزيادة حجم المعاملات، وزيادة توقعات الإيرادات. من خلال العمل بالشراكة مع Visa، يمكن للبنوك المصدرة تقديم منتجات مالية مخصصة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بشكل فعال.
وقالت "سليمة جوتييفا"، نائبة الرئيس والمديرة الإقليمية لشركة "فيزا" Visa في دولة الإمارات : “تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وتلعب دوراً حاسماً في دفع النمو والابتكار والتوظيف. في بيئة سريعة التغير، من الضروري أن تفهم البنوك احتياجاتها بعمق وأن تطور حلولاً مستهدفة تدفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأمام. نحن على ثقة من أن تقرير SME Megatrends سيساعد البنوك المصدرة على تكييف عروضها لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق بشكل أفضل. ومن خلال تحديد الطرق التي يمكن لجهات الإصدار من خلالها تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنتجات والخدمات المالية الحيوية، تسعى Visa إلى تعزيز النمو الاقتصادي بشكل تعاوني. ولا يساعد هذا الجهد في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل يساهم أيضاً في خلق قنوات جديدة للازدهار، مما يوفر فوائد مفيدة للاقتصاد ككل.
وتشمل الاتجاهات الرئيسية الأخرى المحددة في التقرير ما يلي:
التكامل مع منصات التواصل الاجتماعي: تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد من وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية لبناء حضورها التسويقي والاستفادة من الاقتصاد الرقمي.
المدفوعات اللاتلامسية: مع نمو المدفوعات عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية بالتزامن مع تغير سلوكيات المستهلكين وأنماط الدفع، فإن 49% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة تقبل المدفوعات اللاتلامسية كمجال استثماري بالغ الأهمية لتلبية توقعات العملاء. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، زاد استخدام المدفوعات الرقمية بشكل كبير مع انتشار المعاملات الرقمية اللاتلامسية داخل المتاجر بنسبة تزيد عن 90%.
زيادة التحرك نحو المدفوعات الرقمية: على الرغم من أن الشيكات لا تزال شائعة الاستخدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتجه نحو خيارات الدفع الرقمية منخفضة التكلفة والأسرع مما يدل على الطلب على حلول مثل Tap to Phone وVisa Direct للمعاملات عبر الحدود.
يتزايد الاستثمار في أدوات رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة: تستخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد منصات إدارة الفواتير والنفقات لرقمنة العمليات المالية وبرامج المحاسبة الرقمية، على الرغم من أن 74 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تعتمد على العمليات اليدوية وأدوات الاتصال الأساسية.
الاهتمام المتزايد بتوفير مزايا أفضل للموظفين: في السوق التنافسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ستقدم 86% من الشركات مزايا إضافية للموظفين إذا كانت ميسورة التكلفة لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها.
يُعتقد أن تكنولوجيا الدفع الرقمي هي الأساس لتنمية الأعمال التجارية، حيث تقبل 95 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن القيمة المستلمة تساوي أو تزيد عن السعر المدفوع لإعداد الدفع الرقمي، ويعتقد أكثر من سبعة من كل 10 تجار أن مثل هذا الاستثمار أساسي للأعمال.
لقد قامت Visa بالفعل بتمكين ما يقرب من 67 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم رقمياً في جميع أنحاء العالم، مستفيدة من خبرتها الواسعة وشبكة شركائها، بما يتجاوز هدفنا لمدة ثلاث سنوات المتمثل في تمكين 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة رقمياً على مستوى العالم.