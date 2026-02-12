التجارة الإلكترونية تقود طفرة "السلع الاستهلاكية" في الإمارات

سجلت قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والتكنولوجيا والسلع المعمرة (T&D) في الإمارات نموًا مرنًا في عام 2025، مدعومة بارتفاع الاستهلاك، وتوسع تشكيلات المنتجات، وتحول قوي نحو كل من الشرائح ذات القيمة والشرائح الفاخرة، حسبما أظهر تقرير.
يسلط تقرير NielsenIQ’s State of the Nation FY 2025 الضوء على مشهد تجاري سريع التطور في الإمارات، حيث يسعى المستهلكون في الوقت نفسه إلى القدرة على تحمل التكاليف والمنتجات عالية الجودة — مع تسريع انتقالهم نحو القنوات عبر الإنترنت.
نما سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول في الإمارات بنسبة 6.8 في المائة من حيث القيمة في عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة 4.9 في المائة في أحجام الاستهلاك، مدعومة بنمو قيمة الوحدة بنسبة 2 في المائة. يمثل هذا انتعاشًا قويًا مدفوعًا بالاستهلاك، مما يؤكد مرونة الطلب في البلاد بعد الجائحة. بينما يظل التداول الحديث هو القناة التجارية الأكبر والأكثر تأثيرًا، كانت التجارة الإلكترونية هي المنصة الأسرع نموًا في الربع الرابع، حيث اكتسبت حصة سوقية مع تزايد توجه المتسوقين في الإمارات إلى خدمات البقالة عبر الإنترنت لسهولتها وأسعارها التنافسية.
من بين فئات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، برزت الوجبات الخفيفة كأسرع القطاعات نموًا في الإمارات، مما يعكس تزايد الطلب على الأطعمة المريحة ومنتجات الشراء الاندفاعي. في الوقت نفسه، أظهر السوق اتجاهات قوية نحو التميز: أصبحت العلامات التجارية الفاخرة هي الفئة السعرية الأسرع نموًا، متجاوزة المنافسين ذوي القيمة والمتوسطة. يتوافق هذا مع تحول مشاعر المتسوقين — حيث قال 70 في المائة من المستهلكين في الإمارات إنهم مستعدون لدفع المزيد مقابل المنتجات عالية الجودة، مما يسلط الضوء على تفضيل العروض الفاخرة على الرغم من الضغوط التضخمية.
تجاوز قطاع التكنولوجيا والسلع المعمرة أداء السلع الاستهلاكية سريعة التداول في الإمارات، مسجلاً نموًا في القيمة بنسبة 6.3 في المائة في عام 2025. ظل الطلب قويًا على منتجات الاتصالات، والأجهزة المنزلية الكبيرة، والإلكترونيات الاستهلاكية، مدعومًا بحركة المرور الكثيفة عبر الإنترنت خلال فترات التسوق الرئيسية مثل يوم العزاب، وسايبر مونداي، ومهرجانات الخصومات الموسمية في الإمارات. أصبحت التجارة الإلكترونية الآن مسار شراء راسخ ومفضل في قطاع التكنولوجيا والسلع المعمرة، مما يعزز الارتفاع الهيكلي للتجزئة الرقمية.
ظل النشاط الترويجي في الإمارات مستقرًا بشكل عام طوال عام 2025، مدعومًا بشكل أساسي بمهرجان دبي للتسوق. استمرت تخفيضات الأسعار المؤقتة (TPRs) في السيطرة على المشهد الترويجي، على الرغم من أن كفاءتها الإجمالية تراجعت مقارنة بالعام السابق — وهي علامة على تزايد المنافسة عبر قنوات التجزئة.
توسعت تشكيلات المنتجات بشكل كبير أيضًا. سجل سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول في الإمارات العربية المتحدة 134,271 وحدة SKU نشطة، مما يمثل زيادة ملحوظة مع توسيع العلامات التجارية لخطوطها ودخول لاعبين جدد — لا سيما العلامات التجارية الرقمية أولاً والناشئة — إلى قاعدة المستهلكين المتطورة بشكل متزايد في البلاد’. كما شهدت فئة التكنولوجيا والسلع المعمرة (T&D) نموًا سنويًا يزيد عن 20 بالمائة في عدد العلامات التجارية المتاحة، مدفوعًا بتدفق المبتكرين بأسعار معقولة والدور المتزايد للأسواق عبر الإنترنت.
بينما قادت الإمارات العربية المتحدة النمو الإقليمي، رسمت بيئة التجزئة في المملكة العربية السعودية’ لعام 2025 صورة أكثر تعقيدًا. انكمش سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول في المملكة’ بنسبة 1 بالمائة من حيث القيمة، متأثرًا باستقرار الأحجام (+0.1 بالمائة) وانخفاض بنسبة 1.1 بالمائة في قيم الوحدات، مما يشير إلى ضغوط الأسعار المستمرة وحساسية المستهلك المستمرة. ومع ذلك، ظل القطاع الأوسع مرنًا، ومثل الإمارات العربية المتحدة، سرّع المتسوقون السعوديون تحولهم إلى التجارة الإلكترونية، مما جعلها القناة الأسرع نموًا في الربع الرابع.
اختلف أداء الفئات في المملكة عن الإمارات: كانت رعاية الحيوانات الأليفة هي الفئة الأسرع نموًا في السلع الاستهلاكية سريعة التداول في المملكة العربية السعودية، وجاءت الوجبات الخفيفة في المرتبة الثانية — وهو مؤشر على تطور أولويات الاستهلاك الأسرية.
سجلت المملكة العربية السعودية زخمًا أقوى بكثير في قطاع التكنولوجيا والسلع المعمرة، مسجلة نموًا في القيمة بنسبة 13.7 بالمائة في عام 2025 — أكثر من ضعف معدل نمو الإمارات العربية المتحدة’. لعبت العروض الترويجية الموسمية والأسواق الرقمية دورًا محوريًا في جذب المستهلكين نحو المشتريات الكبيرة وترقيات التكنولوجيا الجديدة.
ازدادت الأنشطة الترويجية في المملكة العربية السعودية قرب نهاية عام 2025، ولكن كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة، انخفضت كفاءة الترويج الإجمالية بشكل طفيف. سجل سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول في المملكة’ 99,211 وحدة SKU نشطة، مما يوضح بشكل أكبر شهية المستهلكين لخيارات أوسع حتى في بيئة حساسة للأسعار.
وفي معرض تعليقه على المشهد الإقليمي، قال أندريه دفويتشينكوف، المدير العام لشركة NielsenIQ لشبه الجزيرة العربية وباكستان، إن البيانات تظهر “مرونة قوية، حتى في خضم ديناميكيات المستهلك والتسعير المتطورة. بينما تظل التجارة الحديثة مهيمنة، فإن التجارة الإلكترونية هي التي تعيد تشكيل النمو عبر السلع الاستهلاكية سريعة التداول والتكنولوجيا والسلع المعمرة.” وأضاف: “نحن نشهد سلوكًا استهلاكيًا مستقطبًا بشكل متزايد — يبحث المتسوقون بنشاط عن القيمة، ومع ذلك تتفوق الشرائح الفاخرة، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة.”
بشكل عام، تشير نتائج NielsenIQ’ لعام 2025 إلى بيئة تجزئة تتسم بالتسارع الرقمي، والاستقطاب الأعمق بين القيمة والمنتجات الفاخرة، وكثافة ترويجية متزايدة. بالنسبة للعلامات التجارية وتجار التجزئة، يعد العام المقبل بتحديات وفرص كبيرة على حد سواء — خاصة لأولئك الذين يمكنهم الموازنة بين القدرة على تحمل التكاليف والجودة والتنفيذ الرقمي القوي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.