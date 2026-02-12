التجارة الإلكترونية تقود طفرة "السلع الاستهلاكية" في الإمارات

نما سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول في الإمارات بنسبة 6.8 في المائة من حيث القيمة في عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة 4.9 في المائة في أحجام الاستهلاك، مدعومة بنمو قيمة الوحدة بنسبة 2 في المائة. يمثل هذا انتعاشًا قويًا مدفوعًا بالاستهلاك، مما يؤكد مرونة الطلب في البلاد بعد الجائحة. بينما يظل التداول الحديث هو القناة التجارية الأكبر والأكثر تأثيرًا، كانت التجارة الإلكترونية هي المنصة الأسرع نموًا في الربع الرابع، حيث اكتسبت حصة سوقية مع تزايد توجه المتسوقين في الإمارات إلى خدمات البقالة عبر الإنترنت لسهولتها وأسعارها التنافسية.