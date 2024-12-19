التجارة الإلكترونية بين الشركات في الإمارات: فرص هائلة وتحديات معقدة

ومع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني رؤيتها للاقتصاد الرقمي، من المرجح أن يعكس نمو التجارة الإلكترونية بين الشركات نجاح نظيرتها بين الشركات والمستهلكين. وقالت ثوسو: "إن الشركات التي تتحرك الآن وتتبع نهجاً مدروساً وموجهاً نحو المستقبل يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتجارة الإلكترونية في نظام التجارة بين الشركات. إن المستقبل في يد أولئك الذين يمكنهم إيجاد التوازن بين الابتكار والعملية، مع إبقاء عملائهم في قلب كل قرار. في هيميل، نحن ملتزمون بدفع الابتكار وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا. من خلال الاستفادة من قوة التكنولوجيا والخبرة البشرية، نحن نعيد صياغة مستقبل أكثر كفاءة واستدامة لصناعة الكهرباء".