التاكسي الطائر يقل ركاب مطار دبي إلى الفنادق والمراكز التجارية خلال دقائق

وقال أنتوني الخوري، المدير العام لشركة جوبي أفييشن في الإمارات العربية المتحدة، لصحيفة "خليج تايمز" يوم الثلاثاء على هامش القمة العشرين لمستقبل الضيافة في دبي: "هذا يعني أن المسافر من مطار دبي الدولي (DXB) يمكنه الذهاب إلى مدينة جميرا أو برج العرب القريب في ثماني دقائق فقط على متن سيارة أجرة طائرة (بدلاً من الرحلة المعتادة التي تستغرق 45 دقيقة بالسيارة خلال النهار)".