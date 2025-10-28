التاكسي الطائر يقل ركاب مطار دبي إلى الفنادق والمراكز التجارية خلال دقائق

مع التسليم المتوقع لمطار دبي الدولي لمركبات الإقلاع والهبوط العمودي (DXV) لاستخدامه من قبل التاكسي الطائر بحلول الربع الأول من العام المقبل، يتطلع مسؤول كبير من شركة "جوبي أفييشن" (Joby Aviation) إلى فرصة الاستفادة من مهابط الطائرات المروحية (هليكوبتر) الحالية في الفنادق والمستشفيات والمراكز التجارية والمباني الأخرى لتقديم رحلات سلسة للركاب من المطار إلى وجهتهم.
وقال أنتوني الخوري، المدير العام لشركة جوبي أفييشن في الإمارات العربية المتحدة، لصحيفة "خليج تايمز" يوم الثلاثاء على هامش القمة العشرين لمستقبل الضيافة في دبي: "هذا يعني أن المسافر من مطار دبي الدولي (DXB) يمكنه الذهاب إلى مدينة جميرا أو برج العرب القريب في ثماني دقائق فقط على متن سيارة أجرة طائرة (بدلاً من الرحلة المعتادة التي تستغرق 45 دقيقة بالسيارة خلال النهار)".
وأكد الخوري أن العمل في مرفق الإقلاع العمودي DXV، وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات ويقع بالقرب من مطار دبي الدولي، يسير حسب الجدول الزمني المحدد ليكون جاهزًا للتشغيل بحلول الربع الأول من عام 2026.
مرافق الإقلاع العمودي هي مناطق مخصصة لإقلاع وهبوط وخدمة سيارات الأجرة الطائرة أو المركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL). إلى جانب DXV، تعمل سكاي بورتس على تطوير ثلاثة مواقع أخرى بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة جوبي للطيران لشبكة البنية التحتية لسيارات الأجرة الطائرة.
وأشار الخوري إلى أن إنشاء مرافق الإقلاع العمودي يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، موضحًا أن أحد الخيارات الفعالة يتمثل في الاستفادة من المهابط المتاحة حاليًا في الفنادق والمستشفيات والمراكز التجارية، لتمكين التاكسيات الطائرة من الإقلاع والهبوط مباشرة في هذه الوجهات.
وأضاف أن هناك أكثر من 30 مهبطًا في دبي يمكن استخدامها بشكل مشترك من قبل الطائرات المروحية والمركبات الجوية الكهربائية (eVTOLs) أو ما يُعرف بالتاكسيات الطائرة.