التاكسي الجوي لأول مرة في معرض دبي للطيران

سيتمكن زوار معرض دبي للطيران 2025، لأول مرة، من مشاهدة التاكسي الجوي الكهربائي وهو يقلع كجزء من عرض الطيران — مما يوفر لمحة عن كيفية تنقل المدينة بمجرد أن تصبح هذه الطائرات جزءًا من وسائل النقل اليومية.
تأتي العروض الحية للطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) بينما يستعد معرض دبي للطيران لأكثر نسخه طموحًا حتى الآن، مع أكثر من 200 طائرة معروضة في العروض الجوية والثابتة — وهو أكبر تشكيلة في تاريخ الحدث — تشمل الفئات التجارية والخاصة والعسكرية.
يقول المنظمون إن إدخال التاكسي الجوي يعكس التركيز الموسع للمعرض على التنقل الجوي المتقدم (AAM)، الذي يجمع المبتكرين العالميين العاملين على الدفع الكهربائي، وأنظمة الطيران الآلية، وأطر حركة جوية جديدة مصممة لتمكين الرحلات الحضرية عند الطلب.
قال تيم هاوس، المدير العام في "إنفورما ماركتس"، إن إدراج الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي “يتجاوز عرض الطائرات؛ إنه يتعلق بإظهار ما هو ممكن عندما تتلاقى الرؤية والتكنولوجيا والتعاون.”
ستظهر عدة طائرات لأول مرة في معرض دبي للطيران هذا العام. تشمل أبرزها طائرات COMAC C919 وC929 من الصين، وطائرة KC-390 Millennium من إمبراير، بالإضافة إلى طائرة إيرباص A350-1000 وبوينغ 777-219ER.
سيقام معرض دبي للطيران 2025 من 17 إلى 21 نوفمبر في دبي وورلد سنترال، ويجمع أكثر من 1,500 عارض و490 وفداً و350 متحدثاً من ما يقرب من 100 دولة.