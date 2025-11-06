التاكسي الجوي لأول مرة في معرض دبي للطيران

سيتمكن زوار معرض دبي للطيران 2025، لأول مرة، من مشاهدة التاكسي الجوي الكهربائي وهو يقلع كجزء من عرض الطيران — مما يوفر لمحة عن كيفية تنقل المدينة بمجرد أن تصبح هذه الطائرات جزءًا من وسائل النقل اليومية.