البيتكوين يهبط دون 75 ألف دولار مع تفاقم عمليات البيع

تفاقم انزلاق البيتكوين يوم الاثنين، دافعاً بأكبر عملة مشفرة في العالم دون مستوى 75,000 دولار وممدداً إحدى أطول سلاسل خسائره منذ سنوات، حيث أثر تراجع الزخم والتصفيات الكبيرة وتشديد الظروف المالية العالمية على الأصول الرقمية.
تم تداول البيتكوين حوالي 74,684 دولاراً في الساعات الآسيوية، وفقاً لـ CoinMarketCap، وهو أضعف مستوى له منذ أبريل 2025. ومنذ ذروته العام الماضي، انخفض الرمز الآن بنحو 40 في المائة، مما أدى إلى محو جزء كبير من المكاسب المضاربية المتراكمة خلال الارتفاع السابق. وشهد شهر يناير وحده تراجع الأسعار بنحو 11 في المائة، مسجلاً الانخفاض الشهري الرابع على التوالي وأطول تراجع مستمر منذ انهيار العملات المشفرة بعد عام 2017.
لم تقتصر عمليات البيع على البيتكوين. فقد انخفضت الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، إلى ما دون مستوى 2,200 دولار الرئيسي، مما أدى إلى تكثيف الخسائر في سوق الأصول الرقمية الأوسع وتعزيز نبرة الابتعاد عن المخاطرة بين المتداولين.
في الإمارات العربية المتحدة، حيث وضعت دبي نفسها كمركز إقليمي للأصول الافتراضية، دفع التراجع إلى اتخاذ موقف أكثر حذراً بين مستثمري التجزئة. وتفيد منصات التداول المحلية بزيادة في نشاط التحوط وتحويلات العملات المستقرة حيث يسعى المستثمرون للحفاظ على رؤوس أموالهم وسط تقلبات الأسعار الحادة. ومع ذلك، يستخدم بعض حاملي الأصول على المدى الطويل هذا التراجع لتجميع المراكز تدريجياً، مراهنين على أن التبني المؤسسي والوضوح التنظيمي في المنطقة سيوفران دعماً طويل الأجل.
يقول المشاركون في السوق إن هبوط البيتكوين دون 75,000 دولار يمثل تذكيراً آخر بطبيعة العملات المشفرة التي تتسم بالازدهار والانهيار. في نظام دبي البيئي سريع النمو للأصول الرقمية، تعزز عمليات البيع الأخيرة درساً مألوفاً للمستثمرين: المكاسب السريعة يمكن أن تتبخر بنفس السرعة، وفي سوق مدفوع بالرافعة المالية والمشاعر، الانضباط مهم بقدر الاقتناع.
ويجادلون بأن التراجع الأخير يعكس مزيجاً من الضعف الفني والضغط الكلي. فقد انخفض البيتكوين بأكثر من 11 في المائة خلال الأسبوع الماضي وحده، مخترقاً مستويات الدعم الرئيسية ومطلقاً عمليات بيع خوارزمية. وتشير المؤشرات الفنية إلى مزيد من الضغط، حيث تظهر مقاييس الزخم ظروف بيع مفرط عميقة وإشارات اتجاه هبوطي لا تزال سليمة بقوة.
لا يزال استراتيجيو السوق منقسمين حول ما سيأتي لاحقاً. يحذر البعض من أن البيتكوين قد يختبر مستوى 70,000 دولار المهم نفسياً إذا استمر ضغط البيع، خاصة إذا تدهورت معنويات المخاطرة العالمية بشكل أكبر. ويجادل آخرون بأن الحركة الحالية تشبه تصحيحاً دورياً بدلاً من انهيار هيكلي.
قال محلل أصول رقمية مقيم في الإمارات العربية المتحدة: “لا يزال البيتكوين أحد الأصول عالية المخاطر المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بظروف السيولة العالمية. ”وأضاف: “إن الألم على المدى القصير مدفوع بالرافعة المالية والمعنويات، ولكن هيكليًا لا يزال السوق يستفيد من تزايد المشاركة المؤسسية، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة الفورية على المدى الطويل، وتوسيع حالات الاستخدام في المدفوعات والترميز.”
وقد تضخم الانخفاض بسبب التصفية القسرية للمراكز ذات الرافعة المالية. تظهر البيانات من متتبعي المشتقات المالية أن أكثر من 700 مليون دولار من مراكز العملات المشفرة قد تمت تصفيتها في الـ 24 ساعة الماضية، مع حوالي 77 بالمائة من تلك الخسائر ناتجة عن صفقات الشراء (long trades). يسلط الانحياز الكبير نحو الرهانات الصعودية الضوء على مدى تعرض السوق للخطر بمجرد أن بدأت الأسعار في الانزلاق بسبب المراكز المكتظة. استحوذت الإيثيريوم وحدها على ما يقرب من 270 مليون دولار من التصفية، مما يؤكد حجم التعرض للمضاربة عبر الرموز الرئيسية.
يقول المتداولون إن موجة التصفية عززت الزخم الهبوطي. قال مدير محفظة عملات مشفرة مقيم في دبي: “بمجرد انزلاق البيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار، أدت أوامر وقف الخسارة وطلبات الهامش إلى تسريع الحركة.” وأضاف: “هذه تصفية رافعة مالية كلاسيكية. حتى تعود المراكز المضاربية إلى وضعها الطبيعي، من المرجح أن يظل التقلب مرتفعًا.”
كما أصبحت الظروف الكلية أقل دعمًا. فقد أدت البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة إلى إحياء المخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى لفترة أطول، مما يضغط على الأصول الخطرة عالميًا. تميل عوائد السندات المرتفعة والدولار القوي إلى تقليل الشهية للأصول غير المدرة للعائد وشديدة التقلب مثل العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، دفعت حالة عدم اليقين الجيوسياسي وأسواق الأسهم الهشة بعض المستثمرين للعودة إلى الملاذات الآمنة التقليدية، مما أدى إلى استنزاف السيولة من الرموز الرقمية.
مع مؤشرات الزخم السلبية بقوة واستمرار التقلبات المدفوعة بالتصفية في السوق، يتوقع المتداولون استمرار الظروف المتقلبة في الجلسات القادمة. ومن المرجح أن تواجه أي انتعاش نحو مستوى 80 ألف دولار مقاومة شديدة ما لم تتحسن شهية المخاطرة الأوسع.