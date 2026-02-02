البيتكوين يهبط دون 75 ألف دولار مع تفاقم عمليات البيع

كما أصبحت الظروف الكلية أقل دعمًا. فقد أدت البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة إلى إحياء المخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى لفترة أطول، مما يضغط على الأصول الخطرة عالميًا. تميل عوائد السندات المرتفعة والدولار القوي إلى تقليل الشهية للأصول غير المدرة للعائد وشديدة التقلب مثل العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، دفعت حالة عدم اليقين الجيوسياسي وأسواق الأسهم الهشة بعض المستثمرين للعودة إلى الملاذات الآمنة التقليدية، مما أدى إلى استنزاف السيولة من الرموز الرقمية.