البيتكوين يهبط دون 63 ألف دولار مع اجتياح تجنب مخاطر الحرب للأسواق

انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليهبط دون 63,000 دولار بعد أن هزت أنباء عن ضربة عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد إيران الأسواق العالمية وأثارت تحركًا واسعًا لتجنب المخاطر عبر الأصول الرقمية.
أكبر عملة مشفرة في العالم’ انخفضت بأكثر من 6 بالمائة في 24 ساعة، مما محا الكثير من تعافيها الأخير ومدد خسائرها منذ بداية العام. حذت إيثيريوم والرموز الرئيسية الأخرى حذوها، مما يعكس ما وصفه المحللون بأنه هروب كلاسيكي إلى الأمان بدلاً من صدمة خاصة بالعملات المشفرة.
كان البيتكوين يتداول حول 62,800 دولار في تعاملات أواخر يوم الأحد، بانخفاض عن مستويات تجاوزت 67,000 دولار في وقت سابق من الأسبوع. يأتي هذا التراجع وسط خلفية سوقية هشة بالفعل، حيث تكافح الأصول الرقمية لاستعادة الزخم بعد حدث تصفية قاسٍ بقيمة 19 مليار دولار في أكتوبر أدى إلى إعادة ضبط الرافعة المالية عبر أسواق المشتقات.
يقول استراتيجيو السوق إن الانخفاض الأخير يؤكد مدى بعد البيتكوين عن سرديته كـ “الذهب الرقمي” خلال فترات عدم اليقين الشديد.
“لقد بدأنا بالفعل نرى عدم اليقين يؤثر على أسواق العملات المشفرة والأسهم،” قال كارلوس جوزمان من GSR Research لـ DL News، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية تميل إلى إثارة تقليل المخاطر على المدى القصير بدلاً من تدفقات الملاذ الآمن إلى الأصول الرقمية.
هذا النمط له سابقة. خلال تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران العام الماضي’، انخفض البيتكوين بشكل حاد في أعقاب ذلك مباشرة قبل أن يستقر بمجرد تخفيف التوترات. على عكس عام 2025، ومع ذلك، يتداول البيتكوين الآن أقل بكثير من أعلى مستوياته السابقة فوق 100,000 دولار، وموقف المستثمرين أكثر دفاعية بشكل ملحوظ.
حذر خوليو مورينو، رئيس الأبحاث في CryptoQuant، من أنه في سياق دورة هبوط مستمرة، يمكن أن تؤدي الصدمات الخارجية إلى تضخيم الضغط الهبوطي. “في السياق الحالي لسوق هابطة، فإن الرياح الجيوسياسية المعاكسة ستؤدي إلى تفاقم ضغط البيع على الأصول الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم،” قال.
تظهر البيانات من Coinglass أنه تم تصفية أكثر من 450 مليون دولار من مراكز العملات المشفرة ذات الرافعة المالية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث شكلت المراكز الطويلة الجزء الأكبر من الإغلاقات القسرية. يشير هذا التصفية إلى أن المتداولين كانوا يتوقعون استمرار الارتفاع وتفاجأوا بسرعة الانعكاس.
على النقيض، تعززت الملاذات الآمنة التقليدية. تداول الذهب فوق 5,000 دولار للأوقية، مما يوسع ارتفاعه القياسي هذا العام حيث سعى المستثمرون إلى ملاذ من اضطرابات السوق. كما شهدت سندات الخزانة الأمريكية طلبًا متجددًا، مما دفع العوائد للانخفاض.
قال جريج ماغاديني، مدير المشتقات في أمبر داتا، إن التصعيد الجيوسياسي الكبير عادة ما يكون بمثابة “حدث لتقليل المخاطر” للعملات المشفرة. وقال: “لا أعتقد أننا وصلنا إلى القاع على الإطلاق”، مجادلاً بأن التعافي المستدام سيتطلب نقلًا أوسع للملكية من المتداولين على المدى القصير إلى حاملي العملات على المدى الطويل. “الآن الأمر أشبه بمن هو المشتري التالي؟”
يقول المحللون إن مسألة إلى أي مدى يمكن أن ينخفض سعر البيتكوين تشكل بشكل متزايد محادثات السوق. وقد توقع سيباستيان سيرانو، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة ريبيو، في السابق أن البيتكوين قد تختبر مستوى 53,000 دولار إذا اشتدت الزخم الهبوطي.
يحذر بعض المحللين من استقراء التقلبات قصيرة الأجل وتحويلها إلى ضعف هيكلي. وقد أشار جيمي كوتس، استراتيجي بلومبرج إنتليجنس، مؤخرًا إلى أنه بينما تميل الصدمات الجيوسياسية إلى إحداث انخفاضات فورية، فإن أداء البيتكوين على المدى المتوسط يرتبط ارتباطًا وثيقًا بظروف السيولة، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، أكثر من ارتباطه بالأحداث الجيوسياسية المعزولة.
شهدت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تدفقات متباينة في الأسابيع الأخيرة، مع تباطؤ التدفقات مقارنة بمرحلة التراكم القوية في وقت سابق من هذا العام. ويقول المحللون إن الانتعاش المستدام في الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة سيكون حاسمًا لإعادة بناء الزخم الصعودي.
في الوقت الحالي، يبدو سوق العملات المشفرة عالقًا بين عدم اليقين الاقتصادي الكلي والمشاعر الهشة. ومع ارتفاع التقلبات وتصفية الرافعة المالية، يستعد المتداولون لمزيد من التقلبات في الأيام المقبلة.
قد يعتمد استقرار البيتكوين بالقرب من المستويات الحالية أو عودتها إلى دعم أعمق حول 55,000 دولار - 60,000 دولار بشكل أقل على العناوين الرئيسية وأكثر على كيفية إعادة تقييم المستثمرين العالميين للمخاطر عبر فئات الأصول. ومع ذلك، ما هو واضح هو أنه في لحظات الضغط الشديد، تظل الأصول الرقمية بقوة في فئة الأصول عالية المخاطر - تتفاعل بسرعة مع التحولات في الثقة بدلاً من أن تكون ملاذًا منها.