البيتكوين يهبط دون 63 ألف دولار مع اجتياح تجنب مخاطر الحرب للأسواق

يحذر بعض المحللين من استقراء التقلبات قصيرة الأجل وتحويلها إلى ضعف هيكلي. وقد أشار جيمي كوتس، استراتيجي بلومبرج إنتليجنس، مؤخرًا إلى أنه بينما تميل الصدمات الجيوسياسية إلى إحداث انخفاضات فورية، فإن أداء البيتكوين على المدى المتوسط يرتبط ارتباطًا وثيقًا بظروف السيولة، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، أكثر من ارتباطه بالأحداث الجيوسياسية المعزولة.