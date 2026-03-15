"البيتكوين" يكسر القواعد ليصبح "ملاذاً" في وجه الأزمات

عادت التكهنات بأن البيتكوين قد ينهار إلى ما دون 10,000 دولار للظهور، حتى مع استمرار تداول العملة المشفرة فوق مستوى 71,000 دولار بكثير.

اعتبارًا من 15 مارس، بلغ سعر البيتكوين 71,456.76 دولارًا، وفقًا لبيانات الوقت الفعلي من Binance، مما يمدد فترة من الاستقرار النسبي على الرغم من التوترات العالمية المستمرة. تظهر بيانات الأسعار من StatMuse كذلك أن البيتكوين أغلق عند 71,214.63 دولارًا في 14 مارس وارتفع بنسبة 6.3% خلال الشهر.

ومع ذلك، بينما يحذر بعض المحللين من انهيار محتمل إلى مستويات منخفضة بخمسة أرقام، يعتقد معظم المتخصصين في الصناعة أن مثل هذه التوقعات لا تتوافق مع أساسيات السوق الحالية.

ريان لي، كبير المحللين في Bitget، يعارض الفكرة بشدة. “أعتقد أن انخفاض البيتكوين إلى 10,000 دولار في المدى القريب أمر مستبعد للغاية، حتى في مواجهة عدم اليقين الكلي والتوترات الجيوسياسية. بينما أعاد بعض المحللين إحياء هذا السيناريو، يرى العديد من المشاركين في السوق أن مثل هذا الانهيار سيتطلب صدمة نظامية قصوى مثل أزمة سيولة عالمية، أو صراع نووي، أو انهيار البنية التحتية للإنترنت، بدلاً من دورات السوق النموذجية،” قال.

وأضاف أن هيكل السوق يشير في الاتجاه المعاكس، مشيرًا إلى التدفقات المستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية — حتى خلال التصعيدات الجيوسياسية — وهو ما يراه يعزز دور البيتكوين كتحوط جيوسياسي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدلاً من كونه أصلًا مضاربًا. “في الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة التعدين بشكل حاد جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الطاقة، وتقدر الآن بحوالي 70,000 دولار لكل بيتكوين، مما يقلل بشكل كبير من حافز عمال التعدين للبيع بقوة عند مستويات أدنى،” قال لي.

بعيدًا عن الاقتصاد، أكد لي أيضًا على الأهمية التكنولوجية المتزايدة للبيتكوين: “توفر شبكات البلوك تشين بنية تحتية بلا حدود للمدفوعات والتسويات والحوسبة الرمزية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي... مما يضع الأصول المشفرة كوسيط طبيعي للتبادل في اقتصاد الذكاء الاصطناعي الناشئ.” وقال إن انهيار السعر نحو 10,000 دولار سيتطلب “اضطرابًا غير مسبوق للنظام البيئي نفسه بدلاً من أحداث السيولة القياسية.”

تنسب غراسي تشين، الرئيس التنفيذي لشركة Bitget، سلوك السوق الأخير إلى تحول مؤسسي أعمق. “يشير التباين في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بين البيتكوين والذهب خلال الصراع الإيراني إلى تحول كبير في سلوك رأس المال المؤسسي،” قالت. وأضافت أن المؤسسات تنظر بشكل متزايد إلى البيتكوين كمخزن مرن للقيمة تحت الضغط الجيوسياسي. قد تدفع تكاليف الطاقة المتزايدة عمال التعدين إلى الاحتفاظ بالإمدادات، مما يعزز ديناميكيات الندرة طويلة الأجل للبيتكوين.

ترى تشين أيضًا أن الانكماش الحالي “مختلف هيكليًا” عن الدورات السابقة. وقالت: “بدلاً من الاستسلام الحاد، يبدو أن السوق يمر بإعادة ضبط تدريجية مع إعادة تخصيص رأس المال وامتصاص الفائض المضارب.” وتعمل التقنيات مثل المدفوعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على توسيع فائدة العملات المشفرة في العالم الحقيقي، والتي تجادل بأنها ستدعم النمو على المدى الطويل. وأضافت أن التيسير المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يزيد من تسريع التعافي الذي تقوده المؤسسات.

وفي إضافة لتعزيز السرد المضاد الصعودي، توقع مؤسس بينانس، تشانغ بينغ تشاو، مؤخرًا خروجًا عن أنماط أسعار بيتكوين التاريخية. وقال تشاو، وفقًا لكوين ديسك: “ستكسر بيتكوين ‘’ الدورة التقليدية التي تستمر أربع سنوات مع تسارع القبول السياسي العالمي، مما يمهد الطريق لارتفاعات جديدة هذا العام،”

وتسلط تعليقاته الضوء على رؤية أوسع للصناعة مفادها أن سلوك بيتكوين يتشكل بشكل متزايد من خلال التطبيع السياسي، والاندماج في الأنظمة المالية العالمية، والتبني المؤسسي — وهي عوامل تقلل من احتمالية حدوث انكماش حاد.