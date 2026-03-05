البيتكوين يكتسح المخاوف الجيوسياسية ويحلق فوق 73 ألف دولار

شهدت عملة البيتكوين انتعاشًا قويًا هذا الأسبوع، متجاوزة 73,000 دولار مع تراجع المخاوف الجيوسياسية وتجدد الدعم السياسي لقطاع الأصول الرقمية، مما أدى إلى ارتفاع واسع النطاق في أسواق العملات المشفرة.

صعدت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة تصل إلى 8 في المائة لتصل إلى 73,777 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ حوالي شهر، بعد أن انخفضت لفترة وجيزة إلى أقل من 63,000 دولار خلال الاضطرابات الأخيرة في السوق العالمية التي أثارها تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

يبرز هذا الانتعاش مدى ارتباط الأصول الرقمية الوثيق بالتحولات في معنويات المخاطرة العالمية. مع بدء تراجع المخاوف بشأن صدمة طويلة الأمد لأسواق الطاقة وعودة المستثمرين إلى الأصول الأكثر خطورة، كانت العملات المشفرة من بين الأسرع استجابة.

قال نايجل جرين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية العالمية deVere Group، في مذكرة إن الارتفاع يعكس مزيجًا من تحسن المعنويات الكلية وتجدد الدعم السياسي لقطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

“يعكس ارتفاع البيتكوين قوتين عظيمتين تتضافران في آن واحد: تحسن معنويات المخاطرة عبر الأسواق العالمية وتجدد الدعم السياسي للعملات المشفرة من واشنطن،” قال جرين. “تستجيب العملة المشفرة الأصلية والأكثر تأثيرًا لمزيج من الارتياح الكلي والدعم السياسي.”

لقد اضطربت الأسواق المالية العالمية في الأيام الأخيرة بسبب المخاوف من أن يؤدي الصراع الذي يشمل إيران إلى ارتفاع مستمر في أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ولكن مع استقرار أسواق الطاقة وإعادة تقييم المتداولين لاحتمال حدوث صدمة إمدادات طويلة الأمد، بدأ المستثمرون في العودة إلى الأصول الخطرة بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة.

تزامن انتعاش البيتكوين أيضًا مع تدفقات قوية إلى منتجات الاستثمار في العملات المشفرة وتجدد الاهتمام من المستثمرين المؤسسيين. وفقًا لـ CoinShares، شهدت صناديق الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات أسبوعية تزيد عن 350 مليون دولار في الأيام الأخيرة، مما يشير إلى أن كبار المستثمرين يزيدون تعرضهم للقطاع مرة أخرى.