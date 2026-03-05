البيتكوين يكتسح المخاوف الجيوسياسية ويحلق فوق 73 ألف دولار

شهدت عملة البيتكوين انتعاشًا قويًا هذا الأسبوع، متجاوزة 73,000 دولار مع تراجع المخاوف الجيوسياسية وتجدد الدعم السياسي لقطاع الأصول الرقمية، مما أدى إلى ارتفاع واسع النطاق في أسواق العملات المشفرة.
صعدت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة تصل إلى 8 في المائة لتصل إلى 73,777 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ حوالي شهر، بعد أن انخفضت لفترة وجيزة إلى أقل من 63,000 دولار خلال الاضطرابات الأخيرة في السوق العالمية التي أثارها تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
يبرز هذا الانتعاش مدى ارتباط الأصول الرقمية الوثيق بالتحولات في معنويات المخاطرة العالمية. مع بدء تراجع المخاوف بشأن صدمة طويلة الأمد لأسواق الطاقة وعودة المستثمرين إلى الأصول الأكثر خطورة، كانت العملات المشفرة من بين الأسرع استجابة.
قال نايجل جرين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية العالمية deVere Group، في مذكرة إن الارتفاع يعكس مزيجًا من تحسن المعنويات الكلية وتجدد الدعم السياسي لقطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
“يعكس ارتفاع البيتكوين قوتين عظيمتين تتضافران في آن واحد: تحسن معنويات المخاطرة عبر الأسواق العالمية وتجدد الدعم السياسي للعملات المشفرة من واشنطن،” قال جرين. “تستجيب العملة المشفرة الأصلية والأكثر تأثيرًا لمزيج من الارتياح الكلي والدعم السياسي.”
لقد اضطربت الأسواق المالية العالمية في الأيام الأخيرة بسبب المخاوف من أن يؤدي الصراع الذي يشمل إيران إلى ارتفاع مستمر في أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ولكن مع استقرار أسواق الطاقة وإعادة تقييم المتداولين لاحتمال حدوث صدمة إمدادات طويلة الأمد، بدأ المستثمرون في العودة إلى الأصول الخطرة بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة.
تزامن انتعاش البيتكوين أيضًا مع تدفقات قوية إلى منتجات الاستثمار في العملات المشفرة وتجدد الاهتمام من المستثمرين المؤسسيين. وفقًا لـ CoinShares، شهدت صناديق الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات أسبوعية تزيد عن 350 مليون دولار في الأيام الأخيرة، مما يشير إلى أن كبار المستثمرين يزيدون تعرضهم للقطاع مرة أخرى.
لعبت الإشارات السياسية من واشنطن أيضًا دورًا في تعزيز المعنويات. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا عن قطاع الأصول الرقمية على منصته Truth Social، منتقدًا ما وصفه بجهود البنوك التقليدية لتقويض قانون Genius Act، وهو تشريع يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي لسوق العملات المستقرة سريعة التوسع.
لقد أدى التشريع إلى تصعيد التوترات بين شركات العملات المشفرة والمقرضين التقليديين، لا سيما بشأن القواعد التي تسمح لمنصات العملات المشفرة بدفع فائدة على أرصدة العملات المستقرة التي يحتفظ بها المستخدمون.
قال جرين إن النزاع يعكس تحولًا أعمق يحدث في النظام المالي.
“تظهر العملات المستقرة كشكل رقمي جديد للدولار الأمريكي، وهذا يضع منصات العملات المشفرة في منافسة مباشرة مع البنوك التقليدية،” قال. “عندما تقاوم البنوك هذا التطور، فإنه يظهر مدى أهمية هذا التحول.”
على الرغم من الارتفاع الأخير، لا يزال سعر البيتكوين أقل بكثير من ذروته في أكتوبر التي بلغت ما يقرب من 125,000 دولار، مما يسلط الضوء على التقلبات الشديدة التي لا تزال تميز الأصول الرقمية. يقول المحللون إن الانتعاش الأخير يوضح أن العملات المشفرة لا تزال شديدة الحساسية للتطورات الاقتصادية الكلية والإشارات التنظيمية.
قال جرين: “تتفاعل أسواق العملات المشفرة بسرعة مع التغيرات في الرغبة العالمية في المخاطرة، لكنها تستجيب بقوة أيضًا للتوجيهات التنظيمية.” وأضاف: “عندما تتراجع المخاوف الجيوسياسية ويشير صانعو السياسات إلى دعمهم للقطاع، يمكن أن تتضافر هذه القوى لخلق زخم قوي.”
يرى خبراء العملات المشفرة الآخرون أيضًا علامات على أن الطلب المؤسسي لا يزال قويًا على الرغم من اضطرابات السوق الأخيرة.
قال أنتوني ترينشيف، الشريك المؤسس لمقرض الأصول الرقمية نيكسو، إن قدرة البيتكوين على التعافي بسرعة من الصدمات الجيوسياسية الحادة تدل على النضج المتزايد لفئة الأصول.
قال ترينشيف في تعليق حديث على السوق: “تواصل البيتكوين إثبات مرونة ملحوظة.” وأضاف: “في كل مرة تدفع فيها الصدمات الكلية الأسعار إلى الانخفاض، يتدخل المشترون بسرعة، مما يشير إلى أن القناعة طويلة الأجل بين المستثمرين لا تزال قائمة.”
في غضون ذلك، كرر محللو ستاندرد تشارترد نظرتهم المتفائلة للعملة المشفرة، متوقعين أن تقترب البيتكوين من 150,000 دولار خلال دورة السوق الحالية مع تسارع التبني المؤسسي وتضييق العرض بعد حدث التنصيف الأخير.
كما أشارت شركة أبحاث العملات المشفرة جلاس نود إلى أن حاملي البيتكوين على المدى الطويل استمروا في تجميع العملات على الرغم من التقلبات الأخيرة، مما يشير إلى أن الطلب الهيكلي لا يزال قويًا حتى خلال تصحيحات السوق.
يقول المتداولون إن المحرك الرئيسي سيظل هو معنويات السوق الأوسع والإشارات التنظيمية من الاقتصادات الكبرى. إذا استقرت الظروف المالية العالمية واستمرت التدفقات المؤسسية، يعتقد المحللون أن البيتكوين يمكن أن تتحدى مرة أخرى المستويات القياسية السابقة.
يعتقد جرين أن الارتداد الحالي قد يكون المراحل المبكرة لدورة صعودية أخرى.
قال: “التقلبات متأصلة في الأصول الرقمية، لكن التصحيحات تبعتها تاريخياً مراحل توسع متجددة.” وأضاف: “البنية التحتية المؤسسية التي تدعم البيتكوين أعمق وأكثر مرونة من أي وقت مضى في تاريخها.”
وأضاف: “بمجرد استعادة الزخم، يمكن تحقيق مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام.”
يشير الارتفاع الأخير، وفقًا لخبراء العملات المشفرة، إلى أنه على الرغم من الصدمات الجيوسياسية والمناقشات التنظيمية، فإن الثقة في النمو طويل الأجل لسوق العملات المشفرة لا تزال قائمة — وقد يستعيد المضاربون على الارتفاع اليد العليا مرة أخرى.